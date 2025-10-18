Choti Diwali 2025: छोटी दिवाळीच्या दिवशी बृहस्पती करणार कर्क राशीत प्रवेश; वाचा देशात आणि तुमच्या राशीत नेमकं कोणते महत्वाचे बदल होणार

Astrology Choti Diwali 2025: दिवाळी सुरु झाली असून आज १८ ऑक्टोबर रोजी छोटी दिवाळी साजरी केली जात आहे. या दिवशी देवगुरु बहुस्पती कर्क राशीत प्रवेश करणार आहेत. हे गोचर अत्यंत महत्वाचे मानले जाते, कारण बृहस्पती उच्च राशीत प्रवेश करत आहेत, ज्यामुळे त्यांचा प्रभाव अधिक सकारात्मक आणि साक्तिशाली होईल..या गोचरचा देशाच्या राजकारण, अर्थव्यवस्था आणि समाजावर महत्तपूर्ण परिणाम होऊ शकतो. तसेच मेष, वृषभ, मिथुनसह या राशीवर देखील याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. चला जाणून घेऊयात १२ राशींच राशिभविष्य.Heart Palpitations: सतत हृदय धडधडतंय? डॉक्टरकडे जाण्याआधी या 3 स्टेप्सने घरबसल्या तपासणी करा! .मेषबृहस्पती चौथ्या भावात गोचर करतील, ज्यामुळे घरगुती तणाव वाढू शकतो. तथापि, प्रॉपर्टी व्यवहारात फायदा होऊ शकतो.वृषभतृतीय भावात गोचरामुळे परिश्रम वाढतील, परंतु कौशल वाढवण्याची संधी मिळेल.मिथुनद्वितीय भावात गोचरामुळे आर्थिक स्थिती मजबूत होईल, वेतनवाढ आणि शुभ समाचार मिळू शकतात.कर्कपहिल्या भावात गोचरामुळे आत्मविश्वास वाढेल, नवीन संधी मिळतील..सिंहद्वादश भावात गोचरामुळे खर्च वाढू शकतो, परंतु परदेशी संधी मिळू शकतात.कन्यालाभ भावात गोचरामुळे करिअरमध्ये प्रगती होईल, विवाह योग निर्माण होऊ शकतो.तुळदशम भावात गोचरामुळे कार्यक्षेत्रात यश मिळेल, परंतु संघर्ष वाढू शकतो.वृश्चिकनवम भावात गोचरामुळे भाग्यवृद्धी होईल, विद्यार्थ्यांसाठी शुभ काळ आहे..Thailand Tour Package: थायलंडला फिरायला जायचं आहे? मग IRCTC चं 7 दिवसांचं खास टूर पॅकेज बुक करा आणि अविस्मरणीय प्रवासाचा अनुभव घ्या!.धनुअष्टम भावात गोचरामुळे आरोग्यावर लक्ष द्या, मानसिक तणाव होऊ शकतो.मकरसप्तम भावात गोचरामुळे विवाह आणि भागीदारीत सुधारणा होईल.कुंभषष्ठ भावात गोचरामुळे प्रतिस्पर्धा वाढेल, परंतु आर्थिक स्थिती स्थिर राहील.मीनपंचम भावात गोचरामुळे शिक्षणात यश मिळेल, प्रेमसंबंधात स्थिरता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.