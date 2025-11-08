Guru Vakri 2025: कर्क राशीतील गुरूची वक्री गती वृषभसह 'या' 3 राशींचे बदलेल भाग्य

Guru Vakri 2025 date and astrological meaning: नऊ ग्रहांपैकी गुरू हा सर्वात मोठा आणि शुभ ग्रह मानला जातो. त्याला गुरु ग्रह असेही म्हणतात. त्याला देवांचा गुरू म्हटले जाते. ज्योतिषशास्त्रात, गुरू हा ज्ञान, बुद्धी, धर्म, अध्यात्म, शिक्षण, नैतिकता, भाग्य, मुले आणि समृद्धीसाठी जबाबदार ग्रह आहे. 11 नोव्हेंबर 2025 रोजी संध्याकाळी 6:31 वाजता गुरू कर्क राशीत वक्री होईल. पूर्वी, गुरूने कर्क राशीत कलावंत म्हणून प्रवेश केला होता. आता, तो 5 डिसेंबरपर्यंत या राशीत वक्री होईल. गुरूच्या वक्री गतीचा प्रत्येक राशीवर वेगळा प्रभाव पडेल, परंतु ज्या राशींना त्याचा शुभ प्रभाव जाणवेल त्यांना संपत्ती, यश आणि संबंध सुधारण्याच्या संधी वाढतील. या राशींच्या जीवनात कोणते बदल होऊ शकतात हे जाणून घेऊया. .वृषभगुरुची वक्रदृष्टी वृषभ राशीच्या लोकांसाठी सामान्यतः अनुकूल परिणाम देईल. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे आणि अडकलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे. वैवाहिक जीवन अधिक सुसंवादी होईल आणि तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत दर्जेदार वेळ घालवाल. भावंडांवर काही खर्च होऊ शकतो, परंतु यामुळे तुमची जवळीक वाढेल. .धनुगुरुची प्रतिगामी स्थिती धनु राशीसाठी नफा आणि यशाच्या संधी आणेल. घरातील सुखसोयी आणि सुविधा वाढतील, जरी कुटुंबाबद्दल काही सौम्य चिंता कायम राहू शकतात. गुंतवणुकीतून चांगले उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे. तुमच्या कठोर परिश्रमाचे फळ मिळेल आणि प्रलंबित कामे पूर्ण होतील. हा तुमच्यासाठी संतुलित काळ असेल, म्हणून घाईघाईने निर्णय घेणे टाळा. .Vastu Shastra: शनि दोषापासून मुक्ती हवी असेल तर घराच्या 'या' दिशेला अजिबात ठेऊ नका 'या' वस्तू.कन्याया काळात कन्या राशीचे लोक नवीन आणि उपयुक्त संपर्क साधतील. नवीन मित्र त्यांच्या कामात उपयुक्त ठरतील. त्यांच्या करिअरमध्ये सकारात्मक परिणाम मिळण्याची शक्यता आहे आणि व्यवसायात गुंतलेल्यांनाही फायदा होईल. तुमच्या प्रयत्नांवर तुम्हाला समाधान वाटेल. तुमच्या जोडीदारासोबतचे तुमचं नातं सुधारेल आणि तुमचं आरोग्य सामान्य राहील. .वृश्चिकवृश्चिक राशीसाठी गुरुची वक्री चाल शुभ मानली जाते. नशीब बाजूने असेल आणि करिअरमध्ये प्रगतीच्या संधी तुमच्या वाटेवर आहेत. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या कठोर परिश्रम आणि नेतृत्व कौशल्यांचे कौतुक केले जाईल. आर्थिकदृष्ट्या वेळ देखील अनुकूल असेल आणि तुम्हाला लक्षणीय आर्थिक नफा मिळू शकेल. विचारपूर्वक गुंतवणूकीचे निर्णय दीर्घकालीन फायदे देतील. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.