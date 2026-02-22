Horoscope : पंचम राजयोग! उद्यापासून पुढचे 5 दिवस 'या' 5 राशींसाठी सुपर लकी; मिळणार पैसे, जुने स्वप्न होणार पूर्ण, नात्याला नवे वळण

येत्या २३ फेब्रुवारी ते २७ फेब्रुवारी दरम्यान अवकाशातील ग्रहांची स्थिती अत्यंत दुर्मिळ आणि शुभ संकेत देणारी ठरणार आहे. या काळात 'गुरू-चंद्र' युतीतून निर्माण होणारा गजकेसरी योगसह आणि मंगळाचे अनुकूल भ्रमण काही राशींच्या आयुष्यात सोन्याचे दिवस घेऊन येणार आहे. अनेक दिवसांपासून रखडलेली कामे मार्गी लागतील आणि नशिबाची भक्कम साथ मिळाल्याने अनपेक्षित धनलाभाचे मार्ग मोकळे होतील. विशेषतः करिअर आणि कौटुंबिक शांततेच्या दृष्टीने हा आठवडा 'टर्निंग पॉईंट' ठरू शकतो. चला तर मग जाणून घेऊया, या काळात कोणत्या ५ राशींचे नशीब पालटणार आहे..१. मेष रास (Aries Horoscope)मेष राशीच्या लोकांसाठी उद्यापासूनचा काळ हा विजयाचा काळ असेल. तुमच्या राशीत होणारे ग्रहांचे बदल तुम्हाला प्रचंड ऊर्जा देतील. कामाच्या ठिकाणी तुमचे नेतृत्व मान्य केले जाईल आणि वरिष्ठ तुमच्या कामगिरीवर खूश होऊन मोठी जबाबदारी किंवा पदोन्नतीची बातमी देऊ शकतात. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील आणि जोडीदारासोबतचे मतभेद मिटून नाते अधिक घट्ट होईल. गुंतवणुकीतून अचानक फायदा होण्याची दाट शक्यता असून रखडलेले पैसे परत मिळतील..Beautiful Women : भारताशेजारीच राहतो असा समुदाय जिथे लोक 150 वर्षांपर्यंत राहतात जिवंत; 80 वर्षांच्या महिलासुद्धा दिसतात तरुण.२. वृषभ रास (Taurus Horoscope)वृषभ राशीच्या जातकांसाठी हा आठवडा आर्थिक सुबत्ता घेऊन येत आहे. शुक्र आणि गुरूची कृपादृष्टी असल्याने तुम्हाला व्यवसायात मोठी डील मिळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः जे लोक रिअल इस्टेट किंवा शेअर्स मार्केटमध्ये आहेत, त्यांना मोठा आर्थिक लाभ होऊ शकतो. कौटुंबिक जीवनात सुख-समृद्धी वाढेल आणि एखाद्या धार्मिक कार्याचे नियोजन घरी होऊ शकते. समाजात तुमचा मान-सन्मान वाढेल आणि जुन्या मित्रांकडून काही महत्त्वाची मदत मिळेल जी तुमच्या भविष्यासाठी फायदेशीर ठरेल..Photos : 35 कोटी वर्षे दुर्मिळ 'हसणारा' दगड! ज्याला समजलं होतं नकली दात; तो निघाला प्राचीन जीव, जगभर फोटो व्हायरल.३. सिंह रास (Leo Horoscope)सिंह राशीच्या लोकांसाठी हे पाच दिवस गोल्डन पीरियड सिद्ध होतील. तुमची कल्पनाशक्ती आणि कष्ट करण्याची तयारी तुम्हाला यशाच्या शिखरावर नेऊन ठेवेल. नोकरी शोधणाऱ्या तरुणांना प्रतिष्ठित कंपनीकडून ऑफर लेटर मिळू शकते. वडिलोपार्जित संपत्तीचे वाद मिटल्याने मनावरचा ताण हलका होईल. कामाच्या निमित्ताने केलेले प्रवास यशस्वी होतील आणि त्यातून भविष्यात उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होतील. घरामध्ये एखादी आनंदाची बातमी समजल्याने उत्सवाचे वातावरण असेल..४. तूळ रास (Libra Horoscope)तूळ राशीच्या व्यक्तींसाठी हा काळ मानसिक शांती आणि प्रगतीचा असेल. ग्रहांची अनुकूलता तुमच्या बाजूने असल्याने तुमच्या वाणीचा प्रभाव पडेल ज्यामुळे कठीण कामेही सहज पूर्ण होतील. भागीदारीच्या व्यवसायात उत्तम नफा होईल आणि आर्थिक बाजू पूर्वीपेक्षा अधिक भक्कम होईल. घरातील लहानांच्या प्रगतीमुळे तुम्हाला अभिमान वाटेल. आरोग्याच्या तक्रारी दूर होऊन तुम्ही उत्साहाने नवी कामे हाती घ्याल. अचानक एखादी मोठी खुशखबर कानावर पडेल ज्यामुळे संपूर्ण कुटुंबात चैतन्य पसरेल..Mughal Empire History : मुघलांना मुघलच का म्हटलं जायचं? इतिहासात दडलेलं हे कारण जाणून आश्चर्यचकित व्हाल.५. कुंभ रास (Aquarius Horoscope)कुंभ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ अत्यंत भाग्याचा ठरणार आहे. बऱ्याच काळापासून लांबलेली असलेले तुमचे एखादे स्वप्न या काळात पूर्ण होऊ शकते. तुमच्या राशीत होणारे शुभ बदल तुम्हाला सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवून देतील. आर्थिक नियोजनात यश येईल आणि नवीन वाहन किंवा मालमत्ता खरेदीचे योग जुळून येतील. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना घवघवीत यश मिळण्याची शक्यता आहे. प्रेमसंबंधात असलेल्या लोकांसाठी हा काळ खूपच रोमँटिक असेल आणि लग्नाचे योग जुळून येतील.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.