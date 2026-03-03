Horscope : भाग्यशाली बुधवार! उद्या 'या' चार राशींच्या आयुष्यात मोठा टर्निंग पॉइंट; अचानक मिळणार पैसे, अडकलेले काम होणार पूर्ण

Astrology prediction 4 march : उद्या बुधवार ४ मार्चला ग्रहांची स्थिती अत्यंत शुभ आणि फलदायी ठरणार आहे. ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून उद्याचा दिवस काही विशिष्ट राशींसाठी 'राजयोग' घेऊन येत आहे. चंद्राचे राशी परिवर्तन आणि बुध-गुरुची अनुकूल दृष्टी यामुळे सकारात्मक ऊर्जेचा संचार होणार असून प्रदीर्घ काळापासून रखडलेली कामे मार्गी लागतील. विशेषतः करिअर आणि आर्थिक बाबतीत भाग्याची भक्कम साथ मिळणार असल्याने या चार राशींच्या व्यक्तींसाठी उद्याचा सूर्योदय एका नव्या आशेचा आणि यशाचा किरण घेऊन येणार आहे..मेष राश (Aries)मेष राशीच्या लोकांसाठी उद्याचा दिवस आत्मविश्वासाने भरलेला असेल. मंगळाची कृपा तुमच्यावर असल्याने तुमच्या साहसी वृत्तीला यश मिळेल. नोकरीमध्ये पदोन्नतीचे संकेत असून वरिष्ठांकडून तुमच्या कामाचे कौतुक होईल. जे लोक स्वतःचा व्यवसाय करतात, त्यांना एखादी मोठी ऑर्डर किंवा नवीन भागीदारी मिळण्याची शक्यता आहे. अडकलेले पैसे परत मिळतील आणि तुमची सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल. फक्त घाईघाईत निर्णय घेणे टाळा यश तुमचेच आहे..Marriage Astrology : 'या' महिन्यात जन्मलेल्या व्यक्तीनी अजिबात करू नये 'सिंह' राशीवाल्यांशी लग्न; नाहीतर लग्न अजिबात टिकणार नाही.२. कन्या राश (Virgo)कन्या राशीच्या जातकांसाठी ४ मार्चचा दिवस आर्थिक सुबत्ता घेऊन येणार आहे. बुधाच्या अनुकूलतेमुळे तुमची संवादकौशल्ये प्रभावी ठरतील, ज्यामुळे कठीण कामेही सहज होतील. गुंतवणुकीसाठी हा काळ अत्यंत उत्तम असून जुन्या गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळण्याची चिन्हे आहेत. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील आणि जोडीदारासोबतचे संबंध अधिक दृढ होतील. नवीन घर किंवा वाहन खरेदी करण्याचे तुमचे स्वप्न उद्याच्या सकारात्मक ऊर्जेमुळे सत्यात येण्याच्या दिशेने पाऊल टाकेल..छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पहिले शिल्प महाराष्ट्रात नाही, तर तमिळनाडूच्या 'या' किल्ल्यावर; मराठ्यांचा ज्वलंत इतिहास, एकदा नक्की बघा.३. तूळ राश (Libra)तूळ राशीच्या लोकांसाठी उद्या भाग्योदयाचा दिवस आहे. तुमच्या राशीत निर्माण होणारे शुभ योग तुम्हाला नोकरीच्या शोधात असलेल्यांसाठी गुडलक ठरतील. परदेशात जाण्याची इच्छा असलेल्यांना सकारात्मक बातमी मिळू शकते. कला आणि क्रीडा क्षेत्रातील व्यक्तींना मोठी संधी उपलब्ध होईल. आरोग्याच्या तक्रारी दूर होऊन तुम्ही उत्साही अनुभवाल. तुमची कल्पकता आणि मेहनत उद्या तुम्हाला इतरांपेक्षा वेगळे सिद्ध करेल ज्यामुळे भविष्यातील प्रगतीचा मार्ग मोकळा होईल..Danger Tribe : जगातला सगळ्यात भयानक समुदाय, इथले लोक स्वतःच्या आई-वडिलांच्या मृत शरीराला कच्चे खातात.४. धनु राश (Sagittarius)धनु राशीच्या व्यक्तींसाठी उद्याचा दिवस अत्यंत लाभदायी ठरणार आहे. गुरुच्या प्रभावामुळे तुमच्या बुद्धिमत्तेचा आणि अनुभवाचा तुम्हाला फायदा होईल. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठे यश मिळण्याची शक्यता आहे. धार्मिक कार्यात रुची वाढेल आणि एखाद्या प्रभावी व्यक्तीच्या भेटीमुळे तुमच्या आयुष्याला नवीन दिशा मिळेल. अनपेक्षित धनलाभाचे योग असून जुन्या समस्यांपासून सुटका मिळेल. आनंदी राहा आणि आलेल्या संधीचे सोने करा.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.