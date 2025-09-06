संस्कृती

Chandra Grahan 2025: यावर्षीचा शेवटचा चंद्रग्रहण कोणत्या राशींसाठी ठरेल लाभदायक; जाणून घ्या तुमचं राशिभविष्य

Astrological Significance of the Lunar Eclipse: मधील शेवटचा चंद्रग्रहण 7 सप्टेंबर रोजी येणार आहे. या दिवशी रविवार, रात्री 9:57 वाजता कुंभ राशीत चंद्रग्रहण होईल
  1. ७ सप्टेंबर २०२५ रोजी येणारे चंद्रग्रहण कुंभ राशीत होणार असून त्याचा परिणाम १२ही राशींवर वेगवेगळ्या प्रकारे दिसून येईल.

  2. मेष, कन्या, वृश्चिक आणि मकर राशींना हे चंद्रग्रहण विशेष लाभदायक ठरणार असून, करिअर, आरोग्य आणि आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे.

  3. वृषभ, मिथुन आणि सिंह राशींनी आरोग्य, नातेसंबंध आणि निर्णयांबाबत सावधगिरी बाळगावी.

