Horoscope : गुढी पाडव्यानानंतर 'या' 3 राशींना धनलाभ सुरू; दर महिन्याला मिळेल नवी खुशखबर, साडे तीन मुहूर्त काळात नशिबाचे चक्र फिरणार

Gudi Padwa Horoscope 2026 : येत्या गुढीपाडव्यापासून नशिबाचे चक्र फिरणार असून साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या या शुभदिनी ग्रहांची विशेष कृपा बरसणार आहे. चैत्र शुद्ध प्रतिपदेला उभारली जाणारी विजयाची गुढी केवळ घराची शोभा वाढवणार नाही, तर काही भाग्यवान राशींच्या आयुष्यात राजयोग घेऊन येणार आहे. ब्रह्मांडात होणाऱ्या या मोठ्या फेरबदलामुळे प्रदीर्घ काळापासून रखडलेली कामे मार्गी लागतील आणि नशिबाची पूर्ण साथ लाभल्याने प्रगतीचे नवे दालन उघडले जाईल. हा काळ केवळ आनंदाचाच नाही, तर आर्थिक सुबत्तेचा सुवर्णकाळ ठरेल..वृषभ रासगुढीपाडव्याच्या शुभ मुहूर्तापासून वृषभ राशीच्या व्यक्तींना लक्ष्मीची विशेष कृपा प्राप्त होईल. तुमच्या राशीत धनाचा ओघ वाढवणारे योग निर्माण होत आहेत. विशेषतः रिअल इस्टेट, शेअर्स किंवा वडिलोपार्जित संपत्तीतून मोठा आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. नोकरीत असणाऱ्यांना पदोन्नतीसह पगारवाढीची खुशखबर मिळेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात तुमचे वर्चस्व वाढेल आणि केलेल्या गुंतवणुकीतून अपेक्षेपेक्षा जास्त परतावा मिळाल्याने तुमची आर्थिक स्थिती प्रचंड मजबूत होईल..सिंह राससिंह राशीच्या लोकांसाठी हा काळ भाग्योदयाचा ठरेल. सूर्यासारखे तुमचे नशीब उजळून निघणार असून समाजात मान-सन्मान आणि प्रतिष्ठा वाढेल. व्यवसायात नवीन भागीदारी किंवा मोठे करार साध्य होतील, ज्यामुळे दर महिन्याला नफ्याचे प्रमाण वाढत जाईल. रखडलेले सरकारी कामे किंवा कोर्टाचे निकाल तुमच्या बाजूने लागतील. साडेतीन मुहूर्ताचे हे सकारात्मक वलय तुम्हाला नवीन वाहन किंवा वास्तू खरेदीचे सुख देईल तसेच तुमच्या धाडसी निर्णयांना नशिबाची पूर्ण साथ लाभेल..धनु रासधनु राशीच्या लोकांसाठी गुढीपाडवा हा प्रगतीचा नवा अध्याय ठरेल. तुमच्या राशीचा स्वामी गुरु हा लाभाच्या स्थितीत असल्याने उत्पन्नाचे एकापेक्षा जास्त स्रोत निर्माण होतील. परदेश गमनाचे योग किंवा मोठ्या कंपनीत नोकरी मिळण्याचे स्वप्न या काळात पूर्ण होऊ शकते. कुटुंबातील कलह दूर होऊन आनंदाचे वातावरण राहील. प्रत्येक महिन्यात तुम्हाला करिअरशी संबंधित एक नवी सकारात्मक बातमी मिळेल. तुमची बुद्धिमत्ता आणि नशीब यांचा मेळ बसल्याने तुम्ही मातीला हात लावाल तिथे सोने होईल.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.