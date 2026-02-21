Horoscop : २२ फेब्रुवारीला गुरू-पुष्य अन् सर्वार्थ सिद्धी योगाचा दुर्मिळ संयोग! 'या' ३ राशींचे नशीब फळफळेल, आर्थिक फायदे होणार

Astrology prediction 22 february : उद्या २२ फेब्रुवारीला अवकाशात ग्रहांची एक अत्यंत दुर्मिळ आणि शुभ स्थिती निर्माण होत आहे. ज्योतिषशास्त्रीय गणनेनुसार या दिवशी 'गुरू-पुष्य' योगासह 'सर्वार्थ सिद्धी' योगाचा एक अनोखा संगम जुळून येत आहे जो अनेक दशकांनंतर पाहायला मिळतोय. हा योग विशेषतः आर्थिक प्रगती आणि रखडलेली कामे मार्गी लावण्यासाठी अत्यंत शक्तिशाली मानला जातो. या दैवी संयोगाचा सकारात्मक प्रभाव सर्व राशींवर पडणार असला तरी ३ विशिष्ट राशींच्या नशिबाचे कुलूप उद्या उघडणार असून त्यांच्या आयुष्यात सुवर्णकाळाची सुरुवात होऊ शकते..१. वृषभ राशी (Taurus Horoscope Today)वृषभ राशीच्या व्यक्तींसाठी २२ फेब्रुवारीचा दिवस भाग्योदयाचा ठरेल. तुमच्या राशीचा स्वामी शुक्र आणि सध्याची ग्रहस्थिती पाहता तुम्हाला अचानक धनलाभाचे योग आहेत. गेल्या अनेक दिवसांपासून ज्या मालमत्तेच्या कामात अडथळे येत होते ते उद्या दूर होतील. नोकरीमध्ये पदोन्नती किंवा पगारात वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे. व्यवसायात गुंतवलेला पैसा दुप्पट होऊन परत मिळण्याची चिन्हे असून घरातील ज्येष्ठ व्यक्तींकडून तुम्हाला विशेष भेटवस्तू किंवा आर्थिक मदत मिळू शकते..Shivaji Maharaj Video : "जर १६७४ ला रायगडवर CCTV असतं तर..?" छत्रपती शिवरायांचा अस्सल काळ डोळ्यापुढे उभे करणारा व्हिडिओ व्हायरल.२. सिंह राशी (Leo Horoscope Today)सिंह राशीच्या लोकांसाठी उद्याचा दिवस आत्मविश्वासात प्रचंड वाढ करणारा असेल. सूर्याच्या शुभ प्रभावामुळे समाजात तुमचा मान-सन्मान वाढेल. विशेषतः जे तरुण नोकरीच्या शोधात आहेत किंवा परदेशात जाण्याचे स्वप्न पाहत आहेत त्यांना उद्या एखादी मोठी आनंदाची बातमी मिळू शकते. राजकारण किंवा सामाजिक कार्यात असलेल्या व्यक्तींना मोठे पद मिळण्याची शक्यता आहे. गुंतवणुकीसाठी हा काळ सर्वोत्तम असून, उद्या घेतलेला एखादा छोटा निर्णय भविष्यात तुमच्या उत्पन्नाचे मोठे स्त्रोत ठरू शकतो..Peshwa Descendants : पेशव्यांचे वंशज सध्या कुठे आहेत? कशी आहे त्यांची आत्ताची परिस्थिती..पाहा इतिहासातून वर्तमानाचा उलगडा.३. धनु राशी (Sagittarius Horoscope Today)धनु राशीच्या लोकांसाठी हा योग राजयोग समान ठरणार आहे. गुरू ग्रहाच्या कृपेमुळे तुमच्या घरातील नकारात्मकता दूर होईल आणि आनंदाचे वातावरण निर्माण होईल. कौटुंबिक वादातून सुटका होईल आणि जोडीदारासोबतचे संबंध अधिक दृढ होतील. नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा नवीन वाहन खरेदी करण्यासाठी उद्याचा मुहूर्त अत्यंत शुभ आहे. रखडलेली सरकारी कामे मार्गी लागतील आणि अचानक मिळालेल्या संधीमुळे तुमची आर्थिक स्थिती पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत होईल.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.