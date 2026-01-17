Ketu Gochar 2026: 25 जानेवारीपासून 'या' 3 राशींवर टूटणार संकटांचा डोंगर! पूर्ण होणारे काम राहतील अपूर्ण, टेंशन वाढेल कमालीचे

25 January 2026 se Ketu transit effects on zodiac: 25 जानेवारी 2026 रोजी, पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्राच्या दुसऱ्या टप्प्यात केतू ग्रह आपला प्रवास संपवेल. तो या नक्षत्रातून निघून या नक्षत्राच्या पहिल्या टप्प्यात त्याचे स्थान घेईल. केतूचे हे संक्रमण 29 मार्च 2026 पर्यंत प्रभावी राहील. ज्योतिषांच्या मते पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्राचा स्वामी ग्रह शुक्र आहे आणि केतूचे येथे संक्रमण काही राशींना आध्यात्मिक प्रगती आणू शकते. काहींसाठी हा काळ अडचणींनी भरलेला असू शकतो. तुम्हाला तुमच्या नोकरीत आव्हाने, व्यवसायात मंदी, नातेसंबंधांमध्ये कलह आणि प्रवासादरम्यान विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. चला जाणून घेऊया केतू नक्षत्र संक्रमणादरम्यान कोणत्या राशींना जास्त काळजी घ्यावी लागेल. .मीनमीन राशीच्या लोकांसाठी नवीन नोकरीसाठी थोडा जास्त वेळ वाट पहावी लागू शकते. हा काळ तुमच्यासाठी थोडासा समस्यांनी भरलेला असेल. काम पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला नेहमीपेक्षा जास्त प्रयत्न करावे लागतील. हंगामी आजार टाळा. आर्थिक व्यवहारात खूप काळजी घ्यावी. अन्यथा तुम्हाला अनावश्यक समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. मुलांच्या आरोग्याकडे लक्ष देणे महत्वाचे आहे. चैनीच्या वस्तूंवरही खर्च होऊ शकतो. खाण्याच्या सवयींमध्ये खास काळजी घ्या..मिथूनकेतुच्या नक्षत्र परिवर्तनामुळे मिथून राशीच्या लोकांच्या आयुष्यात आव्हाने निर्माण होतील. करिअर आणि व्यवसायाशी संबंधित काही समस्या तुमचा ताण वाढवतील. नवीन संधी मिळण्यास वेळ लागू शकतो. वैवाहिक जीवनात भावनिक समज आवश्यक असेल. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जास्त मेहनत घ्यावी लागेल. नोकरी करणाऱ्या लोकांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी अत्यंत सावधगिरी बाळगावी लागेल. .Mangal Gochar Effects 2026: मंगळ गोचरामुळे त्रिग्रही अन् रुचक राजयोग होईल निर्माण, 'या' पाच राशींचे 16 जानेवारीपासून 'अच्छे दिन' सुरू.तूळतूळ राशीच्या लोकांना घरात आणि बाहेर दोन्ही ठिकाणी समन्वय राखण्यात अडचणी येऊ शकतात. प्रेमविवाहातील अडथळे तणाव निर्माण करतील. जर गुंतवणुकीतून नफा होत असेल, तर जास्त खर्चाचा वर्तनावर परिणाम होईल. तुमच्या आरोग्यावर आणि नातेसंबंधांवर विशेषतः लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता असेल. तुमच्या प्रियजनांशी संवाद साधण्यात समस्या येऊ शकतात. प्रेमसंबंधांमध्ये काही गोष्टींबद्दल समस्या उद्भवू शकतात..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.