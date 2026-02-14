Horoscope : प्रेमाचा दिवस सुपर लकी! आज 'या' 5 राशींना होईल आर्थिक लाभ; सिंगल-कपलच्या नात्याला नवे वळण, आयुष्यातली जुनी समस्या संपणार

14 February Astrology Prediction : आज व्हॅलेंटाईन डे..आजचा दिवस केवळ कॅलेंडरवरील तारखेमुळे नाही, तर आकाशातील एका दुर्मिळ 'शुक्र-हर्षल' केंद्रयोगामुळे खास ठरत आहे. या स्थितीमुळे तुमच्या नात्यात अनपेक्षित आनंदाची लाट येण्याची शक्यता आहे. ज्या राशींनी गेल्या काही काळापासून आर्थिक तणाव अनुभवला आहे, त्यांच्यासाठी आजचा गुरु-चंद्र त्रिकोण योग जुन्या कर्मांची फळे देणारा ठरेल. ही केवळ प्रेमाची भावना नसून नात्याला एक अध्यात्मिक आणि व्यावहारिक आधार देणारी ऊर्जा आहे, ज्यामुळे तुमची संकटे संधीत बदलणार आहेत..वृषभ रासवृषभ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस गोल्डन जॅकपॉट सारखा असेल. तुमच्या राशीत होणाऱ्या ग्रहांच्या हालचालीमुळे रखडलेले जुने पैसे अचानक परत मिळू शकतात. प्रेमाच्या बाबतीत, आज तुम्ही तुमच्या जोडीदारासमोर मनातील अशी एखादी गोष्ट बोलून दाखवाल जी तुम्ही वर्षानुवर्षे लपवून ठेवली होती. ही पारदर्शकता तुमच्या नात्याला एका नवीन, परिपक्व वळणावर घेऊन जाईल. गुंतवणुकीसाठी आजचा दिवस अत्यंत फलदायी ठरेल..Life Numerology : 'या' महिन्यात जन्मलेले लोक असतात दीर्घायुषी; किती शारीरिक त्रास होऊदे, तरीही जास्त वर्षे जगतातच.मिथुन रासमिथुन राशीसाठी आजचा दिवस करिअर आणि लव्ह लाईफचा सुवर्णमध्य साधणारा आहे. तुमच्या कामाच्या ठिकाणी आज तुमची एखादी मोठी समस्या कुटुंबाच्या मदतीने सुटेल. वडीलधाऱ्या व्यक्तींच्या सल्ल्याने तुम्हाला व्यवसायात मोठी आर्थिक उभारी मिळेल. जोडीदारासोबत घालवलेला वेळ तुम्हाला भविष्यातील नवीन गुंतवणुकीच्या कल्पना देईल. आज केलेले आर्थिक नियोजन तुम्हाला दीर्घकालीन फायदा देणार आहे..छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अस्सल चित्र जगापुढे आणणारा मराठी माणूस कोण? त्यांनीच शोधली होती शंभूराजांची समाधी..वाचा खरा इतिहास.कन्या रासकन्या राशीच्या व्यक्तींना आज कर्जमुक्ती किंवा आर्थिक ताणातून मोठा दिलासा मिळू शकतो. ग्रहांची स्थिती अशी आहे कीतुमची अनेक वर्षांपासून चालत आलेली कौटुंबिक समस्या आज सामोपचाराने सुटेल. प्रेमाच्या नात्यात आज एक नवीन विश्वास निर्माण होईल. जर तुम्ही सिंगल असाल तर कुटुंबातील सदस्याच्या माध्यमातूनच तुम्हाला तुमच्या आवडीचा जोडीदार भेटण्याचे संकेत आहेत..वृश्चिक रासवृश्चिक राशीसाठी आजचा दिवस पॅशन आणि प्रॉफिटचा आहे. शेअर बाजार किंवा रिअल इस्टेटमध्ये केलेल्या जुन्या गुंतवणुकीतून आज तुम्हाला अनपेक्षित नफा होऊ शकतो. तुमच्या नात्यात आज एक प्रकारची जादू जाणवेल, जिथे शब्दांपेक्षा शांतताच जास्त संवाद साधेल. कुटुंबाचा पूर्ण पाठिंबा मिळाल्यामुळे तुमच्या लग्नाच्या मार्गातील अडथळे दूर होतील आणि आर्थिक स्थैर्य लाभेल.."होता जिवा म्हणून वाचला शिवा"! शिवरायांचा जीव वाचवणाऱ्या जिवा महालाचे वंशज सध्या कुठे असतात? इतकी दयनीय अवस्था अन् हातावरचं पोट...कुंभ रासकुंभ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस रिबूट बटणासारखा आहे. तुमच्या राशीचा स्वामी अनुकूल स्थितीत असल्याने आर्थिक लाभ होण्याचे योग प्रबळ आहेत. विशेषतः वैयक्तिक आयुष्यात आज तुमच्याकडून एखादी मोठी चूक माफ केली जाऊ शकते ज्यामुळे नात्यात नवचैतन्य येईल. आजचा दिवस तुमच्यासाठी सामाजिक मानसन्मान वाढवणारा ठरेल आणि संध्याकाळपर्यंत एखादी मोठी आर्थिक बातमी तुमच्या दारी येईल.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.