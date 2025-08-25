Ganeshotsav 2025: गणपतीची सोंड उजवी की डावी? शास्त्रानुसार योग्य दिशा जाणून घ्या!

थोडक्यात:गणपतीची सोंड उजव्या किंवा डाव्या दिशेने वळलेली असते आणि त्यानुसार त्याचा धार्मिक महत्त्व वेगळा असतो.उजव्या सोंडेचा गणपती दक्षिणमुखी असून तेजस्वी आणि शक्तिशाली असतो, पण पूजा करताना तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाची गरज असते.डाव्या सोंडेचा गणपती शांत आणि स्नेही मानला जातो, त्याची पूजा सोपी आहे आणि घर-कार्यालयात ठेवणं शुभ असतं..Ganpati Bappa 2025: आपले लाडके गणपती बाप्पा यंदा २७ ऑगस्ट २०२५ रोजी मोठ्या आनंदात आणि भक्तिभावाने घरोघरी विराजमान होणार आहेत. हिंदू धर्मात गणपतीला प्रथम पूज्य देव मानलं जातं आणि प्रत्येक शुभ कार्याची सुरुवात त्यांच्या पूजनानेच होते. गणरायाचं पूजन करताना किंवा मूर्तीची स्थापना करताना काही गोष्टी लक्षात ठेवणं आवश्यक असतं..गणपतीच्या सोंडेची दिशागणपतीच्या मूर्तीतील सोंड ही एक महत्त्वाची बाब आहे. काही गणपतींची सोंड डावीकडे वळलेली असते तर काहींची उजव्या बाजूला. या सोंडेच्या दिशेनुसार गणपतीच्या पूजेचं प्रकार आणि त्याचं धार्मिक महत्त्व वेगळं ठरते. चला तर मग, आज आपण उजव्या आणि डाव्या सोंडेच्या गणपतीचं शास्त्रीय आणि धार्मिक महत्त्व जाणून घेऊया..Natural Skincare Tips: घरच्या घरी नैसर्गिक स्किनकेअर करायचं आहे? मग आजीचे गुपित फंडे नक्की ट्राय करा!.उजव्या सोंडेचा गणपतीगणपती बाप्पाची सोंड उजव्या बाजूला वळलेली असते, त्याला उजव्या सोंडेचा गणपती म्हणतात. या गणपतीला दक्षिणमुखी गणपती असेही म्हणतात. उजवी सोंड म्हणजे दक्षिण दिशा, जी थोडी कठीण आणि नियमबद्ध मानली जाते. .उजव्या सोंडेचा गणपती तेजस्वी आणि शक्तिशाली असतो. पण याला पूजा करताना काही खास नियम पाळावे लागतात, कारण चुकीने पूजा केली तर काही वाईट होऊ शकते. त्यामुळे अशा गणपतीची पूजा तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखालीच करावी..डाव्या सोंडेचा गणपतीज्याचा गणपती बाप्पाची सोंड डावीकडे वळलेली असते, त्याला डाव्या सोंडेचा किंवा वाममुखी गणपती म्हणतात. डावी बाजू शांत आणि स्नेही मानली जाते. डाव्या सोंडेचा गणपती घरात आणि ऑफिसमध्ये बसवायला खूप शुभ मानला जातो. त्याची पूजा सोपी आणि नियमित करता येते. त्यामुळे बहुतांश लोक घरात डाव्या सोंडेचा गणपती ठेवतात..SET Exam Result: कधी लागणार SET निकाल? विद्यार्थ्यांचे डोळे वेबसाइटकडे!.FAQs1. गणपतीची सोंड उजवी की डावी असावी? (Should Ganpati's trunk be turned to the right or left?)गणपतीची सोंड उजवी किंवा डावी असणे दोन्ही शुभ आहे, पण उजव्या सोंडेचा गणपती पूजा करताना अधिक नियम पाळावे लागतात.2. उजव्या सोंडेच्या गणपतीची पूजा कशी करावी? (How to perform puja for right-trunked Ganpati?)उजव्या सोंडेच्या गणपतीची पूजा तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि नियम पाळून करावी.3. डाव्या सोंडेचा गणपती कुठे ठेवावा? (Where should left-trunked Ganpati be placed?)डाव्या सोंडेचा गणपती घरात किंवा ऑफिसमध्ये उत्तर किंवा ईशान्या दिशेला ठेवणे शुभ मानले जाते.4. गणपतीच्या सोंडेच्या दिशेनुसार काय फरक पडतो? (What is the significance of Ganpati's trunk direction?)सोंड उजवी असल्यास गणपती शक्तिशाली आणि नियमबद्ध मानला जातो, तर डावी असल्यास तो शांत आणि स्नेही असतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.