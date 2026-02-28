Horoscope : होलिका दहननंतर 'या' 3 राशीच्या लोकांचे नशीब पलटणार; घरी येणार पैसा, मोठी अडचण संपणार अन् नोकरीच्या जागी मिळेल खुशखबर

Astrology prediction holika dahan 2026 : होलिका दहन हा केवळ वाईटावर चांगल्याच्या विजयाचा सण नसून ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टीने हा काळ मोठ्या ऊर्जा परिवर्तनाचा मानला जातो. यंदाची होळी काही राशींसाठी सुवर्णकाळ घेऊन येणार आहे. ग्रहांची बदलती चाल आणि नक्षत्रांची शुभ स्थिती यामुळे जुन्या आर्थिक समस्या संपुष्टात येतील. अग्नीच्या या पवित्र उत्सवानंतर नकारात्मकता जळून खाक होईल आणि तुमच्या आयुष्यात प्रगतीचे नवीन मार्ग खुले होतील. विशेषतः तीन राशींच्या नशिबात मोठी लॉटरी लागण्याचे संकेत आहेत..१. मेष (Aries Horoscope)मेष राशीच्या लोकांसाठी होलिका दहन हा भाग्योदयाचा क्षण ठरणार आहे. तुमच्या राशीत धनलाभाचे प्रबळ योग निर्माण होत आहेत. बऱ्याच काळापासून अडकलेले पैसे अचानक परत मिळतील. नोकरीच्या ठिकाणी तुमच्या कामाचे कौतुक होईल आणि पदोन्नतीसोबतच पगारवाढीची गुडन्यूज मिळू शकते. नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी हा काळ अत्यंत सकारात्मक असून या काळात केलेली गुंतवणूक भविष्यात मोठा परतावा देईल..Aurangzeb Daughters : औरंगजेबाने कधीच स्वतःच्या मुलींचे लग्न का केले नाही? कारण वाचून अंगावर येईल काटा, हा क्रूर इतिहास ठेवलेला दडवून.२. सिंह (Leo Horoscope)सिंह राशीच्या जातकांसाठी होलिका दहनानंतर सुखाचे दिवस येतील. तुमच्या आत्मविश्वासात प्रचंड वाढ होईल. ज्यामुळे तुम्ही कठीण निर्णय सहज घेऊ शकाल. आर्थिक बाजू इतकी मजबूत होईल की तुम्ही जुनी देणी किंवा कर्ज फेडण्यात यशस्वी व्हाल. नोकरी शोधणाऱ्यांना मोठ्या कंपनीकडून ऑफर लेटर मिळू शकते. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण झाल्यामुळे घरात आनंदाचे वातावरण राहील..Pandharpur : ‘इटुल बा – इटुल रचमाय’! पंढरपूरची वारी 200 वर्षांपूर्वी कशी असायची? ब्रिटिश चित्रकाराने 1795 मध्ये केलं आश्चर्यकारक वर्णन.३. धनु (Sagittarius Horoscope)धनु राशीच्या लोकांसाठी हा काळ राजयोग सदृश असेल. परदेशात नोकरी किंवा शिक्षणाची संधी शोधणाऱ्यांना सकारात्मक बातमी मिळेल. पैशांची चणचण दूर होईल आणि अनपेक्षित मार्गाने धनप्राप्ती होईल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात वरिष्ठ तुमच्यावर मोठी जबाबदारी सोपवू शकतात, जी तुमच्या करिअरला नवीन उंचीवर नेईल. कौटुंबिक जीवनात शांतता लाभेल आणि मालमत्तेशी संबंधित व्यवहार फायदेशीर ठरतील.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.