Ganesha Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थीला घराची सजावट करतांना वास्तूनुसार कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या?

Ganesh Chaturthi home decoration 2025 : दरवर्षी भाद्रपद महिन्यातील शुक्ल पक्षातील चतुर्थी तिथीला गणेश चतुर्थी मोठ्या थाटामाटात साजरी केली जाते. असं मानलं जातं की भगवान गणेशाचा जन्म या दिवशी झाला होता. या खास प्रसंगी लोक त्यांच्या घरात गणपतीची मूर्ती स्थापित करतात आणि घराची सजावट करतात. पण वास्तूनुसार घर सजवण्यासाठी आणि देवाची मूर्ती स्थापन करण्यासाठी कोणते नियम पाळले पाहिजे हे जाणून घेऊया.
पुजा बोनकिले
गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने घर सजवताना वास्तुशास्त्राचे नियम पाळल्यास शुभ परिणाम मिळतात.

मुख्य दरवाजावर आंब्याच्या पानांचा हार, स्वस्तिक चिन्ह आणि रांगोळी काढणे शुभ मानले जाते.

गणपतीची मूर्ती ईशान्य दिशेला लाकडी चौथऱ्यावर ठेवावी. पिवळा, लाल रंग वापरून घर सजवावे, काळा रंग टाळावा.

Best Vastu practices for Ganpati idol placement: दरवर्षी भाद्रपद महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील चतुर्थी तिथीला संपूर्ण भारतात गणेश चतुर्थीचा उत्सव मोठ्या थाटामाटात साजरा केला जातो. गणेश पुराणानुसार, गणपती बाप्पाचा जन्म याच तारखेला झाला होता. अशावेळी लोक गणेश चतुर्थीला आपल्या घरी बाप्पाची मूर्ती देखील स्थापित करतात आणि त्यासाठी संपूर्ण घर भव्य पद्धतीने सजवतात. त्याच वेळी, जर तुम्ही घर सजवताना वास्तुच्या काही खास नियमांचे पालन केले तर त्याचे खूप शुभ परिणाम मिळतात आणि व्यक्तीचे बिघडलेले कामही पूर्ण होऊ शकते.

