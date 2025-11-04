संस्कृती

Kartik Purnima 2025: कार्तिक पौर्णिमेच्या दिवशी राशीनुसार करा 'या' वस्तूचे दान आणि ग्रहदोषातून मुक्ती मिळवा!

Purnima Significance and Spiritual Benefits: यंदा कार्तिक पौर्णिमा ५ नोव्हेंबरला आहे. हिंदू धर्मातील हा अत्यंत शुभ दिवस मानला जातो. या दिवशी केलेले दान, पूजा आणि पवित्र स्नान आपल्या जीवनात सुख, समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जा आणतात. चला तर जाणून घेऊया, तुमच्या राशीनुसार काय दान करावे
Purnima Significance and Spiritual Benefits

Purnima Significance and Spiritual Benefits

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Kartik Purnima Donation Guide: कार्तिक पौर्णिमा हा हिंदू धर्मात खूप शुभ दिवस मानला जातो. या दिवशी केलेले दान, पूजा आणि पवित्र स्नान तुमच्या जीवनात आनंद, समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जा आणते. या दिवशी केलेले प्रत्येक चांगले काम पापांपासून मुक्त होते आणि ग्रहदोष दूर करण्यास मदत करते असा विश्वास आहे.

Loading content, please wait...
Astrology
guru pornima
Astrologist
kartiki Ekadashi
Predictions
Astrology Predictions
Horoscope Predictions
Daily Astrology Predictions

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com