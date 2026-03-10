Horoscope : मिथुन राशीत गुरु मार्गी गोचर; 11 मार्चपासून धनुसह 'या' 5 राशींसाठी शुभलाभ संयोग, धनलाभ, कामात यश अन् जीवनात मोठा बदल

मेष राशीमेष राशीच्या लोकांसाठी गुरु मार्गी हे २०२६ मध्ये एक मोठा बदल घेऊन येत आहे. ११ मार्च रोजी सकाळी ६:१७ वाजता मिथुन राशीत गुरु सरळ चालीला सुरुवात करेल आणि हे १२० दिवसांनंतर होत आहे, ज्यामुळे तुमच्या जीवनात वेग येईल. आर्थिकदृष्ट्या, जुन्या गुंतवणुकीतून पैसा येईल आणि नवीन नोकरी किंवा प्रमोशन मिळू शकते. नवीन गोष्ट म्हणजे हे संक्रमण तुमच्या संवादाना चालना देईल, ज्यामुळे व्यवसायात नवीन पार्टनर मिळतील आणि कौटुंबिक संबंध मजबूत होतील. आरोग्य चांगले राहील आणि छोट्या प्रवासातून फायदा होईल. शुभ करण्यासाठी गुरुवारी पीळ्या फळांचे दान करा..वृषभ राशीवृषभ राशीवाल्यांसाठी गुरु मार्गी म्हणजे स्थिरता आणि समृद्धीचा काळ. ११ मार्चपासून मिथुन राशीत गुरु मार्गी झाल्याने तुमच्या आर्थिक स्थितीत सुधार होईल, जसे की फंसेले पैसे परत येणे किंवा रिअल इस्टेटमध्ये लाभ. एक नवीन माहिती अशी की, हे १३ डिसेंबरपर्यंत मार्गी राहील, ज्यामुळे दीर्घकालीन गुंतवणुकीत मोठा नफा मिळेल आणि कुटुंबात शांती येईल. करिअरमध्ये नवीन संधी मिळतील, विशेषतः व्यापारात. मानसिक तणाव कमी होईल आणि समाजात प्रतिष्ठा वाढेल. फायद्यासाठी गुरुवारी हळदीचे दान करा आणि पीळे कपडे घाला..Pandava Descendant : पांडवांचे वंशज आजही राहतात भारतात..काट्यांवर झोपून देतात सत्याची परीक्षा, कशी आहे त्यांची परिस्थिती? पाहा.मिथुन राशीमिथुन राशीच्या मंडळींसाठी गुरु मार्गी हे स्वतःच्या राशीत असल्याने अतिशय शुभ आहे. ११ मार्चला सकाळी ८:५८ पर्यंत गुरु सरळ चालीला लागेल आणि हे २ जूनपर्यंत मिथुनमध्येच राहील, ज्यामुळे आत्मविश्वास वाढेल. नवीन अंतर्दृष्टी म्हणजे हे डिजिटल क्षेत्रात यश देईल जसे की ऑनलाइन व्यवसाय किंवा शिक्षणात प्रगती. आर्थिक लाभ होईल, नातेसंबंध सुधारतील आणि आरोग्यात चांगले बदल दिसतील. छोट्या ट्रिप्समधून फायदा होईल. उपाय म्हणून गुरुवारी गुरु मंत्र जप करा आणि केळी दान करा..Life Astrology : 'या' खास राशींच्या लोकांची जीवनरेखा असते 80 वर्षांपेक्षा जास्त, वृद्धत्वावर करतात मात.कन्या राशीकन्या राशीवाल्यांसाठी गुरु मार्गी २०२६ हे यश आणि संधींचे वर्ष आहे. ११ मार्चपासून मिथुन राशीत गुरु मार्गी होऊन तुमच्या करिअरला गती देईल, जसे की नवीन जॉब ऑफर किंवा व्यवसायात नफा. एक नवीन माहिती अशी की, हे संक्रमण तुमच्या १०व्या घरावर प्रभाव टाकेल, ज्यामुळे पदोन्नती आणि सामाजिक मान मिळेल. कुटुंबात आनंद वाढेल, जुन्या समस्या सुटतील आणि धनलाभ होईल. आरोग्य सुधारेल. शुभ प्रभाव वाढवण्यासाठी गुरुवारी पीळ्या चंदनाचे दान करा..धनु राशीधनु राशीच्या लोकांसाठी गुरु मार्गी हे नशीब चमकवणारे आहे, कारण गुरु तुमचा स्वामी आहे. ११ मार्चला मिथुन राशीत मार्गी झाल्याने करिअरमध्ये तरक्की होईल आणि धनलाभ मिळेल, जसे की साझेदारीतून फायदा. नवीन गोष्ट म्हणजे हे ९ महिन्यांसाठी (१३ डिसेंबरपर्यंत) शुभ राहील ज्यामुळे धार्मिक यात्रा आणि स्पर्धा परीक्षेत यश मिळेल. कुटुंबात शांती येईल, प्रवास शक्य. उपाय म्हणून गुरुवारी गुरु स्तोत्र वाचा आणि पीळ्या वस्तू दान करा.Lord Krishna Descendants : कोण आहेत श्रीकृष्णाचे वंशज? आता कुठे राहतात अन् कशी परिस्थिति आहे..पाहा.मीन राशीमीन राशीवाल्यांसाठी गुरु मार्गी हे सुख आणि यशाचे दार उघडणारे आहे. ११ मार्चपासून गुरु मार्गी होऊन तुमच्या कामांना वेग येईल, जसे की व्यवसायात नफा आणि प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण. एक नवीन अंतर्दृष्टी अशी की हे परदेश यात्रा किंवा लग्न प्रस्ताव आणेल, ज्यामुळे कौटुंबिक जीवन आनंदी होईल. आरोग्य आणि मानसिक शांती वाढेल, धनलाभ होईल. फायद्यासाठी गुरुवारी पीळ्या फुलांचे दान करा आणि गुरु गायत्री मंत्र जप करा.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.