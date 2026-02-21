संस्कृती

Horoscop : २२ फेब्रुवारीला गुरू-पुष्य अन् सर्वार्थ सिद्धी योगाचा दुर्मिळ संयोग! 'या' ३ राशींचे नशीब फळफळेल, आर्थिक फायदे होणार

22 february horoscope Lucky zodiac signs : उद्या २२ फेब्रुवारीला गुरू-पुष्य आणि सर्वार्थ सिद्धी योगाचा दुर्मिळ संयोग आहे. धनलाभ आणि सुवर्णकाळाची सुरुवात होत असून ३ राशींसाठी भाग्योदय असेल
horoscope 22 february marathi Lucky zodiac signs

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Astrology prediction 22 february : उद्या २२ फेब्रुवारीला अवकाशात ग्रहांची एक अत्यंत दुर्मिळ आणि शुभ स्थिती निर्माण होत आहे. ज्योतिषशास्त्रीय गणनेनुसार या दिवशी 'गुरू-पुष्य' योगासह 'सर्वार्थ सिद्धी' योगाचा एक अनोखा संगम जुळून येत आहे जो अनेक दशकांनंतर पाहायला मिळतोय. हा योग विशेषतः आर्थिक प्रगती आणि रखडलेली कामे मार्गी लावण्यासाठी अत्यंत शक्तिशाली मानला जातो. या दैवी संयोगाचा सकारात्मक प्रभाव सर्व राशींवर पडणार असला तरी ३ विशिष्ट राशींच्या नशिबाचे कुलूप उद्या उघडणार असून त्यांच्या आयुष्यात सुवर्णकाळाची सुरुवात होऊ शकते.

