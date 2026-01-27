Horoscope : दोन दिवसात सुरू होतोय यश-लक्ष्मी योग! 'या' 5 राशींसाठी सुवर्णकाळ; मिळेल अनपेक्षित यश अन् भरपूर पैसा, जुनी समस्या सुटेल

पुढच्या दोन दिवसांत ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोनातून 100 वर्षातून येणारा एक अत्यंत दुर्मिळ आणि शुभ असा 'यश-लक्ष्मी योग' आकाराला येत आहे. या योगामुळे ब्रह्मांडातील सकारात्मक ऊर्जेचा प्रवाह ठराविक राशींच्या दिशेने वळणार असून विशेषतः ५ राशींच्या लोकांसाठी हा काळ सुवर्णकाळ ठरणार आहे. ग्रहांच्या या विशेष मांडणीमुळे केवळ आर्थिक लाभच नाही, तर रखडलेली कामे मार्गी लागून समाजात मान-सन्मानही वाढणार आहे..या शुभ योगाचा सर्वाधिक प्रभाव वृषभ आणि सिंह राशीवर दिसून येईल. गेल्या अनेक महिन्यांपासून ज्या कामात अडथळे येत होते, ती कामे आता वेगाने पूर्ण होतील. 'यश-लक्ष्मी' योगामुळे तुमच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढणार असून अचानक धनलाभाचे योग आहेत. शेअर बाजार किंवा जुन्या गुंतवणुकीतून अपेक्षेपेक्षा जास्त परतावा मिळाल्याने तुमची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत होईल..Horoscope : 26 जानेवारीनंतर धनयोग सुरू! 'या' 4 राशीच्या लोकांची लॉटरी; अचानक येतील पैसे अन् प्रेमात यश, ऐकायला मिळेल मोठी खुशखबर.तूळ आणि धनु राशीच्या लोकांसाठी हा काळ त्यांच्या कष्टाचे फळ देणारा ठरेल. नोकरीमध्ये पदोन्नती किंवा पगारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे तुमची अनेक वर्षांपासूनची एखादी अपूर्ण इच्छा या दोन दिवसांत पूर्ण होऊ शकते. नवीन वाहन किंवा वास्तू खरेदीचे स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी हा योग अत्यंत फलदायी ठरणार असून कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील..Astrology Money : 1 फेब्रुवारी! माघ पौर्णिमेला सर्वार्थ सिद्धि योगसह अनेक शुभ योग; 2026 मध्ये धनलाभ हवा असेल तर नक्की करा 'हे' एक काम.कुंभ राशीच्या व्यक्तींसाठी हा योग व्यवसायात मोठी झेप घेण्याची संधी घेऊन आला आहे. जर तुम्ही एखादा नवीन प्रकल्प सुरू करण्याचा विचार करत असाल तर हीच ती योग्य वेळ आहे. यश-लक्ष्मी योगाच्या प्रभावामुळे तुम्हाला प्रभावशाली व्यक्तींचे सहकार्य लाभेल. ज्यामुळे तुमच्या व्यवसायाचा विस्तार होईल. जुन्या कर्जातून मुक्ती मिळण्याचे संकेतही ग्रहतारे देत आहेत..Shivaji Maharaj Brother : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या थोरल्या भावाचा इतिहास माहितीये का? वडिलांचे लाडके पण दगाफटका करून क्रूरपणे हत्या.या योगाचे एक वेगळे वैशिष्ट्य म्हणजे हा केवळ पैसाच नाही तर मानसिक शांती देखील देणार आहे. ज्या ५ राशींना याचा लाभ मिळणार आहे, त्यांच्या कौटुंबिक जीवनातील कटकटी दूर होतील. जोडीदारासोबतचे संबंध सुधारतील आणि मुलांच्या प्रगतीमुळे पालकांचा अभिमान वाढेल. हा काळ स्वतःच्या कौशल्यांना वाव देण्यासाठी आणि नवीन काहीतरी शिकण्यासाठी अत्यंत प्रेरणादायी ठरेल..हा दुर्मिळ योग फलदायी व्हावा यासाठी या ५ राशीच्या लोकांनी आपल्या वागण्यात सकारात्मकता ठेवणे गरजेचे आहे. लक्ष्मीच्या स्वागतासाठी घराची स्वच्छता राखा आणि गरिबांना यथाशक्ती मदत करा. हा दोन दिवसांचा कालावधी तुमच्या आयुष्याला एक नवीन कलाटणी देणारा ठरू शकतो, त्यामुळे आळस झटकून आलेल्या संधीचे सोने करा.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.