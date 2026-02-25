Horscope : उद्या 26 फेब्रुवारी! 'या' 5 राशींसाठी गुडन्यूज; घरी येणार पैसा, आरोग्याची मोठी तक्रार होईल दूर, करिअरला नवी दिशा मिळणार

Astrology predictions 26 february : उद्याचा दिवस म्हणजेच २६ फेब्रुवारीला ग्रह-ताऱ्यांच्या विशेष स्थितीमुळे अत्यंत शुभ ठरणार आहे. विशेषतः चंद्राचे भ्रमण आणि गुरु-शुक्राची अनुकूल दृष्टी यामुळे काही राशींच्या नशिबाचे दरवाजे उघडणार आहेत. या काळात 'बुध' वक्री असला तरी ठराविक पाच राशींसाठी हा काळ अडकलेली कामे मार्गी लावणारा आणि आर्थिक लाभ मिळवून देणारा ठरेल. चला तर मग जाणून घेऊया, उद्याचा दिवस कोणत्या ५ नशीबवान राशींसाठी गोल्डन पीरियड ठरणार आहे..१. मेष रास (Aries)मेष राशीच्या लोकांसाठी उद्याचा दिवस प्रगतीचे नवीन मार्ग उघडणारा असेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात वरिष्ठ तुमच्या कामाची प्रशंसा करतील ज्यामुळे तुम्हाला मोठी जबाबदारी किंवा बढती मिळण्याचे संकेत आहेत. आर्थिक बाजू भक्कम राहील आणि जुन्या गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळण्याची शक्यता आहे. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील आणि जोडीदारासोबतचे संबंध अधिक दृढ होतील. .Beautiful Women : भारताशेजारीच राहतो असा समुदाय जिथे लोक 150 वर्षांपर्यंत राहतात जिवंत; 80 वर्षांच्या महिलासुद्धा दिसतात तरुण.२. मिथुन रास (Gemini)मिथुन राशीच्या व्यक्तींसाठी उद्याचा दिवस आत्मविश्वासात वाढ करणारा ठरेल. नोकरी बदलण्याचा विचार करत असल्यास सकारात्मक बातमी मिळू शकते. व्यवसायात नवीन भागीदारी फायदेशीर ठरू शकते. विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासात एकाग्रता वाढेल आणि स्पर्धेत यश मिळण्याची शक्यता आहे. बौद्धिक क्षमता कठीण परिस्थितीतून बाहेर काढण्यास मदत करेल..३. सिंह रास (Leo)सिंह राशीच्या लोकांसाठी उद्याचा दिवस भाग्योदयाचा ठरेल. प्रलंबित कायदेशीर कामे किंवा मालमत्तेचे व्यवहार मार्गी लागू शकतात. सामाजिक कार्यात सहभाग वाढेल आणि मानसन्मान मिळू शकतो. राजकारणात सक्रिय लोकांसाठी दिवस विशेष लाभदायक आहे. आरोग्याच्या तक्रारी दूर होतील आणि उत्साह वाढेल.Army Dog Tyson Story : तीन दहशतवादी केले ठार! आर्मी डॉग टायसनच्या शौर्याची थरारक कहाणी; गोळी लागली तरी खचला नाही, पुढे जे झालं....४. तुळ रास (Libra)तुळ राशीसाठी उद्याचा दिवस आर्थिक स्थैर्य घेऊन येईल. अचानक धनलाभाचे योग असून जुने पैसे परत मिळू शकतात. प्रेमसंबंधात गोडवा राहील आणि अविवाहितांना लग्नाचे प्रस्ताव येण्याची शक्यता आहे. नवीन वाहन किंवा वस्तू खरेदीसाठी दिवस शुभ आहे. क्रिएटिव क्षेत्रातील लोकांसाठी कल्पकता दाखवण्याची संधी मिळेल. वैयक्तिक नातेसंबंध सुधारतील..५. कुंभ रास (Aquarius)कुंभ राशीच्या लोकांसाठी उद्याचा दिवस यशाची नवीन शिखरे सर करणारा असेल. कार्यपद्धतीत सकारात्मक बदल होतील ज्यामुळे कामाचा ताण कमी होईल. परदेशात जाण्याची इच्छा असणाऱ्यांसाठी अडथळे दूर होऊ शकतात. धार्मिक कार्याकडे ओढा वाढेल आणि मानसिक शांतता लाभेल. घरातील मोठ्यांचा आशीर्वाद मिळाल्याने कामे सोपी होतील. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.