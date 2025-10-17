Diwali 2025: लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी राशीनुसार 'हे' उपाय करा, घरात भरभराट होईल!

Diwali Lakshmi Puja: दिवाळी हा सण आनंदाचा, उत्साहाचा आणि आपुलकीचा असतो. ज्योतिषशात्रानुसार दिवाळी हा साडेतीन मुहूर्तापैकी एक आहे. हा सण एकूण ५ दिवसाचा असून याची सुरुवात ही वसुबारसने होते..यंदा दिवाळी १७ ऑक्टोबर पासून सुरू झाली आहे. दिवाळी लक्ष्मी पूजन हे २१ ऑक्टोबर रोजी आहे. या दिवशी जर तुम्ही आपल्या राशीनुसार हे सोपे उपाय केल्यास घरात सुख, समृद्धी आणि लक्ष्मीचा वास नेहमी राहील. चला तर जाणून घेऊया काय आहेत उपाय.Diwali Party Ideas: दिवाळी पार्टी प्लॅन करताय? मग या ७ सोप्या टिप्स नक्की फॉलो करा! .मेषमेष राशीखाली जन्मलेल्या व्यक्तीने लक्ष्मीची पूजा करण्यासाठी धान्य, कमळ, गूळ, मध आणि साखर अर्पण करावी. आणि शक्य असल्यास लाल कपडे आणि तांब्याची भांडी दान करावी. याचा अर्थ समृद्धी आणि सौभाग्य आहे.वृषभवृषभ राशीत जन्मलेल्या व्यक्तीने लक्ष्मीची पूजा करताना अपराजिताची मुळ, कमळ, काळे तीळ, गुलाबाचा सुगंध आणि जटामांसी धूप वापरावा. हिरव्या भाज्या आणि तांदूळ दान करून, मुलानजवळ गूळ आणि दूध अर्पण करून लाभ घ्यावा.मिथुनमिथुन राशीच्या लोकांनी लक्ष्मीची पूजा करताना गुग्गुळाचा धूप, मध, कमळ आणि धणे वापरावे. डोक्यावर, नाभीवर आणि जिभेवर केशर मिश्रित पाणी लावावे. रिक्म्य पत्यवरातून पाणी वाहल्याने समस्या कमी होतात.कर्कदक्षिण दिशेला असलेल्या शंखावर "श्री" आणि "ह्रीम" सारखे बिया ठेवा आणि अपराजिता मूलाचा वापर करा. पांढऱ्या गायीची सेवा करणे, तांदूळ आणि साखर दान करणे, शुद्ध दूध आणि साखर मिठाई अर्पण करणे फायदेशीर आहे..सिंहसिंह राशीच्या लोकांनी या दिवशी "श्री" आणि "ह्रीम" या मंत्रांचा जप करावा. पुरुषसूक्ताचा पाठ करावा, भाताचा लावा, गुलाबाचा सुगंध, लाल कान्हेर फुले अर्पण करावीत. प्रत्येक अमावास्येच्या दिवशी, जर तुम्ही काळ्या बासरीत तूप वाहू लागलात तर तुमचे धन वाढते.कन्यापूजनात अपराजिताची मूळ व फुल, चमेली अत्तर, मध व कमळाच्या बिया वापरा.तुळपूजनात जटामांसी व गुग्गुल धूप, गुळ, मध, धणे वकमळाच्या बिया अर्पण करा. पहिला गहू किंवा अग्नीला अर्पण करा, डोक्यावर, नाभीवर आणि जिभेवर केशराचे पाणी लावा. सूर्याला लाल मिरचीच्या बिया असलेले पाणी अर्पण करा.वृश्चिकपश्चिमेकडे तोंड करून धणे, गुग्गुळु-जटामांसी धूप आणि गुलाबाचा सुगंध अर्पण करा. गरिबांना अन्न द्या, अपंगांना दान करा. या उपायाने संपत्ती वाढते..MP SET Exam 2025: एमपी सेट 2025 परीक्षेची अधिसूचना जाहीर, जाणून अर्ज कधीपासून सूरू होणार.धनुकमळ, अपराजिता, गुलाबाचा सुगंध, डाळिंब आणि पांढरे तीळ अर्पण करा. वृद्ध/अपंग व्यक्तींना तेलकट अन्न दान करा. या उपायाने सुख आणि संपत्ती वाढते.मकरकमळ, अपराजिता, गुलाबाचे सुगंधी द्रव्य, डाळिंब आणि पांढरे तीळ यांची पूजा करा. काळ्या बासरीला गुळाने वाहू द्या, चिंतनाचा गुळ द्या आणि चंदन मिसळलेल्या पाण्याने पुसून टाका, म्हणजे समृद्धी टिकून राहील.कुंभपूजेसाठी शमीची मुळं, धणे, बताशा, कमळ, चमेली, गुग्गुल-जटामांसी आणि लाल कॅनर अर्पण करा. पूजेनंतर लाल-पंढरी पोटलीत गोमती चक्र घरात ठेवा.मीनगुलाबाची फुले, गुलाबाचा सुगंध, डाळिंब, कमळाची फुले, या पदार्थांची पूजा करणे शुभ मानले जाते. चंदनाचे तूप आणि पाणी घालून पूजा करा. मध, केशर आणि अपराजिता मूळ योग्य पेट्यांमध्ये ठेवा आणि ते उघडे न ठेवता पूजा करा, ज्यामुळे समृद्धी पसरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.