KETU TRANSIT EFFECTS ON LUCKY ZODIAC SIGNS: ज्योतिषशास्त्रानुसार, केतूच्या राशी बदलाचा परिणाम सर्व १२ राशींवर होतो. ५ डिसेंबर २०२६ रोजी केतू सिंह राशीतून बाहेर पडून कर्क राशीत जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, २०२७ हे संपूर्ण वर्ष केतू कर्क राशीतच राहतील. त्यामुळे पुढील १८ महिने काही राशींसाठी चांगले ठरू शकतात. ज्योतिषीय मान्यतेनुसार, या काळात तीन राशींच्या लोकांना पैशांच्या बाबतीत फायदा होऊ शकतो. तसेच नोकरीत पगारवाढ आणि व्यवसायात चांगला नफा मिळण्याची शक्यता आहे. चला तर जाणून घेऊया, कोणत्या आहेत या तीन राशी!.वृषभ राशीवृषभ राशीच्या लोकांसाठी केतूचे हे गोचर फायदेशीर ठरू शकते. या काळात आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. पैशांशी संबंधित अडचणी कमी होऊ शकतात. तसेच बचत वाढण्यासोबतच बँकेतील शिल्लकही वाढू शकते. व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना चांगला नफा मिळण्याचे योग आहेत. व्यवसायातील अडथळे दूर होऊ शकतात. नवीन काम सुरू करण्याची संधीही मिळू शकते. त्यामुळे आर्थिक आणि व्यावसायिक दृष्टीने हा काळ अनुकूल ठरू शकतो..स्वयंपाकघरात मीठ ठेवण्याची योग्य पद्धत कोणती? दिशा, डबा अन् झाकणाबाबत जाणून घ्या वास्तुनियम.कन्या राशीकन्या राशीच्या लोकांसाठी केतूचे गोचर अनेक चांगल्या संधी घेऊन येऊ शकते. नोकरी करणाऱ्या लोकांना पगारवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. उत्पन्नाचे नवे मार्गही खुले होऊ शकतात. या काळात तुमचा आत्मविश्वास वाढेल आणि काम करण्याचा उत्साहही अधिक असेल. नोकरीत प्रगती करण्याची संधी मिळू शकते. तसेच नवीन नोकरीच्या शोधात असलेल्या लोकांना चांगली संधी मिळण्याचे योग आहेत. एकूणच करिअर आणि आर्थिक बाबतीत हा काळ चांगला ठरू शकतो..कुंभ राशीकुंभ राशीच्या लोकांसाठी केतूचे हे गोचर शुभ ठरू शकते. या काळात आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता आहे. पैशांशी संबंधित जुन्या अडचणी कमी होऊ शकतात. बचत वाढण्यास मदत होईल आणि बँक बॅलन्समध्येही वाढ होण्याचे योग आहेत. व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना चांगला नफा मिळू शकतो. व्यवसायातील अडथळे दूर होऊन नवीन योजना सुरू करण्याची संधी मिळू शकते. नोकरी आणि व्यवसायात प्रगतीचे नवे मार्ग खुले होऊ शकतात. त्यामुळे येणारा काळ आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरण्याची शक्यता आहे..Wedding Muhurat 2027 : तुळशी विवाहानंतर सनई-चौघडे वाजणार; नव्या वर्षात सर्वाधिक मुहूर्त, पाहा जानेवारी ते जून 2027 चे संपूर्ण वेळापत्रक.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.