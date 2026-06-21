Horoscope : नव्या आठवड्याची नवी सुरुवात! 'या' 4 राशीच्या लोकांसाठी टर्निंग पॉइंट; नशीब घेणार भरारी, धनलाभासह मिळणार चौफेर यश

Astrology Marathi : नव्या आठवड्याची पहाट होत असतानाच आकाशातील ग्रह-ताऱ्यांची स्थिती एक अत्यंत शुभ संकेत देत आहे. २२ जून २०२६ पासून सुरू होणारा हा काळ काही विशिष्ट राशींसाठी जणू वरदान ठरमार आहे. जर तुमचे काम बरेच दिवस रखडले असेल किंवा पैशांची चणचण भासत असेल, तर आता चिंता सोडण्याची वेळ आली आहे. ब्रह्मांडात होणारे ग्रहांचे मोठे बदल तुमच्या आयुष्यात सुखाचे दिवस घेऊन येत आहेत. चला तर मग अत्यंत रंजक पद्धतीने जाणून घेऊया की या आठवड्यात कोणत्या त्या ४ भाग्यशाली राशी आहेत ज्यांचे नशीब सोन्यासारखे चमकणार आहे..मेष राशीची आर्थिक भरभराटया शुभ आठवड्याची पहिली भाग्यशाली राशी आहे मेष. मेष राशीच्या जातकांसाठी हा काळ आर्थिक प्रगतीचे नवे मार्ग खुले करणारा ठरेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात तुमचे वर्चस्व वाढेल आणि वरिष्ठ अधिकारी तुमच्या कामावर खुश होऊन मोठी जबाबदारी सोपवू शकतात. जुनी गुंतवणूक या काळात उत्तम परतावा देईल, ज्यामुळे बँक बॅलन्स चांगलाच वाढणार आहे..Numerology : 'या' 2 मुलांकाचे लोक कामाच्या व्यापात अडकून पर्सनल लाइफ बिघडवतात; लवकर येतं आजारपण, त्यावेळी कोणीच नसतं जवळ.मिथून राशीला मिळणार चौफेर यशया यादीतील दुसरी महत्त्वाची राशी म्हणजे मिथून. मिथून राशीच्या लोकांच्या बुद्धीला आणि चातुर्याला या आठवड्यात योग्य दिशा मिळणार आहे. व्यापारी वर्गाला नवीन कंत्राटे मिळतील, ज्यामुळे व्यवसायात मोठी वाढ होईल. बऱ्याच काळापासून रखडलेली सरकारी कामे किंवा कोर्ट-कचेरीचे व्यवहार तुमच्या बाजूने सुटण्याची दाट शक्यता आहे..तूळ राशीच्या भाग्योदयाची वेळतिसरी भाग्यशाली राशी आहे तूळ, ज्यांच्यासाठी हा आठवडा मानसिक शांतता आणि आनंद घेऊन येत आहे. कौटुंबिक जीवनात चाललेले मतभेद संपतील आणि घरात आनंदाचे वातावरण राहील. जर तुम्ही नवीन घर किंवा वाहन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर तुमचे हे स्वप्न या आठवड्यात पूर्ण होऊ शकते. परदेशात जाण्याची इच्छा असणाऱ्यांना शुभ वार्ता मिळेल..Lucky Mulank : तुमच्या जन्मतारखेत दडलंय तुमच्या यशाचं रहस्य; वयाच्या कितव्या वर्षी उजळणार भाग्य? पूर्ण होणार मोठं स्वप्न, पाहा.धनू राशीवर होणार धनवर्षावया आठवड्यात नशिबाची पूर्ण साथ लाभणारी चौथी राशी आहे धनू. धनू राशीच्या व्यक्तींना अचानक धनलाभ होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. नशिबाची भक्कम साथ असल्यामुळे तुम्ही ज्या कामात हात घालणार, त्यात तुम्हाला यश नक्कीच मिळेल. आरोग्य उत्तम राहील आणि जुन्या मित्र-मैत्रिणींच्या भेटीमुळे मन प्रसन्न होईल.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.