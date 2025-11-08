Guru Vakri 2025: कर्क राशीतील गुरूची वक्री गती वृषभसह 'या' 3 राशींचे बदलेल भाग्य

संस्कृती

Guru Vakri 2025 effects on zodiac signs: गुरूच्या वक्री गतीचा 12 राशींवर वेगला प्रभाव पडेल,परंतु ज्या राशींना त्याचा शुभ प्रभाव जाणवेल त्यांना संपत्ती, यश आणि सुधारित नातेसंबंधांच्या संधी वाढतील. तसेच पुढील राशींच्या जीवनात बदल दिसून येतील.
Guru Vakri 2025 date and astrological meaning: नऊ ग्रहांपैकी गुरू हा सर्वात मोठा आणि शुभ ग्रह मानला जातो. त्याला गुरु ग्रह असेही म्हणतात. त्याला देवांचा गुरू म्हटले जाते. ज्योतिषशास्त्रात, गुरू हा ज्ञान, बुद्धी, धर्म, अध्यात्म, शिक्षण, नैतिकता, भाग्य, मुले आणि समृद्धीसाठी जबाबदार ग्रह आहे. 11 नोव्हेंबर 2025 रोजी संध्याकाळी 6:31 वाजता गुरू कर्क राशीत वक्री होईल. पूर्वी, गुरूने कर्क राशीत कलावंत म्हणून प्रवेश केला होता. आता, तो 5 डिसेंबरपर्यंत या राशीत वक्री होईल. गुरूच्या वक्री गतीचा प्रत्येक राशीवर वेगळा प्रभाव पडेल, परंतु ज्या राशींना त्याचा शुभ प्रभाव जाणवेल त्यांना संपत्ती, यश आणि संबंध सुधारण्याच्या संधी वाढतील. या राशींच्या जीवनात कोणते बदल होऊ शकतात हे जाणून घेऊया.

