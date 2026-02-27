Horscope : उद्यापासून धनदौलत योग! 'या' 5 राशींचा सुवर्णकाळ सुरू; नोकरी-व्यवसायात मोठी संधी, अडकलेल्या कामात मिळेल नशिबाची साथ

28 february 2026 Astrology Updates : येत्या 28 फेब्रुवारीपासून अवकाशात ग्रहांची एक अशी दुर्मिळ चक्राकार स्थिती निर्माण होत आहे, ज्याला 'धनदौलत योग' मानले जाते. या दिवशी शुक्र आणि गुरूची शुभ दृष्टी नवपंचम योगातून जात असल्याने ब्रह्मांडातून सकारात्मक ऊर्जेचा वर्षाव होणार आहे. हा काळ केवळ आर्थिक वृद्धीचा नसून ज्यांच्या कुंडलीत ग्रहांची साथ नव्हती त्यांच्यासाठी भाग्याचे दरवाजे उघडणारा ठरेल. विशेषतः पाच राशींसाठी हा 'गोल्डन पीरियड' असून त्यांच्या जीवनात नोकरी, पैसा आणि रखडलेली कामे मार्गी लागण्याचा एक नवा अध्याय सुरू होत आहे..१. मेष रास (Aries Horoscope)मेष राशीच्या लोकांसाठी हा काळ अंगारकी ते सुवर्ण असा प्रवासाचा असेल. तुमच्या राशीत शनि आणि राहूची सावली असतानाही 28 फेब्रुवारीचा हा योग तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी अनपेक्षित बढती मिळवून देईल. जोखीम पत्करण्याचे तुमचे धाडस फळाला येईल आणि मोठ्या व्यावसायिक करारांवर तुमच्या स्वाक्षऱ्या होतील. समाजात तुमच्या नेतृत्वाचा दबदबा निर्माण होईल आणि अडकलेले सरकारी पैसे व्याजासह परत मिळण्याचे प्रबळ योग आहेत..Numerology : 'या' दिवशी जन्माला आलेले लोक जगतात इतरांपेक्षा जास्त आयुष्य; नशिबाला मिळते कष्टाची जोड, करिअरमध्ये जातात टॉपला.२. वृषभ रास (Taurus Horoscope)वृषभ राशीच्या लोकांसाठी हा योग त्यांच्या राशीतील युरेनसच्या प्रभावामुळे क्रांती घेऊन येईल. तुमच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतांमध्ये अचानक वाढ होईल. जर तुम्ही जमीन किंवा रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक केली असेल, तर त्याचे मूल्य गगनाला भिडण्याची शक्यता आहे. कुटुंबातील जुने वाद मिटतील आणि आनंदाच्या प्रसंगी खर्च होईल. नोकरीत बदल करू इच्छिणाऱ्यांना मोठ्या पॅकेजच्या संधी चालून येतील ज्यामुळे तुमची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत होईल..३. सिंह रास (Leo Horoscope)सिंह राशीच्या जातकांसाठी हा काळ राजयोगासारखा भासेल. सूर्याच्या तेजामुळे तुमच्या व्यक्तिमत्वात एक वेगळीच चमक येईल जी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रभावित करेल. तुमची रखडलेली कामे नशिबाच्या जोरावर अवघ्या काही तासांत पूर्ण होतील. परदेश गमनाचे योग किंवा परकीय चलनाशी संबंधित व्यवसायातून मोठा धनलाभ होण्याचे संकेत आहेत. या काळात तुम्ही घेतलेला प्रत्येक निर्णय पारस ठरेल जो मातीलाही सोने करेल..Aurangzeb Daughters : औरंगजेबाने कधीच स्वतःच्या मुलींचे लग्न का केले नाही? कारण वाचून अंगावर येईल काटा, हा क्रूर इतिहास ठेवलेला दडवून.४. तूळ रास (Libra Horoscope)तुमच्या राशीचा स्वामी शुक्र हा या धनदौलत योगाचा मुख्य कारक असल्याने तुमच्यासाठी हा काळ सुखसोयींच्या वृद्धीचा असेल. व्यवसायात नवीन पार्टनर्शिप करताना अत्यंत सावध राहा कारण समोरून येणारी संधी तुम्हाला कोट्यधीश बनवू शकते. अडकलेली कायदेशीर कामे तुमच्या बाजूने निकाल देतील. प्रेमसंबंध आणि कौटुंबिक जीवनात समृद्धी येईल. एखादी जुनी मौल्यवान वस्तू किंवा दागिने खरेदी करण्याचे तुमचे स्वप्न या काळात पूर्ण होऊ शकते..५. धनु रास (Sagittarius Horoscope)धनु राशीसाठी हा काळ त्यांच्या बुद्धिमत्तेचा कस पाहणारा पण भरभरून देणारा असेल. शिक्षण आणि सल्लागार क्षेत्रातील लोकांसाठी हा सुवर्णकाळ आहे. तुमच्या सल्ल्यामुळे इतरांचे भले होईलच पण त्यातून तुम्हाला मोठा आर्थिक फायदाही मिळेल. अडकलेली कामे मार्गी लागण्यासाठी तुम्हाला एखाद्या प्रभावशाली व्यक्तीची मदत मिळेल. नशिबाची साथ इतकी जबरदस्त असेल की लॉटरी किंवा शेअर्ससारख्या अनपेक्षित माध्यमातून तुम्हाला धनप्राप्ती होऊ शकते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.