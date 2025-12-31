January 2026 Planetary Transit: नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच भव्य ग्रहसंयोग! ‘या’ राशींवर होणार धनवर्षाव

January 2026 planetary transit astrology prediction: नवीन वर्षाची सुरुवात ग्रहांच्या हालचालींमध्ये मोठ्या बदलांसह होणार आहे. नवीन वर्षातील पहिला महिना म्हणजेच जानेवारी हा महिना ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाचा मानला जातो. कारण या काळात एकाच वेळी चार प्रमुख ग्रहांचे संक्रमण होईल. 2026 वर्षाचा पहिला महिना ग्रहांच्या संक्रमणाच्या दृष्टीने खूप खास असणार आहे. या महिन्यात सूर्यासोबतच मंगळ, बुध आणि शुक्र देखील त्यांच्या राशी बदलतील, ज्याचा परिणाम सर्व 12 राशींच्या जीवनावर होणार आहे. .जानेवारी 2026 मध्ये, 14 जानेवारी रोजी सूर्य मकर राशीत प्रवेश करेल, तर 16 जानेवारी रोजी मंगळ, 17 जानेवारी रोजी बुध आणि 13 जानेवारी रोजी शुक्र राशीत प्रवेश करेल. एका राशीत चार ग्रहांची उपस्थिती काही राशींसाठी अत्यंत शुभ ठरू शकते, तर काहींना सावधगिरी बाळगावी लागेल. ज्योतिषशास्त्रीय गणनेनुसार, जेव्हा जेव्हा एखादा ग्रह भ्रमण करतो तेव्हा त्याचा परिणाम प्रत्येक राशीच्या लोकांच्या जीवनावर, करिअरवर, आर्थिक स्थितीवर आणि नातेसंबंधांवर होतो. म्हणूनच, जानेवारी महिना अनेकांसाठी बदल आणि नवीन संधी आणणारा ठरु शकतो. .सूर्यांचे संक्रमणसूर्य सध्या धनु राशीत आहे आणि 13 जानेवारी 2026 पर्यंत तिथेच राहील. त्यानंतर, 14 जानेवारी रोजी, सूर्य मकर राशीत प्रवेश करणार आहे. हे संक्रमण अनेक राशींसाठी नोकरी आणि करिअरमध्ये यशाच्या नवीन संधी आणू शकते. या दिवशी मकर संक्रांत देखील साजरी केली जाईल, जी नवीन सुरुवात, प्रगती आणि सकारात्मक बदलाचे प्रतीक आहे..New Year 2026: नव्या वर्षात राशीनुसार ‘या’ मंत्रांचा जप करा, नशिबाची चावी तुमच्याच हातात!.शुक्राचे संक्रमणसुख, समृद्धी आणि संपत्तीचा ग्रह शुक्र 12 जानेवारीपर्यंत धनु राशीत राहील. त्यानंतर, 13 जानेवारी 2026 रोजी शुक्र मकर राशीत प्रवेश करेल. शुक्र ग्रहाच्या या हालचालीमुळे अनेक राशींना भौतिक सुखसोयी, आर्थिक लाभ आणि गोड नातेसंबंध मिळू शकतात..मंगळाचे संक्रमणजोतिषशास्त्रानुसार ग्रहांचा सेनापती मंगळ सध्या धनु राशीत आहे आणि 15 जानेवारी 2026 पर्यंत तिथेच राहील. 16 जानेवारी रोजी मंगळ मकर राशीत प्रवेश करेल आणि 22 फेब्रुवारीपर्यंत तिथेच राहील. मंगळाचे हे संक्रमण करिअर मजबूत करण्यासाठी, धैर्य आणि आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी मानले जाते. या काळात, अनेक लोकांना इच्छित यश मिळू शकते आणि त्यांचा आदर आणि सन्मान वाढू शकतो..Vastu Shastra: आठवड्याच्या 'या' दिवसांत पैशाचे व्यवहार करू नका, वास्तुशास्त्रात सांगितले महत्त्वाचे नियम .बुधाचे संक्रमणग्रहांचा राजकुमार म्हणून ओळखला जाणारा बुध 17 जानेवारी 2026 रोजी मकर राशीत प्रवेश करेल. बुधाचे हे संक्रमण व्यवसाय, गुंतवणूक आणि संप्रेषणाशी संबंधित क्षेत्रात फायदेशीर ठरू शकते. या काळात निर्णय घेण्याची क्षमता बळकट होईल आणि कामाच्या ठिकाणी सकारात्मक परिणाम दिसून येतील..मिथुन, वृश्चिक, मकर आणि मीन ग्रहांच्या संक्रमणामुळे करिअरमध्ये आणि आर्थिक कल्याणात सकारात्मक बदल होऊ शकतात. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना प्रमोशन किंवा चांगल्या संधी मिळण्याची शक्यता आहे. व्यवसायात असलेल्यांसाठी नवीन करार फायदेशीर ठरू शकतात. कौटुंबिक जीवन सुसंवादी राहील आणि नातेसंबंध मजबूत होतील..मेष, कर्क, कन्या आणि धनु राशींना या काळात मिश्र परिणाम मिळतील. काही क्षेत्रांमध्ये यश आणि नफा मिळण्याची शक्यता आहे, तर काही क्षेत्रांमध्ये विलंब किंवा अडथळे चिंतेचा विषय असू शकतात. करिअरची प्रगती हळूहळू होईल, परंतु त्यासाठी अतिरिक्त प्रयत्न करावे लागू शकतात. कुटुंब आणि वैयक्तिक जीवनात संतुलन राखणे आवश्यक असेल. वेळेवर निर्णय आणि संयमी वृत्ती या राशींसाठी हा काळ चांगला बनवू शकते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.