Horoscope News : उद्या 12 मार्चपासून 'या' 4 राशींना लाभेल नशीबाची पूर्ण साथ; अडकलेले पैसे येतील परत, अचानक मिळेल मोठी खुशखबर

येत्या १२ मार्चपासून ग्रहांच्या नक्षत्रांमध्ये होणारे विशेष बदल काही राशींसाठी नशिबाचे दरवाजे उघडणारे ठरणार आहेत. ज्योतिषशास्त्राच्या गणनेनुसार, या दिवशी ग्रहांची अशी काही युती होत आहे, ज्यामुळे विशिष्ट ४ राशींच्या व्यक्तींच्या आयुष्यात सोन्याचे दिवस सुरू होतील. प्रदीर्घ काळापासून रखडलेली कामे मार्गी लागतील, आर्थिक चणचण दूर होईल आणि विशेषतः नोकरी-व्यवसायात प्रगतीचे नवे मार्ग मोकळे होतील. हा काळ आत्मविश्वासाने पुढे जाण्याचा असून नशिबाची भक्कम साथ तुम्हाला मिळणार आहे. .वृषभ रास (Taurus)वृषभ राशीच्या व्यक्तींसाठी उद्याचा दिवस वरदान ठरणार आहे. तुमचे कुठेतरी अडकलेले किंवा बुडालेले पैसे अनपेक्षितपणे परत मिळतील, ज्यामुळे तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. ऑफिसमध्ये तुमच्या कामाचे कौतुक होईल आणि वरिष्ठांकडून एखादी मोठी जबाबदारी किंवा बढतीची बातमी मिळू शकते. व्यापाऱ्यांना नवीन मोठ्या ऑर्डर्स मिळतील, ज्यातून भविष्यात मोठा नफा निश्चित आहे. .इतिहासात लपून गेलय 'हे' ठिकाण जिथे श्रीकृष्ण अन् सुदामाची झालेली भेट; मूठभर पोहे बनले छप्पन भोग, आयुष्यात एकदातरी नक्की द्या भेट.सिंह रास (Leo)सिंह राशीच्या जातकांसाठी हा काळ मान-सन्मान वाढवणारा असेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात तुमचे वर्चस्व वाढेल आणि सहकाऱ्यांचे पूर्ण सहकार्य मिळेल. जर तुम्ही नवीन नोकरीच्या शोधात असाल, तर उद्यापासून तुम्हाला अत्यंत आकर्षक पगार असलेली ऑफर मिळू शकते. जुन्या गुंतवणुकीतून अचानक धनलाभ होण्याचे योग आहेत. सरकारी कामात अडकलेले अडथळे दूर होऊन विजय तुमचाच होईल. .Gudi Padwa 2026 : गुढीपाडव्याला नवी गाडी घेताय? वाहन खरेदीसाठी अमृत वेळ, शुभ मुहूर्त, राशीनुसार योग्य रंग...सर्वकाही पाहा एका क्लिकवर.तूळ रास (Libra)तूळ राशीच्या लोकांसाठी १२ मार्चपासून भाग्योदयाची वेळ सुरू होत आहे. तुमच्या कार्यपद्धतीत सकारात्मक बदल होतील, ज्याची दखल थेट मॅनेजमेंटकडून घेतली जाईल. पगारात घसघशीत वाढ होण्याची शक्यता असून ऑफिसमधील राजकारणापासून तुमची सुटका होईल. नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा घरासाठी मोठी खरेदी करण्यासाठी हा काळ अत्यंत शुभ आहे. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील..धनु रास (Sagittarius)धनु राशीच्या व्यक्तींना नशिबाची पूर्ण साथ लाभणार आहे. तुमच्या कष्टाचे फळ मिळण्याची हीच ती वेळ आहे. अडकलेले पैसे मिळण्यासोबतच उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होतील. परदेशात नोकरी किंवा शिक्षणासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांना मोठी आनंदाची बातमी मिळेल. ऑफिसमध्ये तुमची प्रतिमा सुधारेल आणि तुम्हाला एखादा मानाचा पुरस्कार किंवा विशेष सवलत मिळण्याची दाट शक्यता आहेडिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.