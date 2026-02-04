संस्कृती

Holi 2026 Prediction: होळीच्या दिवशी शुक्र अन् शनीची युती, 'या' 6 राशींना होईल प्रचंड फायदा, चमकेल नशीब

होळीच्या दिवशी शुक्र त्याच्या उच्च राशीत, मीन राशीत प्रवेश करणार आहे. जिथे शनि आधीच उपस्थित आहे. यामुळे शनि-शुक्र युती तयार होईल, जी अनेक राशींसाठी लाभदायी असणार आहे. या शुभ युतीचा कोणत्या राशींवर परिणाम होईल हे समजून घेऊया.
Shukra Shani yuti Holi 2026 effects: शुक्र आणि शनि हे ग्रह मित्र मानले जातात. जेव्हा हे दोघे एकत्र येतात तेव्हा त्याचा परिणाम सामान्यतः सकारात्मक मानला जातो. यंदा होळी 4 मार्चला साजरी केली जाणार आहे. शुक्र त्याच्या उच्च राशीत, मीन राशीत प्रवेश करेल, जिथे शनि आधीच उपस्थित असेल. यामुळे शनि-शुक्र युती तयार होईल. यामुळे अनेक राशींना लाभ होणार आहे. या युतीच्या प्रभावामुळे, काही राशींना मंद, परंतु दीर्घकालीन यश मिळू शकते. करिअरमध्ये स्थिर प्रगती, आर्थिक ताकद आणि जीवनात शिस्त वाढण्याचे संकेत आहेत. या शुभ युतीचा १२ राशींपैकी कोणत्या राशींना लाभ मिळणार आहे हे जाणून घेऊया.

