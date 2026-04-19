Horoscope : अक्षय्य तृतीयेनंतर 'या' 4 राशींना होणार धनलाभ; कोर्टकचेरीच्या कामात यश, स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर

Akshaya Tritiya Astrology predictions : येत्या अक्षय्य तृतीयेचा मुहूर्त काही ठराविक राशींसाठी भाग्याचा दरवाजा उघडणारा ठरणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, या शुभ मुहूर्तावर ग्रहांची स्थिती अत्यंत अनुकूल असून विशेषतः चार राशींच्या जीवनात मोठे सकारात्मक बदल होणार आहेत. अक्षय्य तृतीयेचा अर्थच 'ज्याचा कधी क्षय होत नाही' असा होतो, त्यामुळे या काळात सुरू झालेली कामे आणि मिळालेले यश दीर्घकाळ टिकणारे असेल. आर्थिक वृद्धीसोबतच समाजात मान-सन्मान वाढण्याचे संकेत असून अनेक दिवसांपासून रेंगाळलेली महत्त्वाची कामे आता मार्गी लागतील..मेष रासमेष राशीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अक्षय्य तृतीयेनंतरचा काळ सुवर्णकाळापेक्षा कमी नसेल. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या तरुणांना त्यांच्या कष्टाचे योग्य फळ मिळेल; नवीन नोकरीच्या संधी चालून येतील. बौद्धिक क्षमतेत वाढ झाल्याने कठीण वाटणारे विषय सोपे होतील आणि मुलाखतींमध्ये तुमचा आत्मविश्वास दांडगा राहील. शिक्षणासाठी परदेशी जाण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मार्ग मोकळे होतील, फक्त सातत्य टिकवून ठेवणे गरजेचे आहे..सिंह राससिंह राशीच्या व्यक्तींसाठी हा काळ कायदेशीर बाबींमध्ये विजय मिळवून देणारा ठरेल. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेले कोर्टकचेरीचे खटले किंवा मालमत्तेचे वाद तुमच्या बाजूने सुटण्याची दाट शक्यता आहे. शत्रूंवर तुमचा प्रभाव राहील आणि जुन्या गुंतवणुकीतून अचानक धनलाभ होईल. सामाजिक जीवनात तुमचे वर्चस्व वाढेल आणि रखडलेली सरकारी कामे अधिकाऱ्यांच्या मदतीने पूर्ण होतील, ज्यामुळे तुम्हाला मोठा मानसिक दिलासा मिळेल..वृश्चिक रासवृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी अक्षय्य तृतीया धनलाभाचे नवनवीन स्त्रोत घेऊन येणार आहे. व्यवसायात असलेल्यांना मोठी ऑर्डर किंवा परदेशी करार मिळण्याची शक्यता असून, शेअर मार्केट किंवा सोन्यामधील गुंतवणूक फायदेशीर ठरेल. वडिलोपार्जित संपत्तीतून लाभ होण्याचे योग आहेत. आर्थिक चणचण दूर झाल्यामुळे तुम्ही नवीन घर किंवा वाहन खरेदीचा विचार करू शकता. खर्चावर थोडे नियंत्रण ठेवल्यास तुमची बचत भविष्यासाठी अत्यंत भक्कम होईल..कुंभ रासकुंभ राशीच्या नोकरीपेशा व्यक्तींसाठी कामाच्या ठिकाणी पदोन्नती आणि पगारवाढीचे संकेत आहेत. तुमच्या कामाची दखल वरिष्ठ पातळीवर घेतली जाईल, ज्यामुळे तुमचा आत्मविश्वास वाढेल. नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी हा काळ अत्यंत शुभ असून, तुम्हाला नशिबाची पूर्ण साथ मिळेल. मित्रपरिवाराकडून आर्थिक मदत किंवा मार्गदशन लाभेल. समाजात तुमची प्रतिष्ठा वाढवणारी एखादी मोठी घटना या काळात घडू शकते, जी तुमच्या प्रगतीचा पाया ठरेल.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.