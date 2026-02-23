Horscope : उद्यापासून 4 राशीच्या लोकांचा गोल्डन टाइम सुरू! कष्टाला नशिबाची जोड; नोकरी-धंद्यात मोठे यश, रखडलेली कामे पूर्ण होणार

येत्या २४ फेब्रुवारीपासून सुरू होणारा काळ काही राशींसाठी सुवर्णकाळ ठरणार आहे. ग्रहांच्या गोचरामुळे निर्माण झालेली शुभ स्थिती विशेषतः चार राशींच्या आयुष्यात मोठे सकारात्मक बदल घडवून आणणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार जेव्हा ग्रहांची स्थिती अनुकूल असते तेव्हा कष्टांना नशिबाची जोड मिळते आणि रखडलेली कामे वेग घेऊ लागतात. पुढील दोन दिवस या भाग्यवान राशींसाठी प्रगतीचे नवे दरवाजे उघडणारे आणि जुन्या समस्यांतून सुटका देणारे ठरणार आहेत..१. मेष रास (Aries Horoscope)मेष राशीच्या लोकांसाठी उद्यापासूनचे दोन दिवस आत्मविश्वासाने भरलेले असतील. तुमच्या राशीत निर्माण होत असलेले शुभ योग पाहता करिअरमध्ये तुम्हाला मोठे यश मिळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः नोकरी शोधणाऱ्यांना चांगल्या संधी चालून येतील. तुमच्या कामाचे कौतुक होईल आणि वरिष्ठ तुमच्यावर नवीन जबाबदारी सोपवू शकतात. आर्थिक बाबतीत प्रगती होईल आणि रखडलेली कामे मार्गी लागल्यामुळे तुम्हाला मानसिक समाधान लाभेल..२. सिंह रास (Leo Horoscope)सिंह राशीच्या जातकांसाठी हा काळ एखाद्या आशीर्वादापेक्षा कमी नाही. तुमच्या राशीच्या पत्रिकेत धनलाभाचे योग प्रबळ होत आहेत. जर तुम्ही गुंतवणुकीचा विचार करत असाल तर हे दोन दिवस त्यासाठी अतिशय फलदायी ठरतील. कौटुंबिक जीवनात आनंदाचे वातावरण राहील आणि जोडीदाराकडून तुम्हाला अपेक्षित सहकार्य मिळेल. समाजात तुमचा मान सन्मान वाढेल आणि एखाद्या जुन्या मित्रामुळे तुम्हाला व्यवसायात मोठा फायदा होऊ शकतो..Beautiful Women : भारताशेजारीच राहतो असा समुदाय जिथे लोक 150 वर्षांपर्यंत राहतात जिवंत; 80 वर्षांच्या महिलासुद्धा दिसतात तरुण.३. तूळ रास (Libra Horoscope)तूळ राशीच्या व्यक्तींसाठी भाग्याची दारे उघडणार आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेले मानसिक दडपण आता कमी होईल. तुमच्या बोलण्याच्या कौशल्यामुळे तुम्ही कठीण प्रसंगातही यश मिळवाल. प्रेमसंबंधांच्या बाबतीत हा काळ सुखद राहील. नवीन प्रॉपर्टी किंवा वाहन खरेदीचे स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी हे दोन दिवस सकारात्मक वार्ता घेऊन येतील. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासात दाखवलेले सातत्य आता यशाच्या रूपाने समोर येईल..Beautiful Women : भारताशेजारीच राहतो असा समुदाय जिथे लोक 150 वर्षांपर्यंत राहतात जिवंत; 80 वर्षांच्या महिलासुद्धा दिसतात तरुण.४. कुंभ रास (Aquarius Horoscope)कुंभ राशीच्या लोकांसाठी २४ फेब्रुवारीपासूनचा काळ प्रगतीचा वेग वाढवणारा ठरेल. शनी आणि इतर ग्रहांची अनुकूलता तुमच्या साहसाला यश देईल. व्यापारात नवीन योजना अमलात आणण्यासाठी हा उत्तम काळ आहे. तुमचे आरोग्य सुधारेल आणि जुन्या व्याधींपासून आराम मिळेल. परदेशात जाण्याची इच्छा असणाऱ्यांसाठी काही सकारात्मक बातम्या कानावर येऊ शकतात. एकंदरीत, हे दोन दिवस तुमच्यासाठी समृद्धी आणि आनंदाची पर्वणी घेऊन येतील.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.