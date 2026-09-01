Astrology: पुढच्या 48 तासांत बदलतीये ग्रह दशा! चमकणार 'या' राशींचे नशीब; धनलाभासह मिळतील मोठ्या आनंदाच्या बातम्या

Horoscope marathi : पुढील ४८ तास काही राशींसाठी खास ठरण्याची शक्यता आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार ग्रहांच्या स्थितीत होणाऱ्या बदलांचा काही राशींवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. या काळात आर्थिक अडचणी दूर होण्यासोबतच करिअरमध्ये नवीन संधी मिळू शकतात. रखडलेली कामंही मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. चला, या भाग्यवान राशी कोणत्या आहेत ते जाणून घेऊया..पहिली राशीया यादीतील पहिली राशी आहे मेष. पुढील ४८ तासांत अडकलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी नवीन संधी मिळू शकते. त्यामुळे आत्मविश्वास वाढेल आणि काही महत्त्वाची कामं पूर्ण होऊ शकतात..HOROSCOPE: १५ ऑगस्टपासून ‘या’ राशींचे अच्छे दिन सुरू; आर्थिक स्थिती सुधारणार अन् करिअरमध्ये मिळणार मोठं यश, तुमची रास कोणती?.दुसरी राशीदुसरी राशी आहे सिंह. या काळात व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना चांगला फायदा होऊ शकतो. नोकरीत तुमची जबाबदारी किंवा अधिकार वाढण्याची शक्यता आहे. कुटुंबातील व्यक्तींचीही चांगली साथ मिळेल..तिसरी राशीया यादीतील तिसरी राशी आहे तूळ. आर्थिक बाबतीत सुरू असलेल्या अडचणी कमी होऊ शकतात. बऱ्याच दिवसांपासून मनात असलेली एखादी इच्छा पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. कामामुळे मान-सन्मानही वाढू शकतो..चौथी राशीचौथी राशी आहे धनु. पुढील ४८ तासांत नशिबाची चांगली साथ मिळण्याची शक्यता आहे. नवीन काम सुरू करण्यासाठी संधी मिळू शकते. आरोग्याच्या बाबतीतही काही सकारात्मक बदल जाणवू शकतात..LUCKY ZODIAC SIGNS: फक्त ८ दिवस थांबा! ‘या’ ३ राशींचं नशीब अचानक पलटणार; पैसा, यश अन् मोठ्या फायद्याचे संकेत ,तुमची रास कोणती?.म्हणूनच मेष, सिंह, तूळ आणि धनु राशींसाठी पुढील ४८ तास महत्त्वाचे ठरण्याची शक्यता आहे. या काळात धनलाभ, करिअरमध्ये प्रगती आणि रखडलेली कामं पूर्ण होण्याचे संकेत ज्योतिषशास्त्रात सांगितले जातात.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.