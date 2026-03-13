Ketu Nakshatra Gochar: केतू मघा नक्षत्र परिवर्तनात करेल प्रवेश , जाणून घ्या कोणत्या राशींच्या वाढणार समस्या

Horoscope: वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार राहू आणि केतू हे छाया ग्रह आहेत. हे दोन्ही ग्रह प्रत्येक राशीत 18 महिने राहतात आणि नेहमी वक्री गतीने फिरतात. सध्या केतू सिंह राशीत आहे. सिंह राशीत राहून, येत्या 29 मार्च रोजी केतू आपले नक्षत्र बदलणार आहे. 29 मार्च रोजी पहाटे 4:49 वाजता केतू मघ नक्षत्रात भ्रमण करेल. छाया ग्रह केतू 5 डिसेंबरपर्यंत मघा नक्षत्रात राहील. यामुळे पुढील पाच राशीच्या लोकांना मोठे यश आणि प्रगती मिळेल. केतूच्या गोचरामुळे वृषभसह कोणत्या राशींना फायदा होण्याची शक्यता आहे हे जाणून घेऊया. .वृषभ वृषभ राशीच्या लोकांना मघा नक्षत्रात केतूच्या भ्रमणाचा फायदा होऊ शकतो. छाया ग्रह केतूच्या नक्षत्र भ्रमणाच्या प्रभावाखाली, तुमच्या कारकिर्दीत आणि आर्थिक परिस्थितीत अचानक सकारात्मक बदल येऊ शकतात. उच्च पद किंवा चांगल्या पगाराची नोकरी मिळण्याची दाट शक्यता आहे. व्यवसायात यश आणि विस्तार दोन्ही अनुभवायला मिळतील. तुमची इच्छाशक्ती वाढेल आणि तुमचे कौटुंबिक जीवन देखील सुसंवादी असेल..कर्ककेतुचे भ्रमण कर्क राशीच्या लोकांना दीर्घकालीन फायदे देईल. या काळात नोकरी आणि व्यवसायात प्रगती अपेक्षित आहे. तसेच संपत्ती वाढेल आणि तुमची गुंतवणूक फायदेशीर ठरेल. समाजात तुमची प्रतिष्ठा आणि आदर वाढेल. याव्यतिरिक्त, अध्यात्माकडे तुमचा कल वाढेल. .सिंहकेतुच्या भ्रमणामुळे सिंह राशीच्या जीवनातील विविध पैलूंमध्ये सुधारणा होईल. कारकिर्दीत नवीन जबाबदाऱ्या सोपवल्या जाऊ शकतात. व्यवसाय योजना तुम्हाला लाभ देतील. संपत्ती आणि मालमत्तेत वाढ होईल. या काळात तुमच्या जीवनात काही अनपेक्षित बदल होतील. .तूळ केतुच्या संक्रमणामुळे तूळ राशीच्या लोकांसाठी करिअरमध्ये प्रगतीचे नवे मार्ग खुले होतील. तुम्हाला वाढीच्या नवीन संधी आणि उत्पन्नाचे नवीन स्रोत मिळतील. आर्थिक परिस्थिती सुधारेल आणि तुम्ही तुमचे काम आणि वैयक्तिक जीवन यांच्यात निरोगी संतुलन राखू शकाल. .मकरमकर राशीच्या लोकांसाठी केतुचे संक्रमण करिअर आणि व्यवसायात अभूतपूर्व संधी घेऊन येईल. तुम्ही या संधींचा यशस्वीपणे फायदा घ्याल. जर तुम्ही कठोर परिश्रम केले तर तुम्हाला त्याचे फळ नक्कीच मिळेल. तुम्हाला मागील गुंतवणुकीतूनही फायदा होऊ शकतो. या काळात तुम्हाला खोल आंतरिक शांतीचा अनुभव येईल..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.