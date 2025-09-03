संस्कृती

Ganesh Visarjan: श्रीगणपतीची उत्तरपूजा करताना काय लक्षात ठेवावं? जाणून घ्या स्टेप-बाय-स्टेप मार्गदर्शक

Uttarpuja Before Ganesh Visarjan: दहा दिवस भक्तिभावात गेले दररोजच्या आरत्या, नैवेद्य, आणि बाप्पाच्या मूर्तीभोवतीचं गोकुळ… आता आली ती वेळ बाप्पाला निरोप देण्याची. पण निरोप देताना विसर्जनापूर्वी श्रद्धेने 'उत्तरपूजा' ही विधीव्रत पूजा अवश्य करा
Uttarpuja Before Ganesh Visarjan
Uttarpuja Before Ganesh VisarjanEsakal
Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. गणेश विसर्जनापूर्वी 'उत्तरपूजा' ही एक महत्त्वाची शेवटची विधी असून ती श्रद्धेने व नियमपूर्वक केली जाते.

  2. उत्तरपूजेमध्ये गंध, फुले, दूर्वा, दीप, धूप, नैवेद्य, आरती आणि शिदोरी अर्पण केली जाते.

  3. उत्तरपूजा करताना विशिष्ट मंत्र, संकल्प आणि समारोप विधींचं पालन करणे आवश्यक असते.

Loading content, please wait...
Hindu religion
Ganesh Chaturthi
Ganesh Fesitival
Ganesh festival special receipe
ganesh chaturthi festival
Ganesh Celebration
ganesh art
Ganesh Visarajan
Ganesh Chaturthi 2025
Hindu calendar festivals

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com