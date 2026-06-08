Horoscope : येत्या 72 तासांत बनतोय धनयशस्वी योग! 'या' 5 राशींना मिळणार विशेष लाभ; आर्थिक भरभराटीसह कुटुंबात येईल मोठी खुशखबर

येत्या ७२ तासांत अंतराळात ग्रहांच्या युतीमुळे एक शुभ 'धनयशस्वी योग' निर्माण होत आहे. यामुळे ५ भाग्यवान राशींच्या नशिबाचे कुलूप अगदी अनपेक्षितपणे उघडणार आहे. चला तर मग कोणाच्या घरात कुबेराचा आशीर्वाद आणि मोठी खुशखबर येणार आहे, ते अगदी थोडक्यात पाहूया..वृषभ रास (Taurus Horoscope)तुमची रखडलेली आर्थिक कामे अचानक गती पकडतील. जुनी गुंतवणूक किंवा उधार दिलेले पैसे अचानक परत मिळतील. व्यापारी वर्गाची मोठी आर्थिक भरभराट होईल आणि कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील..Marriage Numerology : मुलीच्या लग्नासाठी मुलगा बघताय? 'या' मुलांकाचे लोक बनतात परफेक्ट जावई, सगळ्यांचे मन जिंकतात.कर्क रास (Cancer Horoscope)हा योग तुमच्यासाठी भाग्याचा नवा उदय ठरेल. नोकरीत पदोन्नती किंवा पगारवाढीची गोड बातमी मिळण्याची दाट शक्यता आहे. कौटुंबिक वाद मिटतील आणि घरातून एक मोठी आनंदाची बातमी ऐकायला मिळेल..सिंह रास (Leo)तुमच्या मार्गातील सर्व आर्थिक अडथळे दूर होतील. नवीन मालमत्ता किंवा वाहन खरेदीसाठी हा काळ उत्तम आहे. पैशांची चणचण संपेल आणि मुलांच्या प्रगतीमुळे घरातील आनंद द्विगुणित होईल..Numerology : 'या' 4 मुलांकाच्या लोकांच्या हातात अजिबात टिकत नाही पैसा, नको तिथे अति खर्च करून गरजेच्या वेळी होतात कंगाल.वृश्चिक रास (Scorpio Horoscope)आर्थिक बाजू मजबूत झाल्यामुळे तुम्ही जुनी कर्ज फेडण्यात यशस्वी व्हाल. व्यवसायात अचानक मोठी ऑर्डर मिळाल्याने प्रचंड नफा होईल. कुटुंबात एखाद्या मंगल कार्याची आनंदी वार्ता कानावर येईल..कुंभ रास (Aquarius Horoscope)कार्यक्षेत्रात अनपेक्षित धनलाभ आणि जुन्या गुंतवणुकीतून मोठा परतावा मिळेल. तुमची एखादी अपूर्ण इच्छा आता पूर्ण होईल. तसेच, जीवनसाथीच्या माध्यमातून किंवा कुटुंबात नवीन पाहुण्याचे आगमन होण्याची खुशखबर मिळेल.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.