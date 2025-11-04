Kartik Purnima 2025: कार्तिक पौर्णिमेच्या दिवशी राशीनुसार करा 'या' वस्तूचे दान आणि ग्रहदोषातून मुक्ती मिळवा!

Kartik Purnima Donation Guide: कार्तिक पौर्णिमा हा हिंदू धर्मात खूप शुभ दिवस मानला जातो. या दिवशी केलेले दान, पूजा आणि पवित्र स्नान तुमच्या जीवनात आनंद, समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जा आणते. या दिवशी केलेले प्रत्येक चांगले काम पापांपासून मुक्त होते आणि ग्रहदोष दूर करण्यास मदत करते असा विश्वास आहे..ही पौर्णिमा किंवा ५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी रोझी सजरी म्हणून साजरी केली जाईल. या दिवशी गंगा स्नान, दिवा लावणे आणि दान करणे यांचे विशेष महत्त्व आहे. विशेषतः तुमच्या राशीनुसार केलेले दान अधिक फायदेशीर ठरते आणि जीवनातील समस्या कमी करते..Cancer Love Horoscope: कर्क राशीच्या प्रेम जीवनात आज काय खास घडणार? वाचा तुमचं राशिभविष्य .राशीनुसार विशेष दान आणि उपायमेषलाल रंगाचे कपडे, मसूर, मध किंवा लाल पाने दान करा. यामुळे धैर्य, आत्मविश्वास आणि संपत्ती वाढते.वृषभतांदूळ, तूप, दही किंवा पंढरी गोडी दान केल्याने कौटुंबिक आनंद, भौतिक समृद्धी आणि आरोग्य वाढते.मिथुनहिरवे हरभरे, हिरव्या भाज्या, हिरवे कपडे किंवा स्टेशनरीच्या वस्तू दान करा. यामुळे करिअर आणि आर्थिक प्रगती होईल.कर्कपंढरीची गोडी, चांदी, साखर किंवा पाणी दान करा. यामुळे मानसिक शांती, समृद्धी आणि आर्थिक स्थिरता मिळते..सिंहतांब्याचे भांडे, गूळ, केशरी किंवा लाल रंगाचे कपडे आणि फुले दान करा. यामुळे आदर, आत्मविश्वास आणि ग्रहांच्या प्रभावापासून मुक्तता मिळते.कन्याहिरवे चणे, हिरव्या भाज्या किंवा हिरवे कपडे दान करा. यामुळे आरोग्य सुधारते आणि जीवनात संतुलन येते.तूळपांढरे कपडे, अत्तर, तांदूळ आणि तंबाखू दान करा. यामुळे जीवनात समृद्धी, आर्थिक समृद्धी आणि आनंद मिळतो.वृश्चिकगरिबांना गूळ, मसूर, लाल फळे किंवा पैसे दान करा. यामुळे अडथळे दूर होतात आणि प्रगती होते..Kantara Shooting Set Location: 'कांतारा' चित्रपटाचे खरे दृश्य पाहायचे आहे? मग या ठिकाणी नक्की भेट द्या; जाणून घ्या कसे पोहोचायचे एका क्लिकवर.धनुपिवळे कपडे, केळी, हरभरा, केशर किंवा हळद दान करा. यामुळे मुलांकडून सुख, सौभाग्य आणि समृद्धी मिळते.मकरतीळ, तिळाचे तेल, उडीद डाळ किंवा ब्लँकेट दान करा. यामुळे शनि दोषामुळे शांती नष्ट होते आणि करिअरमध्ये गंभीर नुकसान होते.कुंभकाळी चादर, उडीद डाळ, तीळ किंवा चप्पल दान करा. यामुळे आर्थिक परिस्थिती सुधारते आणि घरात शांती आणि आनंद येतो.मीनगरजूंना अन्न देणे किंवा दान करणे अत्यंत पुण्यपूर्ण आहे. यामुळे लक्ष्मीची कृपा मिळते आणि आर्थिक समस्या दूर होतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.