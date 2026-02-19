Horscope : उद्या 20 फेब्रूवारीपासून 'या' 5 राशींचे भाग्य चमकणार; मिळणार पैसा अन् पूर्ण होणार जुनी इच्छा, कामातली मोठी अडचण संपणार

lucky zodiac signs 20 february : उद्या २० फेब्रुवारीला ग्रहांची स्थिती अत्यंत शुभ आणि फलदायी ठरणार आहे. विशेषतः चंद्र आणि गुरूची अनुकूल दृष्टी काही ठराविक राशींसाठी 'राजयोग' सदृश फळ देणारी ठरेल. मंगळ गोचरसारखा शुभयोग असल्यामुळे नशिबाची साथ मिनार आहे आणि कठीण वाटणारी कामेही चुटकीसरशी पूर्ण होतील. उद्याचा सूर्योदय अशा ५ नशीबवान राशींसाठी यशाची नवी दारे उघडणारा ठरणार आहे ज्यामुळे त्यांच्या आयुष्यात सकारात्मकता येईल..मेष राश (Aries Horoscope)मेष राशीच्या लोकांसाठी उद्याचा दिवस एखाद्या वरदानासारखा असेल. तुमच्या राशीत मंगळाचा प्रभाव असल्याने रखडलेली सरकारी कामे किंवा कोर्ट-कचेरीचे विषय मार्गी लागतील. विशेष म्हणजे जे तरुण नोकरीच्या शोधात आहेत त्यांना उद्या एखादी मोठी संधी चालून येऊ शकते. समाजात तुमचा मान-सन्मान वाढेल आणि तुमच्या कामाच्या ठिकाणी कौतुक होईल. आत्मविश्वासाने घेतलेले निर्णय तुम्हाला भविष्यात मोठा आर्थिक लाभ मिळवून देतील..Beautiful Women : भारताशेजारीच राहतो असा समुदाय जिथे लोक 150 वर्षांपर्यंत राहतात जिवंत; 80 वर्षांच्या महिलासुद्धा दिसतात तरुण.वृषभ राश (Taurus Horoscope)वृषभ राशीच्या व्यक्तींसाठी उद्याचा दिवस आर्थिक सुबत्ता घेऊन येणार आहे. अचानक धनलाभाचे योग जुळून येत आहेत ज्यामुळे तुमची जुनी देणी संपण्यास मदत होईल. व्यापारात गुंतलेल्या लोकांसाठी नवीन करार होण्याची शक्यता आहे. कुटुंबातील ज्येष्ठ व्यक्तींकडून तुम्हाला अनपेक्षित मदत मिळेल. गुंतवणुकीसाठी हा काळ अत्यंत उत्तम असून उद्या केलेली छोटीशी गुंतवणूक भविष्यात मोठ्या वटवृक्षासारखी फळ देईल..Peshwa Descendants : पेशव्यांचे वंशज सध्या कुठे आहेत? कशी आहे त्यांची आत्ताची परिस्थिती..पाहा इतिहासातून वर्तमानाचा उलगडा.सिंह राश (Leo Horoscope)सिंह राशीच्या लोकांसाठी उद्याचा दिवस त्यांच्या व्यक्तिमत्वात भर घालणारा ठरेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात तुमची दखल घेतली जाईल आणि वरिष्ठांकडून शाबासकीची थाप मिळेल. जर तुम्ही राजकारण किंवा सामाजिक क्षेत्रात असाल तर उद्या तुम्हाला एखादे महत्त्वाचे पद किंवा जबाबदारी मिळू शकते. तुमच्या बोलण्यातील मोहिनी समोरच्या व्यक्तीला प्रभावित करेल ज्यामुळे अशक्य वाटणारी कामेही तुम्ही सहज करून घ्याल..धनु राश (Sagittarius Horoscope)धनु राशीच्या लोकांसाठी उद्या नशिबाचे कुलूप उघडणार आहे. धार्मिक कार्यात रुची वाढेल आणि एखाद्या तीर्थयात्रेचा योग जुळून येईल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात अपेक्षित यश मिळेल विशेषतः परदेशात जाऊन शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी उद्याचा दिवस शुभ वार्ता घेऊन येईल. दीर्घ काळापासून अडकलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे. नशिबाच्या जोरावर तुम्ही उद्या जे काही पाऊल उचलाल त्यात तुम्हाला यश निश्चित मिळेल..Marathi Folktale : एक होता कावळा, एक होती चिमणी..! तब्बल 2 हजार वर्षे जुनी गोष्ट, यामागे दडलेला रोचक इतिहास नक्की वाचा.तूळ राश (Libra Horoscope)तूळ राशीच्या लोकांसाठी उद्याचा दिवस आनंदाची उधळण करणारा असेल. बऱ्याच दिवसांपासून सुरू असलेले कौटुंबिक वाद मिटतील आणि घरात उत्साहाचे वातावरण राहील. जोडीदारासोबतचे संबंध अधिक दृढ होतील. नवीन घर किंवा वाहन खरेदीचे स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी उद्या काही सकारात्मक हालचाली होऊ शकतात. मानसिक शांतता लाभल्यामुळे तुम्ही तुमच्या क्रिएटिव कामात अधिक लक्ष केंद्रित करू शकाल.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.