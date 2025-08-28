Gauri Avahan 2025: यंदा ज्येष्ठा गौरी आवाहन कधी आहे? जाणून घ्या शुभ मुहूर्त आणि याचे धार्मिक महत्त्व

थोडक्यात:ज्येष्ठा गौरी आवाहन यंदा ३१ ऑगस्ट २०२५ रोजी संध्याकाळी ५:२५ वाजेपर्यंत शुभ आहे.गौरी पूजन १ सप्टेंबर रोजी सकाळी ५:५९ ते संध्याकाळी ६:४३ वाजेपर्यंत पार पडेल.या व्रतात देवी गौरीची पूजा केल्याने कुटुंबात सौख्य, समृद्धी आणि आरोग्य वाढते, तसेच वैवाहिक सुखही मिळते..Jyeshtha Gauri Puja at Home: महाराष्ट्रातील पारंपरिक सणांमध्ये ज्येष्ठा गौरी व्रत हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि भक्तिभावाने साजरा केला जाणारा सण आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात साजरा होणाऱ्या या व्रतात देवी गौरीची पूजा केली जाते. देवी गौरी म्हणजे माता पार्वतीचे एक रूप असून त्या घरात सौभाग्य, धन आणि समृद्धी आणतात, असे मानले जाते..यंदा ज्येष्ठा गौरी आवाहन कधी आहे?ज्येष्ठा गौरी आवाहन (गौरी आगमन) यंदा रविवार, ३१ ऑगस्ट २०२५ रोजी संध्याकाळी ५:२५ वाजेपर्यंत करणे शुभ ठरेल. या दिवशी देवी गौरीची मूर्ती किंवा प्रतीक घरात आणून सन्मानाने स्वागत केले जाते..Child Eye Protection: मिरवणुकीत बालकांसोबत जाणार आहात? सावधान! लेझर किरणांचा डोळ्यांवर होऊ शकतो गंभीर परिणाम.ज्येष्ठा गौरी व्रताचा शुभ मुहूर्तगौरी आवाहन: ३१ ऑगस्ट २०२५ रोजी संध्याकाळी ५:२५ वाजेपर्यंतगौरी पूजन: १ सप्टेंबर २०२५ रोजी सकाळी ५:५९ वाजल्यापासून संध्याकाळी ६:४३ वाजेपर्यंतगौरी विसर्जन: २ सप्टेंबर २०२५ रोजी रात्री ९:५० पर्यंतया काळात विधीपूर्वक देवी गौरीची पूजा, आरती आणि नैवेद्य अर्पण केले जाते..ज्येष्ठा गौरी व्रताचे धार्मिक महत्त्वया व्रतात देवी गौरीची विधीपूर्वक पूजा केल्यामुळे घरात सौख्य, संपन्नता, आणि आरोग्य वाढतं, अशी श्रद्धा आहे. स्त्रियांसाठी हा व्रत खास महत्त्वाचा मानला जातो कारण त्यातून त्यांचा वैवाहिक सुख आणि कुटुंबातील ऐक्य वृद्धिंगत होतं. ज्येष्ठा गौरी व्रत नववधूंना सासरकडे पाठविण्याच्या पद्धतीशी जोडलेला असून, हा सण कुटुंबातील प्रेम आणि आदर याचा साक्षात्कार असतो..ज्येष्ठा गौरी पूजेसाठी काही पारंपरिक मार्गदर्शनगौरीचा मुकुट घेऊन येणाऱ्या स्त्रियांचे पाय स्वच्छ करून त्यावर कुंकू किंवा सिंदूर लावावे.घराच्या दाराजवळ पाच धान्यांचे ग्लास ठेऊन त्यावरून पावले टाकून देवीचे स्वागत करावे.शंखवाजने देवी गौरीचे विधीपूर्वक आगमन साजरे करावे.देवघरात गौरीची स्थापना करून तिच्या कृपेची प्रार्थना करावी..श्री गणेशाला कोणता रंग सर्वात प्रिय आहे?.FAQs1. ज्येष्ठा गौरी आवाहन म्हणजे काय? (Jyeshtha Gauri Avahan Meaning)ज्येष्ठा गौरी आवाहन म्हणजे गणेशोत्सवाच्या काळात देवी पार्वतीच्या रूपाची पूजा करण्याची विधी असून, त्याद्वारे घरात सौभाग्य आणि समृद्धी येते.2. ज्येष्ठा गौरी आवाहनाचा शुभ मुहूर्त कधी आहे? (When is the auspicious time for Jyeshtha Gauri Avahan?)यंदा ज्येष्ठा गौरी आवाहन ३१ ऑगस्ट २०२५ रोजी संध्याकाळी ५:२५ वाजेपर्यंत करणे शुभ आहे.3. ज्येष्ठा गौरी पूजनाचे मुख्य विधी काय आहेत? (What are the main rituals of Jyeshtha Gauri Puja?)गौरी पूजनात मूर्ती किंवा प्रतीक घरात आणून, आरती, नैवेद्य अर्पण आणि शंखवाजने देवीचे स्वागत करणे आवश्यक आहे.4. ज्येष्ठा गौरी व्रत का केले जाते? (Why is Jyeshtha Gauri Vrat observed?)हा व्रत स्त्रियांसाठी वैवाहिक सुख, कुटुंबातील ऐक्य आणि घरातील समृद्धीसाठी खास मानला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.