Horoscope : उद्या १४ मार्च 'या' ४ राशींसाठी ठरणार गेमचेंजर; शेअर्सची गुंतवणूक देईल लाखोंचा फायदा, करियर अन् वैवाहिक जीवनाला कलाटणी

येत्या शनिवार, १४ मार्च ग्रहांची स्थिती अत्यंत शुभ असून काही ठराविक राशींच्या नशिबात प्रगतीचे योग चालून येत आहेत. या दिवशी चंद्र आणि गुरुची अनुकूल दृष्टी असल्यामुळे आर्थिक आणि सामाजिक स्तरावर मोठे सकारात्मक बदल दिसून येतील. विशेषतः करिअरमध्ये अडकलेली कामे मार्गी लागतील आणि मानसिक प्रसन्नता लाभेल. ब्रह्मांडीय ऊर्जेचा असा काही मिलाफ होत आहे की, खालील चार राशींच्या लोकांसाठी हा काळ भाग्योदयाचा ठरणार असून त्यांच्या जीवनातील कष्टांचे फळ मिळण्यास सुरुवात होईल..१. मेष राश (Aries)मेष राशीच्या व्यक्तींसाठी उद्याचा दिवस आत्मविश्वासाने परिपूर्ण असेल. तुमच्या राशीच्या स्वामीची अनुकूल स्थिती तुम्हाला धाडसी निर्णय घेण्यास मदत करेल. नोकरीमध्ये तुमच्या कामाचे कौतुक होईल आणि वरिष्ठ तुमच्यावर एखादी मोठी जबाबदारी सोपवू शकतात. जर तुम्ही नवीन व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करत असाल, तर उद्याचा मुहूर्त अतिशय लाभदायी ठरेल. आर्थिक आवक वाढल्यामुळे घरामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील आणि जुन्या गुंतवणुकीतून अचानक लाभ मिळण्याची दाट शक्यता आहे..Tanaji Malusare : कोण आहेत नरवीर तानाजी मालुसरे यांचे वंशज? आता कुठे असतात अन् कशी आहे परिस्थिती..पाहा शिवरायांच्या वीर मावळ्याची पिढी.२. सिंह राश (Leo)सिंह राशीच्या लोकांसाठी १४ मार्च हा दिवस 'राजयोग' घेऊन येत आहे. समाजात तुमचा मान-सन्मान वाढेल आणि तुमच्या नेतृत्वाखाली एखादे महत्त्वाचे कार्य पूर्ण होईल. राजकारण किंवा प्रशासकीय क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या व्यक्तींना मोठे पद किंवा यश मिळण्याची संधी आहे. कौटुंबिक जीवनात जोडीदाराकडून पूर्ण सहकार्य मिळेल, ज्यामुळे तुमचे मानसिक बळ वाढेल. नवीन वाहन किंवा मालमत्ता खरेदीचे योग असून, रखडलेली सरकारी कामे उद्या विनासायास पूर्ण होतील..३. तुळ राश (Libra)तुळ राशीच्या व्यक्तींसाठी हा दिवस प्रेम आणि आर्थिक समृद्धीचा संयोग असेल. प्रदीर्घ काळापासून सुरू असलेले पैशांचे वाद संपुष्टात येतील आणि उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत निर्माण होतील. कला, साहित्य किंवा फॅशन क्षेत्रातील लोकांसाठी उद्याचा दिवस विशेष प्रगतीचा ठरेल. प्रिय व्यक्तीसोबतचे संबंध अधिक घट्ट होतील आणि अविवाहित व्यक्तींसाठी विवाहाचे चांगले प्रस्ताव येण्याची शक्यता आहे. तुमची तर्कशक्ती आणि संवाद कौशल्य यामुळे तुम्ही अशक्य वाटणाऱ्या गोष्टी शक्य करून दाखवाल..Jejuri History : येळकोट येळकोट जय मल्हार! १५० वर्षांपूर्वीचा जेजुरी गड कसा होता? खंडोबा मंदिराचा इतिहास अन् दुर्मिळ छायाचित्रे पाहा.४. धनु राश (Sagittarius)धनु राशीच्या लोकांसाठी भाग्याची पूर्ण साथ उद्या मिळणार आहे. विशेषतः परदेशात शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या किंवा नोकरी शोधणाऱ्या तरुणांना उद्या काही शुभ वार्ता मिळू शकतात. तुमच्या धार्मिक आणि आध्यात्मिक ओढीमुळे तुम्हाला मनःशांती लाभेल. तीर्थयात्रेचे योग जुळून येतील किंवा एखाद्या मोठ्या धार्मिक कार्यात सहभागी व्हाल. वडिलोपार्जित संपत्तीतून लाभ मिळण्याचे संकेत असून आरोग्य उत्तम राहील. प्रलंबित कायदेशीर प्रकरणांमध्ये निकाल तुमच्या बाजूने लागण्याची चिन्हे आहेत.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.