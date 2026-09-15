Ganesh Puran katha: गणपती बाप्पाला लाल शेंदूर इतका प्रिय का आहे? शेंदूरासुर कोण होता? वाचा रंजक पौराणिक कथा!

Ganesh Chaturthi 2026: हिंदू धर्मशास्त्रात श्री गणेशाच्या पूजेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. कोणत्याही मंगल कार्याची सुरुवात विघ्नहर्त्या बाप्पाच्या पूजनाने केली जाते. गणेश पूजेमध्ये लाल शेंदूर अर्पण करण्याला विशेष धार्मिक महत्त्व आहे. बाप्पाला शेंदूर अर्पण केल्याने आयुष्यातील सर्व संकटे, अडथळे दूर होऊन घरात सुख-समृद्धीचा वास राहतो, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे.पण, गणपती बाप्पाला लाल शेंदूर इतके का आवडते? यामागे 'गणेश पुराणा'मध्ये कोणती कथा सांगितली आहे, शेंदूर लावण्याचे नियम कोणते आणि त्याचे काय फायदे होतात, याचे सविस्तर विश्लेषण खालीलप्रमाणे आहे- .गणेश पुराणातील कथागणेश पुराणातील 'क्रीडा खंडा'मध्ये श्री गणेशाला शेंदूर प्रिय असण्याचे स्पष्ट वर्णन आढळते-असुराचा उपद्रव: पौराणिक कथेनुसार, बाल्यावस्थेत श्री गणेशाचा सामना 'शेंदूरासुर' (सिंदूरासुर) नावाच्या अत्यंत शक्तिशाली आणि अत्याचारी राक्षसाशी झाला. या असुराचा रंग हुबेहूब लाल शेंदूरासारखा असल्यामुळे त्याला 'शेंदूर' म्हटले जात असे.असुराचा वध: जेव्हा शेंदूरासुराचा अत्याचार खूप वाढला, तेव्हा बाल गणेशाने त्याच्याशी भयंकर युद्ध केले आणि त्याचा संहार केला.शेंदूर विलेपन: असुराचा वध केल्यानंतर गणेशाने त्याचे रक्त आणि शेंदूर संपूर्ण शरीराला फासले. असे मानले जाते की तेव्हापासून गणपती बाप्पाला लाल शेंदूर अत्यंत प्रिय झाले आणि शेंदूर अर्पण करणाऱ्या भक्तांवर बाप्पाची विशेष कृपा राहू लागली..Ganesh Chaturthi 2026: बाप्पाच्या चरणांशी उंदीर का असतो? उंदीर मामा कसा बनला गणपती बाप्पाचे वाहन? जाणून घ्या रंजक कथा! .श्री गणेशाला शेंदूर अर्पण करण्याचे धार्मिक फायदेविवाहातील अडथळे दूर: नियमितपणे गणपतीला शेंदूर अर्पण केल्याने विवाह जमण्यात येणाऱ्या अडचणी आणि दोष दूर होतात.संतान प्राप्ती: ज्या दाम्पत्यांना अपत्यप्राप्तीसाठी अडचणी येत आहेत, त्यांना बाप्पाच्या कृपेने उत्तम संतान लाभते.कार्यात यश: नोकरीची मुलाखत, परीक्षा किंवा कोणत्याही महत्त्वाच्या कामासाठी घराबाहेर पडताना गणेशाला शेंदूर वाहून त्याचा टिळा लावल्यास यश मिळण्याची शक्यता वाढते..शेंदूर अर्पण करण्याची योग्य पद्धत आणि मंत्रपूजा विधी: अंघोळ करून स्वच्छ वस्त्र परिधान करावे. उत्तर किंवा ईशान्य (North-East) दिशेला तोंड करून बसावे. बाप्पाच्या मूर्तीवर पाणी शिंपडून गाईच्या तुपाचा दिवा लावावा आणि दुर्वा अर्पण कराव्यात.विशेष मंत्र: खालील मंत्राचा उच्चार करत गणपतीच्या मस्तकावर शेंदूर लावावा- सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनम्।शुभदं कामदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम्॥ टिळा लावणे: पूजेच्या शेवटी गणेशाच्या मस्तकावरील किंवा चरणांवरील थोडे शेंदूर घेऊन स्वतःच्या आणि कुटुंबातील सदस्यांच्या कपाळावर लावावे, त्यानंतर मोदकाचा नैवेद्य दाखवून आरती करावी..Ganesh Chaturthi 2026: गणपती बाप्पाला मोदकाचाच नैवेद्य का? जाणून घ्या मोदकामागचा खरा अध्यात्मिक अर्थ! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.