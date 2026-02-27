संस्कृती

Horscope : उद्यापासून धनदौलत योग! 'या' 5 राशींचा सुवर्णकाळ सुरू; नोकरी-व्यवसायात मोठी संधी, अडकलेल्या कामात मिळेल नशिबाची साथ

Lucky zodiac signs 28 february horoscope prediction : 28फेब्रुवारीपासून धनदौलत योग सुरू होत आहे. यामध्ये ५ राशींचे नशीब चमकेल, पैसा बरसेल. पाहा यात तुमची रास आहे का?
Saisimran Ghashi
28 february 2026 Astrology Updates : येत्या 28 फेब्रुवारीपासून अवकाशात ग्रहांची एक अशी दुर्मिळ चक्राकार स्थिती निर्माण होत आहे, ज्याला 'धनदौलत योग' मानले जाते. या दिवशी शुक्र आणि गुरूची शुभ दृष्टी नवपंचम योगातून जात असल्याने ब्रह्मांडातून सकारात्मक ऊर्जेचा वर्षाव होणार आहे. हा काळ केवळ आर्थिक वृद्धीचा नसून ज्यांच्या कुंडलीत ग्रहांची साथ नव्हती त्यांच्यासाठी भाग्याचे दरवाजे उघडणारा ठरेल. विशेषतः पाच राशींसाठी हा 'गोल्डन पीरियड' असून त्यांच्या जीवनात नोकरी, पैसा आणि रखडलेली कामे मार्गी लागण्याचा एक नवा अध्याय सुरू होत आहे.

