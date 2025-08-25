संस्कृती

Ganeshotsav 2025: गणपतीची सोंड उजवी की डावी? शास्त्रानुसार योग्य दिशा जाणून घ्या!

Ganesh Trunk Direction: गणपती बाप्पा हे सगळ्यांचे आवडते आणि लाडके देव आहेत. पण त्यांच्या सोंडेच्या दिशेनुसार त्यांचं महत्त्व ठरतं, हे तुम्हाला माहीत आहे का? चला, त्यामागचं कारण समजून घेऊया
Ganesh Trunk Direction
Ganesh Trunk DirectionEsakal
Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. गणपतीची सोंड उजव्या किंवा डाव्या दिशेने वळलेली असते आणि त्यानुसार त्याचा धार्मिक महत्त्व वेगळा असतो.

  2. उजव्या सोंडेचा गणपती दक्षिणमुखी असून तेजस्वी आणि शक्तिशाली असतो, पण पूजा करताना तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाची गरज असते.

  3. डाव्या सोंडेचा गणपती शांत आणि स्नेही मानला जातो, त्याची पूजा सोपी आहे आणि घर-कार्यालयात ठेवणं शुभ असतं.

