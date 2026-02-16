Horscope : उद्या 17 फेब्रुवारी! मंगळ देवाच्या कृपेने 3 राशींचे नशीब बदलणार; लगेच सुरू होतोय धनयोग, आरोग्याची मोठी समस्या संपणार

Astrology Prediction 17 February : उद्या मंगळवार १७ फेब्रुवारीला ग्रहांचा सेनापती मंगळ देव आपल्या विशेष कृपेने काही राशींचे नशीब पालटणार आहे. मंगळ हा ऊर्जा, धैर्य आणि जमिनीशी संबंधित मालमत्तेचा कारक मानला जातो. उद्याच्या शुभ मुहूर्तावर मंगळाचा प्रभाव असा असेल की गेल्या अनेक दिवसांपासून रखडलेली कामे मार्गी लागतील आणि विशेषतः आर्थिक चणचण दूर होऊन धनयोग जुळून येईल. जेव्हा मंगळ बलवान असतो, तेव्हा व्यक्तीमध्ये आत्मविश्वास वाढतो आणि कुटुंबातील जुन्या वादांवर पडदा पडतो. चला तर मग जाणून घेऊया उद्यापासून कोणत्या ३ नशीबवान राशींच्या घरात आनंदाचे वारे वाहणार आहे..मेष राश (Aries Horoscope)मेष राशीचा स्वामी स्वतः मंगळ असल्याने १७ फेब्रुवारीचा दिवस या राशीसाठी वरदान ठरणार आहे. उद्यापासून तुमच्या जीवनात असा बदल होईल ज्याची तुम्ही वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करत होतात. मंगळाच्या प्रभावामुळे तुमच्या कार्यक्षेत्रात तुमची प्रतिमा उंचावेल आणि उत्पन्नाचे नवीन स्रोत अचानक निर्माण होतील. जर तुमच्या घरात मालमत्तेवरून किंवा जमिनीवरून काही वाद सुरू असतील तर उद्या ते मिटण्याची दाट शक्यता आहे. मंगळाची शक्ती तुम्हाला कठीण प्रसंगातही खंबीरपणे उभे राहण्याची प्रेरणा देईल ज्यामुळे कुटुंबातील एखादी मोठी समस्या कायमची संपुष्टात येईल..Career Numerology : 'या' महिन्यात जन्मलेले लोक असतात इतरांपेक्षा जास्त भाग्यशाली, कितीही मोठे संकट आले तरी अधिकारी बनूनच दाखवतात.वृश्चिक रास (Scorpio Horoscope)वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी मंगळ देवाची कृपा अष्टलक्ष्मी योगासारखी ठरेल. उद्यापासून सुरू होणारा धनयोग तुमच्या बँकेतील शिल्लक वाढवणारा असेल. विशेषतः जे लोक कर्जबाजारीपणामुळे त्रस्त आहेत त्यांना मार्ग सापडेल. मंगळ हा धाडसाचा कारक असल्याने तुम्ही एखादा मोठा व्यावसायिक निर्णय घ्याल जो भविष्यात सुवर्णकाळ घेऊन येईल. घरामध्ये असलेल्या नकारात्मक ऊर्जेचा नाश होऊन सुख-शांती नांदेल. आई-वडिलांच्या आरोग्याबाबत असलेली चिंता दूर होईल आणि घरात मंगल कार्याचे नियोजन सुरू होऊ शकते..Maratha History : कोल्हापूरच्या छत्रपतींची समाधी पाकिस्तानच्या कराचीत कशी? मराठ्यांचा हा धगधगता इतिहास तुम्हाला माहिती असायलाच हवा.सिंह रास (Leo Horoscope)सिंह राशीच्या लोकांसाठी मंगळ ग्रहाचे गोचर खूपच फायदेशीर ठरणार आहे. तुमची जी कामे पैशांअभावी रखडली होती ती उद्यापासून वेगाने पूर्ण होतील. धनयोग इतका प्रबळ आहे की, तुम्हाला जुन्या गुंतवणुकीतून अनपेक्षित नफा मिळू शकतो. समाजात तुमचा मान-सन्मान वाढेल आणि विरोधक तुमच्यासमोर नतमस्तक होतील. मंगळ देवाच्या कृपेने तुमच्या घरातील कलह संपून प्रेम वाढेल. विशेषतः मुलांच्या करिअरबाबत असलेली मोठी समस्या सुटल्याने घरामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील आणि नवीन वस्तू किंवा वाहन खरेदीचे योग जुळून येतील.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.