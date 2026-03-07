Horoscope : उद्या ८ मार्च! 'या' ५ राशींच्या लोकांना धनलाभ योग; नव्या आठवड्याच्या सुरुवातीला मिळेल खुशखबर, जुना त्रास होणार दूर

Lucky Zodiac Signs 8 march : ८ मार्चचा सूर्योदय काही खास राशींसाठी भाग्याचा नवा अध्याय घेऊन येत आहे. अंकशास्त्र आणि ज्योतिषशास्त्राच्या संगमावर आधारित उद्यापासून सुरू होणारा नवीन आठवडा पाच राशींच्या आयुष्यात आनंदाची लाट घेऊन येईल. ग्रहांची विशेष स्थिती पाहता, आर्थिक चणचण दूर होण्याचे आणि कामाच्या ठिकाणी तुमची मान उंचावण्याचे प्रबळ संकेत आहेत. जुन्या त्रासातून मुक्तता मिळून प्रगतीचे नवे मार्ग खुले होणार असल्याने हा काळ सकारात्मक बदलांचा ठरेल..मेष (Aries Horoscope)मेष राशीच्या लोकांसाठी उद्याचा दिवस उर्जेने भरलेला असेल. आठवड्याच्या सुरुवातीलाच तुम्हाला कार्यक्षेत्रात एखादी मोठी गुड न्यूज मिळू शकते ज्यामुळे तुमच्या आत्मविश्वासात वाढ होईल. अडकलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता असून, आर्थिक स्थिती भक्कम होईल. वरिष्ठ तुमच्या कामाची दखल घेतील आणि कदाचित पदोन्नती किंवा नवीन जबाबदारीचे संकेत मिळतील..Mulank : 'या' 3 महिन्यात जन्मलेल्या लोकांचे 35 वयानंतर चमकते नशीब; असतात लक्ष्मी-कुबेरचे लाडके, पण त्याआधी करावा लागतो खूप संघर्ष.सिंह (Leo Horoscope)सिंह राशीच्या जातकांसाठी लक्ष्मी-कुबेराची विशेष कृपा राहून धनलाभाचे योग जुळून येत आहेत. व्यावसायिक क्षेत्रात तुम्ही घेतलेले जुने निर्णय आता फळ देऊ लागतील. कामाच्या ठिकाणी तुमचे वर्चस्व वाढेल आणि सहकाऱ्यांचे पूर्ण सहकार्य लाभेल. प्रदीर्घ काळापासून सुरू असलेला मानसिक किंवा शारीरिक त्रास कमी होऊन तुम्हाला मनःशांती लाभेल ज्यामुळे तुम्ही नव्या जोमाने कामाला लागाल..Vitthal Mythological Story : श्री विठ्ठलाच्या कानात मासे का अडकवलेले असतात? जाणून घ्या यामागचे आश्चर्यकारक कारण...तूळ (Libra Horoscope)तूळ राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा सुवर्णसंधी घेऊन येत आहे. विशेषतः गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळण्याचे संकेत आहेत. जर तुम्ही नवीन नोकरीच्या शोधात असाल, तर उद्या तुम्हाला एखादा सकारात्मक कॉल येऊ शकतो. कौटुंबिक जीवनातही आनंदाचे वातावरण राहील आणि जुन्या कायदेशीर कटकटींमधून तुमची सुटका होऊ शकते. तुमची आर्थिक बाजू पूर्वीपेक्षा अधिक सुरक्षित होईल..वृश्चिक (Scorpio Horoscope)वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी भाग्योदयाचा काळ सुरू होत आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या सर्जनशीलतेचे कौतुक होईल, ज्यामुळे तुम्हाला विशेष ओळख मिळेल. धनप्राप्तीचे नवीन स्त्रोत निर्माण होतील आणि कर्जबाजारीपणातून बाहेर पडण्याचे मार्ग सापडतील. जुन्या मित्राच्या मदतीने एखादा मोठा प्रकल्प हाती लागू शकतो, जो भविष्यात आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरेल..Long Life Numerology : 'या' 4 मूलांकाचे लोक 100 वर्षांपेक्षा जास्त आयुष्य जगतात; सत्तरीनंतरही 'नो आजार', राहतात एकदम निरोगी.कुंभ (Aquarius Horoscope)कुंभ राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा प्रगतीची नवी शिखरे सर करणारा असेल. तुमच्या कामातील सातत्य पाहून वरिष्ठांकडून तुम्हाला शाबासकी मिळेल. आर्थिक नियोजनात यश आल्यामुळे खर्चावर नियंत्रण राहील आणि बचतीत वाढ होईल. आरोग्याच्या तक्रारी दूर होतील, ज्यामुळे तुम्ही अधिक कार्यक्षमतेने काम करू शकाल. नवीन आठवड्याची सुरुवात तुमच्यासाठी यशाची नवीन दरवाजे उघडणारी ठरेल.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.