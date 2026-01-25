Horoscope : 26 जानेवारीपासून 1 फेब्रुवारी दरम्यान बदलणार 'या' 5 राशीचं नशीब! वैवाहिक जीवनात अडचणी; नोकरी धंद्यात यश, मोठी समस्या संपणार

साप्ताहिक राशिभविष्य (२६ जानेवारी ते १ फेब्रुवारी २०२६) नुसार ग्रहांच्या स्थितीमध्ये होणारे बदल काही विशिष्ट राशींसाठी भाग्योदयाचे संकेत देत आहेत. या काळात विशेषतः पाच राशींच्या व्यक्तींना नशिबाची भक्कम साथ लाभणार असून त्यांच्या आयुष्यातील दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेले प्रश्न मार्गी लागणार आहेत. चला तर मग जाणून घेऊया या आठवड्यात कोणत्या राशींचे नशीब पालटणार आहे..१. मेष आणि वृषभ रासमेष आणि वृषभ राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा नोकरी आणि व्यवसायात अत्यंत फलदायी ठरणार आहे. मेष राशीच्या व्यक्तींना नोकरीत पदोन्नतीचे योग असून वरिष्ठांकडून तुमच्या कामाचे कौतुक होईल. तर वृषभ राशीच्या व्यापाऱ्यांना नवीन गुंतवणूक किंवा मोठ्या ऑर्डर मिळण्याची शक्यता आहे. आर्थिक गुंतवणुकीसाठी हा काळ अत्यंत शुभ असून जुन्या गुंतवणुकीतून अचानक धनलाभ होण्याची चिन्हे आहेत..Horoscope : 100 वर्षानंतर बनत आहे पावरफुल त्रिग्रही योग; 'या' 3 राशीच्या लोकांना अचानक होईल धनलाभ, रखडलेलं मोठं काम होणार पूर्ण.२. मिथुन रासमिथुन राशीच्या लोकांसाठी २६ जानेवारीपासूनचा काळ मानसिक शांतता देणारा ठरेल. तुमच्या आयुष्यात गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेली एखादी मोठी समस्या किंवा कौटुंबिक वाद या आठवड्यात संपुष्टात येईल. तुमच्या निर्णयक्षमतेत वाढ होईल आणि कुटुंबातील सदस्यांचे पूर्ण सहकार्य लाभेल. प्रवासाचे योग असून ते तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरतील..Raigad Video : 352 वर्षांपूर्वी कसे झालेले 'रायगड'चे बांधकाम? शिवरायांच्या काळातले अस्सल चित्र डोळ्यासमोर उभा करणारा AI व्हिडिओ व्हायरल.सिंह राससिंह राशीच्या व्यक्तींच्या वैवाहिक जीवन आणि प्रेमसंबंधात या आठवड्यात सकारात्मक बदल पाहायला मिळतील. जर तुम्ही अविवाहित असाल तर तुमच्या आयुष्यात एखाद्या खास व्यक्तीचे आगमन होऊ शकते. ज्यांचे जोडीदारासोबत मतभेद सुरू होते ते दूर होऊन नात्यात पुन्हा एकदा गोडवा निर्माण होईल. आपल्या जोडीदारासोबत वेळ घालवण्यासाठी आणि भविष्यातील योजना आखण्यासाठी हा काळ सर्वोत्तम आहे..Horoscope : 100 वर्षानंतर बनत आहे पावरफुल त्रिग्रही योग; 'या' 3 राशीच्या लोकांना अचानक होईल धनलाभ, रखडलेलं मोठं काम होणार पूर्ण.तुळ रासतुळ राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा गोल्डन पीरियड ठरू शकतो. रखडलेली कामे पूर्ण झाल्यामुळे आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. नवीन वाहन किंवा मालमत्ता खरेदी करण्याचे तुमचे स्वप्न या काळात साकार होऊ शकते. आरोग्याच्या तक्रारी दूर होतील आणि तुम्ही अधिक उत्साही अनुभवाल. आत्मविश्वास वाढल्यामुळे तुम्ही कठीण आव्हानांना सहज सामोरे जाल..उपाय आणि सावधानतानशिबाची साथ मिळत असली तरी या पाचही राशींच्या व्यक्तींनी घाईघाईने निर्णय घेणे टाळावे. आपल्या प्रगतीचा आनंद घेताना कोणाचाही अपमान होणार नाही याची काळजी घ्या. या शुभ काळात यश वृद्धीसाठी दररोज सूर्यदेवाला अर्घ्य द्यावे किंवा गरजू व्यक्तीला अन्नदान करावे.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.