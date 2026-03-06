marathi horoscope 7 march lucky zodiac signs

marathi horoscope 7 march lucky zodiac signs

esakal

संस्कृती

Horescope : उद्या सप्तमी योग! ४ राशींचा गोल्डन टाइम सुरू; अचानक धनलाभ, आयुष्यात येणार नवी व्यक्ती, उद्भवतील आरोग्याच्या समस्या

Astrology prediction 7 Lucky zodiac signs : उद्या सप्तमी योगात चार राशींचे नशीब चमकेल पण आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नका
Published on

Horoscope 7 march marathi : उद्या जुळून येणारा सप्तमी योग ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टीने अत्यंत शुभ आणि फलदायी मानला जात आहे. जेव्हा ग्रहांची स्थिती विशिष्ट नक्षत्रात आणि भावात येते तेव्हा असे योग निर्माण होतात जे मानवी जीवनावर खोलवर परिणाम करतात. या योगाच्या प्रभावामुळे दीर्घ काळापासून रखडलेली कामे मार्गी लागतील आणि नशिबाची साथ लाभल्याने प्रगतीचे नवे मार्ग खुले होतील. विशेषतः चार राशींसाठी हा काळ सुवर्णसंधी घेऊन येत असून, त्यांच्या आयुष्यात आर्थिक समृद्धीसोबतच सामाजिक प्रतिष्ठा आणि नवीन नात्यांचे आगमन होणार आहे. मात्र, आनंदाच्या या लाटेत आरोग्याकडे दुर्लक्ष करणे महागात पडू शकते असा इशाराही ग्रहस्थिती देत आहे.

