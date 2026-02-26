Horoscop : उद्या 27 फेब्रूवारीला खास योग! 'या' 3 राशींना होणार धनलाभ; नोकरी-व्यवसायात मिळेल मोठी संधी, पण वैवाहिक जीवनात होईल त्रास

Astrology prediction 27 february : उद्या २७ फेब्रुवारीला ग्रहांच्या स्थितीमध्ये एक अत्यंत दुर्मिळ आणि शुभ धनलाभ योग जुळून येत आहे. ज्योतिष शास्त्रानुसार काही विशिष्ट राशींसाठी हा काळ सुवर्णकाळ ठरणार असून त्यांच्या आयुष्यात प्रगतीचे नवे दरवाजे उघडणार आहेत. विशेषतः कुबेराची कृपा असलेल्या या राशींना अचानक धनप्राप्ती आणि करिअरमध्ये मोठी झेप घेण्याची संधी मिळेल. मात्र एकीकडे लक्ष्मी प्रसन्न होत असताना दुसरीकडे वैवाहिक जीवनात मात्र वादाचे सावट राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या राशींनी आर्थिक संधींचा लाभ घेताना आपल्या जोडीदाराशी असलेले नाते जपण्यासाठी अधिक संयम ठेवणे गरजेचे आहे..मेष राशीमेष राशीच्या लोकांसाठी उद्याचा दिवस आर्थिक बदल घडवून आणणारा ठरेल. गेल्या अनेक दिवसांपासून रखडलेली कामे मार्गी लागतील आणि उत्पन्नाचे नवीन मार्ग निर्माण होतील. नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती किंवा पगारात वाढ मिळण्याची दाट शक्यता आहे. व्यवसायात नवीन गुंतवणूक करण्यासाठी हा परफेक्ट काळ आहे. मात्र कामाच्या व्यापात जोडीदाराकडे दुर्लक्ष होऊ शकते ज्याचा परिणाम तुमच्या नात्यावर होईल. वैवाहिक आयुष्यात तणाव टाळण्यासाठी जोडीदारासोबत संवाद कायम ठेवा आणि त्यांच्या भावनांचा मान राखा..Numerology : 'या' दिवशी जन्माला आलेले लोक जगतात इतरांपेक्षा जास्त आयुष्य; नशिबाला मिळते कष्टाची जोड, करिअरमध्ये जातात टॉपला.सिंह राशीसिंह राशीसाठी हा विशेष योग भाग्योदयाचे संकेत देत आहे. परदेशातील व्यवसायातून किंवा जुन्या गुंतवणुकीतून मोठा नफा मिळण्याची चिन्हे आहेत. जर तुम्ही नवीन नोकरीच्या शोधात असाल, तर उद्या तुम्हाला एखादी मोठी ऑफर मिळू शकते. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढवणारे हे बदल असतील. पण दुसरीकडे सप्तम भावातील ग्रहांच्या हालचालीमुळे पती-पत्नीमध्ये छोट्या कारणावरून मोठे खटके उडू शकतात. आर्थिक यश साजरे करताना घरातील शांतता भंग होणार नाही याची काळजी घेणे तुमच्यासाठी हिताचे ठरेल..Rani Laxmibai : खूब लढी मर्दानी, झांसीवाली राणी! आता कुठे आहेत राणी लक्ष्मीबाईंचे वंशज? सगळीकडून दुर्लक्ष, अशी अवस्था झालीये की....धनु राशीधनु राशीच्या लोकांसाठी उद्याचा दिवस लक्ष्मीच्या आशीर्वादाने भरलेला असेल. वडिलोपार्जित संपत्तीतून लाभ किंवा अनपेक्षित लॉटरी लागण्याचे योग आहेत. तुमची निर्णयक्षमता वाढल्यामुळे व्यवसायात तुम्ही प्रतिस्पर्ध्यांवर मात कराल. मात्र तुमची बोलण्याची पद्धत वैवाहिक जीवनात विष कालवू शकते. रागाच्या भरात जोडीदाराला असे काही बोलू नका ज्यामुळे नात्यात कायमची दुरावा येईल. धनलाभाचा आनंद घेताना कुटुंबाला वेळ देणे हीच उद्याची खरी गुरुकिल्ली असेल.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.