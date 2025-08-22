Ganesha Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थीला घराची सजावट करतांना वास्तूनुसार कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या?

गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने घर सजवताना वास्तुशास्त्राचे नियम पाळल्यास शुभ परिणाम मिळतात. मुख्य दरवाजावर आंब्याच्या पानांचा हार, स्वस्तिक चिन्ह आणि रांगोळी काढणे शुभ मानले जाते. गणपतीची मूर्ती ईशान्य दिशेला लाकडी चौथऱ्यावर ठेवावी. पिवळा, लाल रंग वापरून घर सजवावे, काळा रंग टाळावा..Best Vastu practices for Ganpati idol placement: दरवर्षी भाद्रपद महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील चतुर्थी तिथीला संपूर्ण भारतात गणेश चतुर्थीचा उत्सव मोठ्या थाटामाटात साजरा केला जातो. गणेश पुराणानुसार, गणपती बाप्पाचा जन्म याच तारखेला झाला होता. अशावेळी लोक गणेश चतुर्थीला आपल्या घरी बाप्पाची मूर्ती देखील स्थापित करतात आणि त्यासाठी संपूर्ण घर भव्य पद्धतीने सजवतात. त्याच वेळी, जर तुम्ही घर सजवताना वास्तुच्या काही खास नियमांचे पालन केले तर त्याचे खूप शुभ परिणाम मिळतात आणि व्यक्तीचे बिघडलेले कामही पूर्ण होऊ शकते. .घराच्या चौकटीची सजावटघर सजवताना आपण मुख्य दरवाजा सर्वात सुंदर बनवतो. अशावेळी गणेश चतुर्थीच्या खास प्रसंगी आपण आपल्या मुख्य दरवाजावर आंब्याच्या पानांचा हार आणि स्वस्तिक चिन्ह बनवू शकता. तसेच, मुख्य दरवाजावर रांगोळी काढणे देखील खूप शुभ मानलं जातं. असं केल्यानं शुभेच्छा प्राप्त होतात आणि जीवनात नेहमीच आनंद राहतो. तुम्ही मुख्य दरवाजा ताज्या झेंडूच्या फुलांनी देखील सजवू शकता..आसनवास्तुशास्त्रानुसार, गणपतीची मूर्ती ठेवण्यासाठी लाकडी चौरंग वापरावा. तसेच चौरंग हा उत्तर किंवा ईशान्य दिशेला ठेवावा आणि त्यावर पिवळा किंवा लाल कापड पसरवावा. अशा प्रकारे गणपतीचा चौरंग सजवणे खूप चांगले आणि फलदायी मानले जाते. तसेच, तुम्ही चौरंग ज्या भिंतीजवळ ठेवता त्या भिंतीच्या मागे केळीची पाने, फुले, फुलदाणी इत्यादी ठेवू शकता. यामुळे घराचे वातावरण आल्हाददायक आणि शांत राहते..Ganesh Chaturthi 2025: यंदा गणेश चतुर्थीला करा 'या' 10 खास गोष्टी, घरात पसरेल आनंदाची लाट.सजावटीसाठी वापरा पुढील रंगवास्तुशास्त्रानुसार गणेश चतुर्थीला घर सजवण्यासाठी योग्य रंगांचा वापर करावा. असं केल्यानं घराभोवतीचे वातावरण सकारात्मक राहते. घर सजवण्यासाठी पिवळा, लाल, हिरवा इत्यादी शुभ, शांत आणि हलके रंग वापरावेत असं मानलं जातं. त्याचबरोबर काळा आणि गडद निळा अशा गडद रंगांचा वापर टाळावा. हे रंग शुभ कामांसाठी चांगले मानले जात नाहीत..या दिशेला करा स्थापनाअसं मानलं जातं की गणपतीची मूर्ती योग्य दिशेने स्थापित करणे खूप महत्वाचे आहे. वास्तुशास्त्रानुसार, गणपती बाप्पाची मूर्ती ईशान्य दिशेला स्थापित करणे सर्वोत्तम मानले जाते. जर हे शक्य नसेल, तर तुम्ही गणपतीची मूर्ती उत्तर दिशेला देखील ठेवू शकता. गणेश चतुर्थीला घर सजवताना हे नियम लक्षात ठेवल्याने व्यक्तीच्या जीवनातील सर्व समस्या कमी होतात. तसेच बाप्पाची कृपादृष्टी कायम तुमच्यावर राहते. .गणेश चतुर्थीला गणपतीची मूर्ती कोणत्या दिशेला ठेवावी?गणपतीची मूर्ती ईशान्य दिशेला (उत्तर-पूर्व) ठेवावी, कारण ही दिशा वास्तुशास्त्रानुसार शुभ आहे..सजावटीसाठी कोणते रंग वापरावेत? हिरवे, पिवळे, लाल किंवा सोनेरी रंग वापरा, कारण हे रंग सकारात्मक ऊर्जा आणि समृद्धी आकर्षित करतात..घरातील पूजा स्थळ कसे स्वच्छ ठेवावे?पूजा स्थळ रोज स्वच्छ करा, गोंधळ टाळा आणि फुले, दिवे यांचा वापर करून पवित्रता राखा. .वास्तूनुसार सजावटीत काय टाळावेकाळ्या रंगाचे जास्त वापर, गोंधळलेली जागा आणि मूर्ती दक्षिण दिशेला ठेवणे टाळावे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.