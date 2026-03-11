संस्कृती

Horoscope News : उद्या 12 मार्चपासून 'या' 4 राशींना लाभेल नशीबाची पूर्ण साथ; अडकलेले पैसे येतील परत, अचानक मिळेल मोठी खुशखबर

Marathi rashi bhavishya 12 march horoscope : १२ मार्चला पासून ग्रहांच्या विशेष युतीमुळे चार राशींसाठी सोन्याचे दिवस सुरू होणार आहेत. रखडलेली कामे मार्गी लागतील, आर्थिक चणचण संपेल आणि नोकरी-व्यवसायात मोठी प्रगती होईल.
marathi horoscope 12 march lucky zodiac signs

marathi horoscope 12 march lucky zodiac signs

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

येत्या १२ मार्चपासून ग्रहांच्या नक्षत्रांमध्ये होणारे विशेष बदल काही राशींसाठी नशिबाचे दरवाजे उघडणारे ठरणार आहेत. ज्योतिषशास्त्राच्या गणनेनुसार, या दिवशी ग्रहांची अशी काही युती होत आहे, ज्यामुळे विशिष्ट ४ राशींच्या व्यक्तींच्या आयुष्यात सोन्याचे दिवस सुरू होतील. प्रदीर्घ काळापासून रखडलेली कामे मार्गी लागतील, आर्थिक चणचण दूर होईल आणि विशेषतः नोकरी-व्यवसायात प्रगतीचे नवे मार्ग मोकळे होतील. हा काळ आत्मविश्वासाने पुढे जाण्याचा असून नशिबाची भक्कम साथ तुम्हाला मिळणार आहे. 

Loading content, please wait...
horoscope
Daily Horoscope
Astrology
Zodiac
Zodiac Signs
Astrology Predictions
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions
Daily Astrology Predictions
Zodiac Signs Forecast
Astrology and Panchang

Related Stories

No stories found.