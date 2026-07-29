Guru Purnima 2026: यंदाची गुरुपौर्णिमा ठरणार खास! 3 शुभ राजयोगांचा दुर्मिळ संयोग; जाणून घ्या कोणत्या राशींना मिळू शकतो लाभ

आषाढी एकादशीनंतर आता भक्तांचे लक्ष लागले आहे ते गुरुपौर्णिमा या पवित्र पर्वाकडे. भारतीय संस्कृतीत गुरुपौर्णिमेला ज्ञान, संस्कार आणि आध्यात्मिक मार्गदर्शनाचे प्रतीक मानले जाते. आषाढ महिन्यातील शुक्ल पक्षातील पौर्णिमेला साजरा होणारा हा दिवस गुरुंप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा आणि त्यांच्या आशीर्वादाचा स्वीकार करण्याचा मानला जातो.वैदिक परंपरेनुसार, या दिवशी गुरुंचे पूजन करून त्यांच्याकडून ज्ञान, सद्बुद्धी आणि जीवनातील योग्य दिशा मिळावी, अशी प्रार्थना केली जाते. यंदाची गुरुपौर्णिमा ज्योतिषीय दृष्टिकोनातून अधिक महत्त्वाची मानली जात आहे. कारण या दिवशी गजकेसरी योग, सर्वार्थ सिद्धी योग आणि रवी योग असे तीन शुभ योग एकाच वेळी निर्माण होत असल्याचे ज्योतिषतज्ज्ञांचे मत आहे..गुरुपौर्णिमेचे धार्मिक महत्त्वहिंदू धर्मात गुरुंना देवापेक्षाही श्रेष्ठ स्थान दिले जाते. आई-वडिलांनंतर जीवनाला योग्य दिशा देणारा गुरुच असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे गुरुपौर्णिमेला शिष्य आपल्या गुरुंना वंदन करून त्यांच्याप्रती आदर आणि कृतज्ञता व्यक्त करतात.अनेक ठिकाणी या दिवशी व्यासपूजाही केली जाते. महर्षी वेदव्यास यांनी वेदांचे विभाजन आणि महाभारतासारख्या महान ग्रंथाची निर्मिती केल्यामुळे त्यांना 'आदिगुरु' मानले जाते..यंदा तयार होत आहेत 3 शुभ योगगजकेसरी योगगुरु आणि चंद्र यांच्या अनुकूल स्थितीत निर्माण होणारा गजकेसरी योग अत्यंत शुभ मानला जातो. ज्योतिषीय मान्यतेनुसार, या योगामुळे व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेत वाढ होऊ शकते तसेच ज्ञान आणि आत्मविश्वास वाढण्यास मदत मिळू शकते. या काळात गुरुंचे पूजन करणे विशेष फलदायी मानले जाते..सर्वार्थ सिद्धी योगसर्वार्थ सिद्धी योग हा शुभ कार्यांसाठी अत्यंत अनुकूल मानला जातो. या योगात केलेले धार्मिक विधी, दान, जप आणि नवीन उपक्रम यशस्वी होण्याची शक्यता अधिक असल्याचे मानले जाते.रवी योगरवी योग नकारात्मकतेवर मात करून सकारात्मक ऊर्जा वाढवणारा शुभ योग मानला जातो. या काळात सूर्यदेवाची उपासना, स्नान, दान आणि धार्मिक कार्यांना विशेष महत्त्व दिले जाते..गुरुपौर्णिमेला कोणत्या राशींना मिळू शकतो लाभ?मेषकरिअरमध्ये प्रगतीच्या नवीन संधी मिळू शकतात. अडकलेली कामे पूर्ण होण्याची शक्यता असून आर्थिक बाबतीतही सकारात्मक घडामोडी घडू शकतात..मिथुनशिक्षण, स्पर्धा परीक्षा आणि कौशल्यविकासासाठी हा काळ अनुकूल मानला जातो. व्यवसायात नवीन ओळखी फायदेशीर ठरू शकतात.सिंहनोकरी आणि व्यवसायात प्रगतीचे संकेत मिळू शकतात. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभण्याची शक्यता असून समाजात मान-सन्मान वाढू शकतो..तूळभागीदारीच्या कामात यश मिळू शकते. आर्थिक नियोजनासाठी चांगला काळ ठरू शकतो. वैवाहिक जीवनातही समन्वय वाढण्याचे संकेत आहेत.धनुगुरु ग्रहाचा प्रभाव असल्यामुळे या राशीसाठी गुरुपौर्णिमा विशेष शुभ मानली जाते. करिअर, शिक्षण आणि आर्थिक बाबींमध्ये सकारात्मक बदल अनुभवायला मिळू शकतात..मीनगुरुच्या कृपेने आत्मविश्वास वाढू शकतो. नवीन संधी मिळण्याची शक्यता असून कुटुंबातील वातावरण आनंदी राहू शकते. आध्यात्मिक कार्यांमध्येही रस वाढू शकतो.टीपवरील माहिती ही वैदिक ज्योतिषातील सर्वसाधारण ग्रहस्थितीवर आधारित असून, ती वैयक्तिक कुंडलीनुसार बदलू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.