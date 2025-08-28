Gauri Avahan 2025: यंदा ज्येष्ठा गौरी आवाहन कधी आहे? जाणून घ्या शुभ मुहूर्त आणि याचे धार्मिक महत्त्व

संस्कृती

Cultural Significance of Jyeshtha Gauri: गणेशोत्सवाच्या दरम्यान साजरा होणारा गौरी पूजन हा देवी पार्वतीच्या स्वागताचा, सौंदर्य आणि समृद्धीचा सण आहे. गौराई आपल्या माहेरी येतात, त्यांची श्रद्धेने पूजा केली जाते, आणि तीन दिवस भक्तीभावाने हा उत्सव साजरा केला जातो. चला तर जाणून घेऊया यावर्षीचा ज्येष्ठा गौरी आवाहनाचा शुभ मुहूर्त
थोडक्यात:

  1. ज्येष्ठा गौरी आवाहन यंदा ३१ ऑगस्ट २०२५ रोजी संध्याकाळी ५:२५ वाजेपर्यंत शुभ आहे.

  2. गौरी पूजन १ सप्टेंबर रोजी सकाळी ५:५९ ते संध्याकाळी ६:४३ वाजेपर्यंत पार पडेल.

  3. या व्रतात देवी गौरीची पूजा केल्याने कुटुंबात सौख्य, समृद्धी आणि आरोग्य वाढते, तसेच वैवाहिक सुखही मिळते.

