संस्कृती

Horoscope : उद्या १४ मार्च 'या' ४ राशींसाठी ठरणार गेमचेंजर; शेअर्सची गुंतवणूक देईल लाखोंचा फायदा, करियर अन् वैवाहिक जीवनाला कलाटणी

Marathi astrology 14 march predictions lucky zodiac : १४ मार्च भाग्योदयाचा दिवस आहे. ग्रह योग चंद्र-गुरुची शुभ दृष्टी 4 राशींसाठी प्रगती, आर्थिक लाभ आणि मानसिक शांती घेऊन येत आहे
14 March 2026 Lucky Zodiac Signs Horoscope Marathi

14 March 2026 Lucky Zodiac Signs Horoscope Marathi

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

येत्या शनिवार, १४ मार्च ग्रहांची स्थिती अत्यंत शुभ असून काही ठराविक राशींच्या नशिबात प्रगतीचे योग चालून येत आहेत. या दिवशी चंद्र आणि गुरुची अनुकूल दृष्टी असल्यामुळे आर्थिक आणि सामाजिक स्तरावर मोठे सकारात्मक बदल दिसून येतील. विशेषतः करिअरमध्ये अडकलेली कामे मार्गी लागतील आणि मानसिक प्रसन्नता लाभेल. ब्रह्मांडीय ऊर्जेचा असा काही मिलाफ होत आहे की, खालील चार राशींच्या लोकांसाठी हा काळ भाग्योदयाचा ठरणार असून त्यांच्या जीवनातील कष्टांचे फळ मिळण्यास सुरुवात होईल.

Loading content, please wait...
horoscope
Daily Horoscope
Astrology
Zodiac
Zodiac Signs
Predictions
Astrology Predictions
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions
Daily Astrology Predictions
Zodiac Signs Forecast
Astrology and Panchang

Related Stories

No stories found.