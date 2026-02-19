संस्कृती

Horscope : उद्या 20 फेब्रूवारीपासून 'या' 5 राशींचे भाग्य चमकणार; मिळणार पैसा अन् पूर्ण होणार जुनी इच्छा, कामातली मोठी अडचण संपणार

Astrology prediction 20 february lucky zodiac signs : उद्या २० फेब्रुवारीला चंद्र-गुरूची शुभ दृष्टीने ५ भाग्यवान राशींसाठी यशाची नवी दारे उघडणार आहेत
5 Lucky Zodiac Signs for 20 February 2026 HOROSCOPE MARATHI

5 Lucky Zodiac Signs for 20 February 2026 HOROSCOPE MARATHI

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

lucky zodiac signs 20 february : उद्या २० फेब्रुवारीला ग्रहांची स्थिती अत्यंत शुभ आणि फलदायी ठरणार आहे. विशेषतः चंद्र आणि गुरूची अनुकूल दृष्टी काही ठराविक राशींसाठी 'राजयोग' सदृश फळ देणारी ठरेल. मंगळ गोचरसारखा शुभयोग असल्यामुळे नशिबाची साथ मिनार आहे आणि कठीण वाटणारी कामेही चुटकीसरशी पूर्ण होतील. उद्याचा सूर्योदय अशा ५ नशीबवान राशींसाठी यशाची नवी दारे उघडणारा ठरणार आहे ज्यामुळे त्यांच्या आयुष्यात सकारात्मकता येईल.

Loading content, please wait...
horoscope
money
Daily Horoscope
Astrology
Astrologist
Happy, successful life
Daily Rashi Bhavishya
Love
Zodiac
Zodiac Signs
Astrology Predictions
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions
Daily Astrology Predictions
Zodiac Signs Forecast
Astrology and Panchang

Related Stories

No stories found.