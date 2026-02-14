Horscope : उद्या 15 फेब्रुवारी! 'या' 4 राशीच्या लोकांची लॉटरी; अचानक मिळणार पैसे, खूप दिवसांपासूनची अपूर्ण इच्छा होणार पूर्ण

Astrology Prediction Tomorrow : उद्या १५ फेब्रुवारी रविवारचा दिवस काही खास राशींसाठी भाग्योदयाचा ठरणार आहे. ग्रहांची विशेष स्थिती आणि शुभ योगामुळे अनेक दिवसांपासून रखडलेली कामे मार्गी लागतील. विशेषतः आर्थिक बाबतीत हा दिवस अत्यंत लाभदायक असून अचानक धनलाभाचे संकेत मिळत आहेत. ज्या इच्छा पूर्ण होण्यासाठी तुम्ही अनेक दिवसांपासून मेहनत घेत होतात, त्या उद्या पूर्ण होण्याची दाट शक्यता आहे. हा दिवस तुमच्या आयुष्यात नवा उत्साह आणि समृद्धी घेऊन येईल..मेष रास (Aries)मेष राशीच्या लोकांसाठी उद्याचा दिवस इच्छापूर्तीचा असेल. तुमच्या राशीत निर्माण होणारे शुभ योग तुम्हाला अनपेक्षित मार्गाने पैसे मिळवून देतील. जर तुम्ही शेअर मार्केट किंवा कोणत्याही गुंतवणुकीत रस घेत असाल, तर उद्या तुम्हाला मोठा नफा मिळू शकतो. नोकरी करणाऱ्यांना वरिष्ठांकडून कामाची पावती मिळेल ज्यामुळे एखादा मोठा आर्थिक बोनस किंवा पगारवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. घरातील वातावरण आनंदी राहील आणि एखादी महागडी वस्तू खरेदी करण्याचे तुमचे स्वप्न उद्या पूर्ण होऊ शकते..Photos : उत्खननात सापडली चक्क 1000 वर्षांपूर्वीची अंगठी; दुर्मिळ फोटो जगभर व्हायरल, तुम्हीही नक्की पाहा...सिंह रास (Leo)सिंह राशीच्या व्यक्तींसाठी उद्याचा दिवस भाग्याचा दरवाजा उघडणारा ठरेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात तुम्ही केलेल्या जुन्या कष्टांचे फळ मिळण्याची हीच ती वेळ आहे. अचानक एखादा जुना व्यवहार फायदेशीर ठरेल किंवा अडकलेले पैसे परत मिळतील. व्यावसायिकांसाठी उद्याचा दिवस नवीन संधी घेऊन येईल, ज्यामुळे व्यवसायाचा विस्तार होईल. तुमच्या बोलण्याच्या प्रभावामुळे तुम्ही कठीण कामेही सहज पूर्ण कराल. समाजात तुमचा मान-सन्मान वाढेल आणि एखादी आनंदाची बातमी घरामध्ये येईल..Horoscope : प्रेमाचा दिवस सुपर लकी! आज 'या' 5 राशींना होईल आर्थिक लाभ; सिंगल-कपलच्या नात्याला नवे वळण, आयुष्यातली जुनी समस्या संपणार.तूळ रास (Libra)तूळ राशीच्या लोकांसाठी उद्याचा दिवस आर्थिक स्थैर्य घेऊन येणार आहे. तुमची आर्थिक बाजू इतकी मजबूत होईल की तुम्ही जुनी देणी सहज फेडू शकाल. नशिबाची साथ लाभल्यामुळे तुम्हाला 'लॉटरी' लागल्यासारखा अनुभव येईल. भागीदारीत करत असलेल्या कामातून मोठा धनलाभ संभवतो. कुटुंबातील सदस्यांच्या मदतीने तुम्ही एखादा नवीन प्रकल्प सुरू करू शकता, जो भविष्यात खूप फायदेशीर ठरेल. मित्र-मैत्रिणींसोबत घालवलेला वेळ तुमच्यासाठी नवीन संधींची दारे उघडणारा ठरेल..छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अस्सल चित्र जगापुढे आणणारा मराठी माणूस कोण? त्यांनीच शोधली होती शंभूराजांची समाधी..वाचा खरा इतिहास.कुंभ रास (Aquarius)कुंभ राशीच्या लोकांसाठी १५ फेब्रुवारी हा दिवस अत्यंत फलदायी सिद्ध होईल. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेले कायदेशीर प्रश्न किंवा जमिनीचे व्यवहार उद्या तुमच्या बाजूने सुटण्याची शक्यता आहे. यामुळे तुम्हाला अचानक मोठा आर्थिक फायदा होईल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात यश मिळेल तर तरुणांना रोजगाराच्या नवीन आणि चांगल्या संधी उपलब्ध होतील. तुमच्या सर्जनशीलतेला वाव मिळेल आणि त्यातूनही तुम्हाला उत्पन्नाचे साधन प्राप्त होईल. एकंदरीत हा दिवस तुमच्यासाठी सुख-समृद्धीचा वर्षाव करणारा ठरेल.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.