Holi 2026 Prediction: होळीच्या दिवशी शुक्र अन् शनीची युती, 'या' 6 राशींना होईल प्रचंड फायदा, चमकेल नशीब

Shukra Shani yuti Holi 2026 effects: शुक्र आणि शनि हे ग्रह मित्र मानले जातात. जेव्हा हे दोघे एकत्र येतात तेव्हा त्याचा परिणाम सामान्यतः सकारात्मक मानला जातो. यंदा होळी 4 मार्चला साजरी केली जाणार आहे. शुक्र त्याच्या उच्च राशीत, मीन राशीत प्रवेश करेल, जिथे शनि आधीच उपस्थित असेल. यामुळे शनि-शुक्र युती तयार होईल. यामुळे अनेक राशींना लाभ होणार आहे. या युतीच्या प्रभावामुळे, काही राशींना मंद, परंतु दीर्घकालीन यश मिळू शकते. करिअरमध्ये स्थिर प्रगती, आर्थिक ताकद आणि जीवनात शिस्त वाढण्याचे संकेत आहेत. या शुभ युतीचा १२ राशींपैकी कोणत्या राशींना लाभ मिळणार आहे हे जाणून घेऊया..मिथूनया राशीच्या कुंडलीतील कर्मभावात शनि आणि शुक्र यांची युती होईल. ज्यामुळे तुमच्या मेहनतीचे पूर्ण फळ मिळण्याची शक्यता आहे. कामाची प्रशंसा होऊ शकते. कला, अभिनय, संगीत किंवा इतर सर्जनशील क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना लक्षणीय यश मिळू शकते. नवीन नोकरी किंवा उत्पन्नाच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. शिवाय, तुमच्या पालकांसोबतचे नातं अधिक गोड होईल..वृषभहोळीच्या आधी आणि नंतरचा काळ कारकिर्दीत महत्त्वाचे बदल घडवून आणू शकतो. कामाची नीती आणि सातत्य वरिष्ठांना प्रभावित करू शकते. काही व्यक्तींना पदोन्नती किंवा नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात. आर्थिक परिस्थिती सुधारेल आणि भौतिक सुखसोयींवर खर्च वाढू शकतो..वृश्चिकया राशीच्या लोकांची एकाग्रता आणि शिस्त वाढेल. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांना यश मिळू शकेल. परदेशात उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्यांना चांगल्या संधी मिळू शकतील. व्यावसायिकांच्या योजना यशस्वी होतील आणि आरोग्य देखील निरोगी राहील. .तूळाया युतीचा प्रभाव तुमच्या विरोधकांवर तुमचा विजय मिळवू शकतो. काही लोकांना प्रतिभेबद्दल आणि क्षमतेबद्दल अस्वस्थ वाटू शकते, परंतु ते तुमचे नुकसान करू शकणार नाहीत. तुमच्या आईकडून आर्थिक लाभ होण्याचे संकेत आहेत. या काळात तुमच्या आरोग्याबद्दल तक्रारी वाढू शकतात. .Maha Shivratri 2026 : पहिल्यांदाच महाशिवरात्रीचा उपवास करताय? मग काय खावे अन् काय खाऊ नये, जाणून घ्या सविस्तर.कुंभही युती कुंभ राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरू शकते. वडिलोपार्जित व्यवसायात गुंतलेल्यांना चांगला नफा मिळण्याची शक्यता आहे. होळीनंतरच्या तुमच्या योजना यशस्वी होऊ शकतात. तुम्हाला तुमच्या कुटुंबासोबत वेळ घालवण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे मानसिक ताण कमी होईल आणि तुम्हाला हलके वाटेल..मकरशनी आणि शुक्र यांच्या युतीमुळे तुमचा आत्मविश्वास वाढेल. तुम्ही तुमचे विचार प्रभावीपणे मांडू शकाल, ज्यामुळे लोक तुमच्यावर विश्वास ठेवतील. आर्थिक परिस्थिती सुधारेल आणि बचत वाढेल. काही जण नवीन व्यवसाय सुरू करण्याचा निर्णयही घेऊ शकतात..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.