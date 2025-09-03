Ganesh Visarjan: श्रीगणपतीची उत्तरपूजा करताना काय लक्षात ठेवावं? जाणून घ्या स्टेप-बाय-स्टेप मार्गदर्शक

थोडक्यात:गणेश विसर्जनापूर्वी 'उत्तरपूजा' ही एक महत्त्वाची शेवटची विधी असून ती श्रद्धेने व नियमपूर्वक केली जाते.उत्तरपूजेमध्ये गंध, फुले, दूर्वा, दीप, धूप, नैवेद्य, आरती आणि शिदोरी अर्पण केली जाते.उत्तरपूजा करताना विशिष्ट मंत्र, संकल्प आणि समारोप विधींचं पालन करणे आवश्यक असते..Uttarpuja Before Ganesh Visarjan: दहा दिवस मंगलमय वातावरण प्रत्येकांच्या घरात असतं.दररोजच्या आरत्या, नैवेद्य, प्रसाद, फुलांची सजावट, आणि बाप्पाच्या मूर्तीभोवती फिरणारी घरची मंडळी सारं काही जणू एका अलौकिक भक्तिभावानं भारलेलं असतं..पण जसजसा गणेश विसर्जनाचा दिवस जवळ येतो, तसं मन थोडं हळवं होतं. कारण आपल्या लाडक्या बाप्पाला आता निरोप द्यायचा असतो. मात्र या निरोपाआधी एक अत्यंत महत्त्वाचा विधी आहे तो म्हणजे उत्तरपूजा..Jungle Safari September: वाघ, हत्ती आणि हिरव्यागार जंगलांचा अनुभव घ्यायचंय? मग सप्टेंबरमध्ये 'या' ठिकाणांना नक्की भेट द्या!.उत्तरपूजा म्हणजे काय?उत्तरपूजा ही गणपतीच्या विसर्जनापूर्वी केली जाणारी शेवटची विधीवत पूजा आहे. ही पूजा म्हणजे बाप्पाला "आपण दिलेली सेवा, पूजा, भक्ती स्वीकारावी" अशी विनंती आणि पुढच्या वर्षी लवकर या असं प्रेमळ आमंत्रण!.उत्तरपूजा कशी करावी?१. पूजेची तयारी:- गंध (चंदन)- फुले, दूर्वा, अक्षता- हळद, कुंकू, सिंदूर- धूप, दीप, कापूर- नैवेद्य (दही-पोहे, मोदक इ.)- आरतीचे साहित्य- विसर्जनासाठी टब किंवा नदी/तलाव२. पूजेसाठी संकल्प:पूजा करताना खालील संकल्प मनात घ्या किंवा उच्चार करा:"श्रीसिद्धिविनायक महागणपतिप्रीत्यर्थं गंधादिपंचोपचारैः उत्तरपूजनं करिष्ये।".NEET UG 2025 Counseling: नीट यूजी 2025 दुसऱ्या फेरीची काउंसलिंग सुरू होणार; जाणून घ्या संपूर्ण माहिती.३. पंचोपचार अर्पण:प्रत्येक गोष्ट अर्पण करताना मनोभावे म्हणा:गंध समर्पयामिफुले व दूर्वा समर्पयामिअक्षता, हळद-कुंकू, सिंदूर समर्पयामि४. दीप, धूप व नैवेद्य:"श्रीगणपतये नमः दीपं समर्पयामि। नैवेद्यं समर्पयामि।"यानंतर कापूर लावा, आरती करा. प्रार्थना व मंत्रपुष्प अर्पण करा..५. बाप्पाला शिदोरी द्या:गणपती विसर्जनासाठी निघताना त्यांना दही-पोहे, मोदक, लाडू यांची शिदोरी द्यावी.ही शिदोरी एकप्रकारे बाप्पावरचं प्रेम आणि आपुलकी व्यक्त करते.६. समारोप मंत्र (हलवण्यापूर्वी):"यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय पार्थिवीम्।इष्टकामप्रसिद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च।ॐ तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु।"हा मंत्र म्हणत गणपती मूर्ती उत्तर दिशेकडे हलवा..FAQs1. उत्तरपूजा म्हणजे काय असते? (What is Uttarpuja?)उत्तरपूजा ही गणपती विसर्जनापूर्वी केली जाणारी शेवटची विधी असून त्यात बाप्पाला दिलेल्या सेवा व भक्ती स्वीकारण्याची प्रार्थना केली जाते.2. उत्तरपूजेसाठी कोणकोणत्या वस्तू लागतात? (What items are required for Uttarpuja?)गंध, फुले, दूर्वा, अक्षता, हळद, कुंकू, दीप, धूप, नैवेद्य, आरती साहित्य आणि शिदोरीची तयारी लागते.3. उत्तरपूजेमध्ये कोणता संकल्प म्हणावा? (Which Sankalp is recited during Uttarpuja?)"श्रीसिद्धिविनायक महागणपतिप्रीत्यर्थं गंधादिपंचोपचारैः उत्तरपूजनं करिष्ये।" हा संकल्प उच्चारावा.4. गणपती विसर्जनाआधी शिदोरी का दिली जाते? (Why is Shidori (food offering) given before immersion?)शिदोरी ही बाप्पावर प्रेम आणि आपुलकी व्यक्त करणारी परंपरा असून ती त्यांना निरोप देताना अर्पण केली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.