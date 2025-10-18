संस्कृती

Choti Diwali 2025: छोटी दिवाळीच्या दिवशी बृहस्पती करणार कर्क राशीत प्रवेश; वाचा देशात आणि तुमच्या राशीत नेमकं कोणते महत्वाचे बदल होणार

Jupiter Enters Cancer: आज १८ ऑक्टोबरला छोटी दिवाळी साजरी केली जात आहे. याच दिवशी बृहस्पती कर्क राशीत प्रवेश करणार आहे. नेमकं तुमच्या राशीत याचा परिमाण कसा होणार आहे चला तर जाणून घेऊया
Astrology Choti Diwali 2025: दिवाळी सुरु झाली असून आज १८ ऑक्टोबर रोजी छोटी दिवाळी साजरी केली जात आहे. या दिवशी देवगुरु बहुस्पती कर्क राशीत प्रवेश करणार आहेत. हे गोचर अत्यंत महत्वाचे मानले जाते, कारण बृहस्पती उच्च राशीत प्रवेश करत आहेत, ज्यामुळे त्यांचा प्रभाव अधिक सकारात्मक आणि साक्तिशाली होईल.

