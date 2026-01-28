संस्कृती

Jaya Ekadashi 2026: गुरुवार आणि जया एकादशीचा महासंयोग! या दिवशी केलेलं ‘हे’ काम बदलू शकतं नशीब

Jaya Ekadashi 2026 falling on Thursday significance: माघ शुक्ल पक्षातील जया एकादशी गुरुवार, 29 जानेवारी 2026 रोजी येते आहे. गुरुवारी येणारी एकादशी हा एक चांगला योगायोग मानला जातो, कारण दोन्ही दिवस भगवान विष्णूची मनोबावे पूजा करण्यासाठी शुभ मानले जातात.
Auspicious yoga on Jaya Ekadashi 2026: हिंदू धर्मात एकादशीला खास महत्व आहे. माघ शुक्ल पक्षातील एकादशी जया एकादशी म्हणून ओळखली जाते. या दिवशी भगवान विष्णू आणि माता लक्ष्मीची मनोभावे पूजा केली जाते. या वर्षी जया एकादशी गुरुवार, २९ जानेवारी २०२६ रोजी साजरी केली जाणार आहे. .

