Horoscope : उद्या 5 मार्च! 'या' 5 राशीच्या लोकांसाठी 'महालक्ष्मी-धनलाभ योग'; होईल आर्थिक फायदा, नोकरी-धंद्यात काहीतरी मोठं घडणार

१. मेष रास (Aries Horoscope)५ मार्च रोजी होणारा महालक्ष्मी योग मेष राशीच्या लोकांसाठी भाग्योदयाचा ठरेल. नोकरीच्या ठिकाणी तुमच्या कामाची दखल वरिष्ठ पातळीवर घेतली जाईल ज्यामुळे बढती किंवा पगारवाढीचे संकेत मिळत आहेत. जर तुम्ही बराच काळ गुंतवणुकीचा विचार करत असाल तर हा दिवस त्यासाठी अत्यंत शुभ आहे. अचानक धनलाभाचे योग असल्याने तुमची आर्थिक बाजू भक्कम होईल आणि लांबलेली कामे वेगाने पूर्ण होतील..२. वृषभ रास (Taurus Horoscope)या राशीचा स्वामी शुक्र असल्याने महालक्ष्मी योगाचा सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव तुमच्यावर दिसेल. व्यापाऱ्यांसाठी हा दिवस 'मोठा व्यवहार' करण्याचा ठरू शकतो. जुन्या गुंतवणुकीतून तुम्हाला अनपेक्षित परतावा मिळेल. नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा भागीदारीसाठी वेळ अनुकूल आहे. नोकरी शोधणाऱ्या तरुणांना मोठ्या MNC चांगली संधी मिळण्याची शक्यता आहे ज्यामुळे तुमची आर्थिक चिंता दूर होईल..Aurangzeb Crimes : सख्ख्या भावाच्या हत्येपासून पोटच्या मुलाला विष देण्यापर्यंत.! इतिहासात दडवलेत क्रूर औरंगजेबाचे 'हे' 5 काळे कारनामे.३. कन्या रास (Virgo Horoscope)कन्या राशीच्या जातकांसाठी ५ मार्चचा दिवस आर्थिक सुबत्ता घेऊन येणार आहे. तुमच्या राशीत ग्रहांची स्थिती अशी आहे की तुम्हाला वडिलोपार्जित संपत्तीतून लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. सरकारी कामात अडकलेले पैसे मोकळे होतील. कौटुंबिक जीवनात सुख-शांती राहील आणि जोडीदाराच्या मदतीने तुम्ही एखादी नवीन मालमत्ता किंवा वाहन खरेदी करण्याचा निर्णय घेऊ शकता. बचतीचे नवे मार्ग सापडल्याने तुमची बँक बॅलन्स वाढेल..४. तुळ रास (Libra Horoscope)तुळ राशीच्या लोकांसाठी हा योग सामाजिक प्रतिष्ठा आणि धन दोन्ही मिळवून देणारा ठरेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात तुमची प्रतिमा सुधारेल आणि तुम्हाला एखादी मोठी जबाबदारी सोपवली जाऊ शकते. कला, साहित्य किंवा राजकारण क्षेत्रातील लोकांसाठी हा दिवस विशेष लाभदायी आहे. रखडलेली देणी परत मिळतील. लक्ष्मीच्या कृपेने तुमच्या घरात आनंदाचे वातावरण राहील आणि अचानक आलेल्या संधीमुळे तुमची मोठी प्रगती होईल..Marriage Astrology : 'या' महिन्यात जन्मलेल्या व्यक्तीनी अजिबात करू नये 'सिंह' राशीवाल्यांशी लग्न; नाहीतर लग्न अजिबात टिकणार नाही.५. कुंभ रास (Aquarius Horoscope)कुंभ राशीच्या लोकांसाठी ५ मार्च हा दिवस ध्येयपूर्तीचा असेल. नोकरीमध्ये बदल करू इच्छिणाऱ्यांसाठी हा गोल्डन पीरियड ठरेल. तुमच्या कष्टाचे फळ मिळण्याची वेळ आली आहे. शेअर बाजार किंवा लॉटरीसारख्या क्षेत्रातून मर्यादित स्वरूपात धनलाभ होऊ शकतो. कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर पडण्यासाठी हा योग तुम्हाला मदत करेल. तुमच्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर तुम्ही कठीण प्रसंगातून मार्ग काढून मोठी आर्थिक उपलब्धी मिळवाल.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.