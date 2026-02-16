संस्कृती

Horscope : उद्या 17 फेब्रुवारी! मंगळ देवाच्या कृपेने 3 राशींचे नशीब बदलणार; लगेच सुरू होतोय धनयोग, आरोग्याची मोठी समस्या संपणार

Horoscope 17 february lucky zodiac signs : १७ फेब्रुवारीला मंगळ गोचरामुळे 3 राशींना धनयोग जुळून आर्थिक लाभ, रखडलेली कामे पूर्ण होण्यास मदत मिळेल
horoscope marathi 17 february rashi bhavishya

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Astrology Prediction 17 February : उद्या मंगळवार १७ फेब्रुवारीला ग्रहांचा सेनापती मंगळ देव आपल्या विशेष कृपेने काही राशींचे नशीब पालटणार आहे. मंगळ हा ऊर्जा, धैर्य आणि जमिनीशी संबंधित मालमत्तेचा कारक मानला जातो. उद्याच्या शुभ मुहूर्तावर मंगळाचा प्रभाव असा असेल की गेल्या अनेक दिवसांपासून रखडलेली कामे मार्गी लागतील आणि विशेषतः आर्थिक चणचण दूर होऊन धनयोग जुळून येईल. जेव्हा मंगळ बलवान असतो, तेव्हा व्यक्तीमध्ये आत्मविश्वास वाढतो आणि कुटुंबातील जुन्या वादांवर पडदा पडतो. चला तर मग जाणून घेऊया उद्यापासून कोणत्या ३ नशीबवान राशींच्या घरात आनंदाचे वारे वाहणार आहे.

