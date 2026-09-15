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Ganesh Puran katha: गणपती बाप्पाला लाल शेंदूर इतका प्रिय का आहे? शेंदूरासुर कोण होता? वाचा रंजक पौराणिक कथा!

Why Lord Ganesha Loves Red Shendur: विघ्नहर्त्याला शेंदूर अर्पण करण्याचे धार्मिक महत्त्व, पूजेची अचूक पद्धत, फलश्रुती आणि सिद्ध मंत्र; वाचा सविस्तर माहिती...
Why Lord Ganesha Loves Red Shendur: Legend & Benefits

Why Lord Ganesha Loves Red Shendur: Legend & Benefits

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Ganesh Chaturthi 2026: हिंदू धर्मशास्त्रात श्री गणेशाच्या पूजेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. कोणत्याही मंगल कार्याची सुरुवात विघ्नहर्त्या बाप्पाच्या पूजनाने केली जाते. गणेश पूजेमध्ये लाल शेंदूर अर्पण करण्याला विशेष धार्मिक महत्त्व आहे. बाप्पाला शेंदूर अर्पण केल्याने आयुष्यातील सर्व संकटे, अडथळे दूर होऊन घरात सुख-समृद्धीचा वास राहतो, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे.

पण, गणपती बाप्पाला लाल शेंदूर इतके का आवडते? यामागे 'गणेश पुराणा'मध्ये कोणती कथा सांगितली आहे, शेंदूर लावण्याचे नियम कोणते आणि त्याचे काय फायदे होतात, याचे सविस्तर विश्लेषण खालीलप्रमाणे आहे-

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