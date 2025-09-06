Chandra Grahan 2025: यावर्षीचा शेवटचा चंद्रग्रहण कोणत्या राशींसाठी ठरेल लाभदायक; जाणून घ्या तुमचं राशिभविष्य

थोडक्यात:७ सप्टेंबर २०२५ रोजी येणारे चंद्रग्रहण कुंभ राशीत होणार असून त्याचा परिणाम १२ही राशींवर वेगवेगळ्या प्रकारे दिसून येईल.मेष, कन्या, वृश्चिक आणि मकर राशींना हे चंद्रग्रहण विशेष लाभदायक ठरणार असून, करिअर, आरोग्य आणि आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे.वृषभ, मिथुन आणि सिंह राशींनी आरोग्य, नातेसंबंध आणि निर्णयांबाबत सावधगिरी बाळगावी. .Lunar Eclipse Effects On Zodiac: ७ सप्टेंबर २०२५ रोजी होणारे चंद्रग्रहण हे वर्षातील शेवटचं चंद्रग्रहण असून, ज्योतिषशास्त्रानुसार याचा प्रभाव सर्व १२ राशींवर दिसून येणार आहे. हे ग्रहण कुंभ राशीत आणि शतभिषा नंतर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्रात होणार आहे. यावेळी चंद्रासोबत राहू उपस्थित असेल, तसेच सूर्य, बुध आणि केतू यांची दृष्टी चंद्रावर राहणार आहे..चंद्रग्रहणाचा परिणाम वेगवेगळ्या राशींवर वेगवेगळ्या प्रकारे होतो. यावेळी काही जणांना नवीन सुरुवात करण्याची संधी मिळेल, तर काहींना जुने प्रश्न सोडवता येतील. चला, पाहूया कोणत्या राशींना हे चंद्रग्रहण लाभदायक ठरणार आहे, आणि कोणाला विशेष काळजी घ्यावी लागेल..Red - White Onion: लाल आणि पांढरा कांदा खाताय? हे नक्की वाचाचं .हे चंद्रग्रहण केव्हा आणि किती वेळ?तारीख: ७ सप्टेंबर २०२५ (रविवार)वेळ: रात्री ९:५७ वाजता सुरू होईलकालावधी: ३ तास ३० मिनिटेनक्षत्र: पूर्वाभाद्रपदग्रहस्थिती: चंद्रसोबत राहू, आणि सूर्य, बुध, केतू यांची दृष्टि.लाभदायक राशी१. मेषया राशीच्या व्यक्तींना यावेळी नवीन संधी प्राप्त होऊ शकतात. नोकरीत पदोन्नती, व्यवसायात लाभ, आणि आर्थिक स्थैर्य मिळेल. दीर्घकाळ अडकलेली कामं पूर्ण होण्याची शक्यता.२. कन्याआरोग्य सुधारेल, मानसिक प्रसन्नता लाभेल. जुनी गुंतवणूक फळ देऊ शकते. नातेवाईकांशी संबंध अधिक चांगले बनतील.३. वृश्चिकघरगुती प्रश्न सुटतील. जमीन-जागेचे व्यवहार फायदेशीर ठरतील. जुनी देणी परत मिळण्याची शक्यता.४. मकरव्यवसायात वाढ, नवीन भागीदारीचे प्रस्ताव मिळतील. आर्थिकदृष्ट्या स्थिरता येईल. विद्यार्थ्यांसाठीही हा काळ अनुकूल आहे..Family Travel Trends: तीन पिढ्या, थोडा वेळ, जास्त आनंद! जाणून घ्या नवे कौटुंबिक ट्रॅव्हल ट्रेंड्स.या राशींनी ठेवावी विशेष काळजी१. वृषभआरोग्याकडे विशेष लक्ष द्या. मानसिक तणाव वाढू शकतो. कोणत्याही मोठ्या निर्णयापूर्वी विचार करणे गरजेचे.२. मिथुनप्रवासात अडचणी येऊ शकतात. आर्थिक व्यवहारात सतर्क राहा. नातेसंबंधांमध्ये गैरसमज टाळा.३. सिंहकौटुंबिक वाद टाळा. आरोग्य थोडं डगमगू शकतं. महत्वाच्या गोष्टींमध्ये संयम ठेवा..FAQs1. चंद्रग्रहण कधी होणार आहे? (When is the lunar eclipse?)७ सप्टेंबर २०२५ रोजी रात्री ९:५७ पासून ३ तास ३० मिनिटांसाठी चंद्रग्रहण होईल.2. हे चंद्रग्रहण कोणत्या राशीसाठी शुभ आहे? (Which zodiac signs will benefit from this lunar eclipse?)मेष, कन्या, वृश्चिक आणि मकर राशींना हे चंद्रग्रहण लाभदायक ठरेल.3. कोणत्या राशींनी सावधगिरी बाळगावी? (Which signs should be cautious during the eclipse?)वृषभ, मिथुन आणि सिंह राशींनी आरोग्य, नातेसंबंध आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये काळजी घ्यावी.4. चंद्रग्रहणादरम्यान कोणते उपाय करावेत? (What precautions or remedies should be taken during the eclipse?)ग्रहणादरम्यान ध्यान, मंत्रजप करावा आणि ग्रहणानंतर स्नान व दान करणे शुभ मानले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.