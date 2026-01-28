Jaya Ekadashi 2026: गुरुवार आणि जया एकादशीचा महासंयोग! या दिवशी केलेलं ‘हे’ काम बदलू शकतं नशीब

Auspicious yoga on Jaya Ekadashi 2026: हिंदू धर्मात एकादशीला खास महत्व आहे. माघ शुक्ल पक्षातील एकादशी जया एकादशी म्हणून ओळखली जाते. या दिवशी भगवान विष्णू आणि माता लक्ष्मीची मनोभावे पूजा केली जाते. या वर्षी जया एकादशी गुरुवार, २९ जानेवारी २०२६ रोजी साजरी केली जाणार आहे. ..वर्षभरात २४ एकादशीचे दिवस असले तरी, जर एकादशीचे व्रत गुरुवारी पडले तर त्याचे धार्मिक महत्त्व लक्षणीयरीत्या वाढते. कारण एकादशी आणि गुरुवार हे दोन्ही दिवस भगवान विष्णूची उपासना करण्यासाठी शुभ आहेत..असं मानलं जातं की जेव्हा एकादशी गुरुवारी येते तेव्हा ती भगवान विष्णूंचा आशीर्वाद अधिक वाढतो. शिवाय, ज्योतिषशास्त्रानुसार गुरुवार हा गुरू ग्रहाशी देखील संबंधित आहे.म्हणून, या सुंदर आणि अद्भूत योगायोगाचा फायदा घ्यावा आणि २९ जानेवारी रोजी जया एकादशीला योग्य विधींनी भगवान विष्णूची मनोभावे पूजा करावी. तसेच, गुरु ग्रहाचा आशीर्वाद मिळविण्यासाठी पिवळ्या वस्तूंचे दान करणे शुभ मानले जाते..March Astrology 2026: 30 वर्षांनी मोठा ग्रहयोग! मार्चमध्ये शनि–सूर्य एकत्र, ‘या’ 3 राशींना होणार जबरदस्त आर्थिक फायदा.२९ जानेवारी रोजी जया एकादशीला पूजेसाठी दोन शुभ मुहूर्त असतील. पहिली वेळ सकाळी ७:११ ते ८:३२ आणि दुसरी वेळ सकाळी ११:१४ ते दुपारी १:५५ पर्यंत आहे. ३० जानेवारी रोजी सकाळी ६:४१ ते ८:५६ पर्यंत उपवास सोडता येईल..जया एकादशीला रवि योग, रोहिणी आणि मृगशिरा नक्षत्र आहे. तसेच रात्री भद्रवास आणि शिववास योग देखील असतील.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.