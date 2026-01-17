संस्कृती

Ketu Gochar 2026: 25 जानेवारीपासून 'या' 3 राशींवर टूटणार संकटांचा डोंगर! पूर्ण होणारे काम राहतील अपूर्ण, टेंशन वाढेल कमालीचे

Ketu Nakshatra Parivartan 2026 : केतु नक्षत्र बदलाच्या प्रभावामुळे पुढील काही राशींच्या समस्या वाढू शकतात. या राशीच्या लोकांना कोणतेही काम करताना सावधगिरी बाळगावी लागेल.
25 January 2026 se Ketu transit effects on zodiac: 25 जानेवारी 2026 रोजी, पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्राच्या दुसऱ्या टप्प्यात केतू ग्रह आपला प्रवास संपवेल. तो या नक्षत्रातून निघून या नक्षत्राच्या पहिल्या टप्प्यात त्याचे स्थान घेईल. केतूचे हे संक्रमण 29 मार्च 2026 पर्यंत प्रभावी राहील.

ज्योतिषांच्या मते पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्राचा स्वामी ग्रह शुक्र आहे आणि केतूचे येथे संक्रमण काही राशींना आध्यात्मिक प्रगती आणू शकते. काहींसाठी हा काळ अडचणींनी भरलेला असू शकतो. तुम्हाला तुमच्या नोकरीत आव्हाने, व्यवसायात मंदी, नातेसंबंधांमध्ये कलह आणि प्रवासादरम्यान विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. चला जाणून घेऊया केतू नक्षत्र संक्रमणादरम्यान कोणत्या राशींना जास्त काळजी घ्यावी लागेल.

