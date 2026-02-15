Horoscope : उद्या १६ फेब्रुवारीला 'या' ५ राशींचं भाग्य जोरात! घरी येईल पैसा अन् नोकरीत मिळेल मोठं यश, प्रेमसंबंधांना नवे वळण

उद्या सोमवार १६ फेब्रुवारीला ग्रहांची स्थिती अत्यंत शुभ असून काही खास राशींसाठी हा दिवस प्रगतीची नवी दारे उघडणारा ठरणार आहे. विशेषतः चंद्र आणि गुरूची अनुकूल स्थिती धनयोग निर्माण करत असून पाच राशींच्या व्यक्तींना आर्थिक लाभासोबतच मानसिक समाधानही लाभणार आहे. तुमच्या कष्टांचे चीज होण्याची हीच ती वेळ असून ग्रहांच्या या बदलामुळे नशिबाची भक्कम साथ तुम्हाला मिळणार आहे..१. वृषभ रास (Taurus)उद्याचा दिवस वृषभ राशीच्या लोकांसाठी सोन्यासारखा असणार आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून रखडलेली तुमची कामे मार्गी लागतील. विशेषतः व्यवसायात असलेल्यांना मोठा आर्थिक फायदा होण्याची चिन्हे आहेत. नवीन गुंतवणूक करण्यासाठी हा काळ अतिशय उत्तम असून घरात आनंदाचे वातावरण राहील. ज्योतिषीय अंदाजानुसार तुमची संयमी वृत्तीच तुम्हाला यशाच्या शिखरावर नेऊन ठेवेल..Career Numerology : 'या' महिन्यात जन्मलेले लोक असतात इतरांपेक्षा जास्त भाग्यशाली, कितीही मोठे संकट आले तरी अधिकारी बनूनच दाखवतात.२. सिंह रास (Leo)सिंह राशीच्या लोकांसाठी उद्याचा सूर्योदय नवी ऊर्जा घेऊन येईल. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या कर्तृत्वाचा गौरव होईल आणि वरिष्ठ तुमच्यावर मोठ्या जबाबदाऱ्या सोपवू शकतात. सरकारी कामात अडकलेले पैसे परत मिळण्याची दाट शक्यता आहे. कौटुंबिक जीवनात जोडीदाराकडून अनपेक्षित भेटवस्तू मिळाल्याने मन प्रसन्न राहील. नशिबाची साथ असल्याने तुम्ही हाती घेतलेल्या प्रत्येक कामात यश मिळेल..Maratha History : कोल्हापूरच्या छत्रपतींची समाधी पाकिस्तानच्या कराचीत कशी? मराठ्यांचा हा धगधगता इतिहास तुम्हाला माहिती असायलाच हवा.३. तूळ रास (Libra)तूळ राशीच्या व्यक्तींना उद्या नशिबाची उत्तम साथ लाभेल. आर्थिक नियोजनासाठी हा दिवस विशेष लाभदायक ठरेल. जर तुम्ही नवीन घर किंवा वाहन खरेदीचा विचार करत असाल तर उद्याचा मुहूर्त तुमच्यासाठी सकारात्मक परिणाम देणारा ठरेल. तुमच्या बोलण्यातील गोडव्यामुळे समाजात मान-सन्मान वाढेल. राशीभविष्यानुसार लांबलेली कायदेशीर प्रकरणांमध्ये तुम्हाला दिलासा मिळू शकतो..४. वृश्चिक रास (Scorpio)उद्या वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी प्रगतीचे नवे मार्ग खुले होतील. तुमची जिद्द आणि चिकाटी फळाला येईल. नोकरीत बढती किंवा पगारवाढीचे संकेत मिळत आहेत. गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळाल्याने तुमची आर्थिक बाजू भक्कम होईल. आरोग्य उत्तम राहिल्याने तुम्ही अधिक उत्साहाने काम करू शकाल. जुन्या मित्रांच्या भेटीमुळे मनावरचा ताण हलका होईल आणि नवीन व्यावसायिक संधी उपलब्ध होतील..Photos : उत्खननात सापडली चक्क 1000 वर्षांपूर्वीची अंगठी; दुर्मिळ फोटो जगभर व्हायरल, तुम्हीही नक्की पाहा...५. कुंभ रास (Aquarius)कुंभ राशीसाठी उद्याचा दिवस बदलांचा आणि भरभराटीचा असेल. शनीची कृपा असल्याने तुमच्या कष्टांना योग्य दिशा मिळेल. प्रलंबित कामे वेगाने पूर्ण होतील आणि अचानक धनलाभाचे योग येतील. विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासात प्रगती करण्याचा हा उत्तम काळ आहे. तुमच्या कल्पकतेमुळे कामाच्या ठिकाणी तुमची एक वेगळी ओळख निर्माण होईल ज्यामुळे भविष्यात मोठे फायदे होतील.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.