संस्कृती

Horoscope : मिथुन राशीत गुरु मार्गी गोचर; 11 मार्चपासून धनुसह 'या' 5 राशींसाठी शुभलाभ संयोग, धनलाभ, कामात यश अन् जीवनात मोठा बदल

गुरु मार्गी २०२६: धनु सह ५ राशींना भाग्याची साथ, धनलाभाची वर्षा, तुमच्या राशीला कसा फायदा होणार पाहा
marathi horoscope 11 march lucky zodiac signs

marathi horoscope 11 march lucky zodiac signs

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

मेष राशी

मेष राशीच्या लोकांसाठी गुरु मार्गी हे २०२६ मध्ये एक मोठा बदल घेऊन येत आहे. ११ मार्च रोजी सकाळी ६:१७ वाजता मिथुन राशीत गुरु सरळ चालीला सुरुवात करेल आणि हे १२० दिवसांनंतर होत आहे, ज्यामुळे तुमच्या जीवनात वेग येईल. आर्थिकदृष्ट्या, जुन्या गुंतवणुकीतून पैसा येईल आणि नवीन नोकरी किंवा प्रमोशन मिळू शकते. नवीन गोष्ट म्हणजे हे संक्रमण तुमच्या संवादाना चालना देईल, ज्यामुळे व्यवसायात नवीन पार्टनर मिळतील आणि कौटुंबिक संबंध मजबूत होतील. आरोग्य चांगले राहील आणि छोट्या प्रवासातून फायदा होईल. शुभ करण्यासाठी गुरुवारी पीळ्या फळांचे दान करा.

Loading content, please wait...
horoscope
Daily Horoscope
Astrology
Zodiac
Zodiac Signs
Astrology Predictions
Zodiac Predictions
Daily Astrology Predictions
Zodiac Signs Forecast
Astrology and Panchang

Related Stories

No stories found.