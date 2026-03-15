Leo Horoscope : सिंह राशी साप्ताहिक राशिभविष्य (१५ ते २१ मार्च): या आठवड्यात भाग्य तुमच्या पायाशी; धनलाभ योग, स्पर्धा परीक्षेत यश मिळणार

सिंह राशीच्या व्यक्तींसाठी १५ ते २१ मार्चचा आठवडा सकारात्मक ऊर्जेसह सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. गुरुच्या कृपेचा प्रभाव असल्यामुळे अनेक बाबतीत अनुकूल घडामोडी घडू शकतात. गुढीपाडव्याच्या शुभ काळामुळे नव्या कामांची सुरुवात करण्यासाठी चांगला योग तयार होईल. मात्र या आठवड्यात प्रसंगावधान ठेवूनच निर्णय घेणे आवश्यक ठरेल..सिंह राशीच्या व्यक्तींच्या वागणुकीत संयम आवश्यकया आठवड्यात अहंकार टाळणे महत्त्वाचे आहे. स्त्रियांसोबत संवाद साधताना कठोर किंवा आक्रमक वर्तन टाळावे. विनाकारण वाद निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने संयमाने वागणे हिताचे ठरेल. शांत आणि समजूतदार दृष्टिकोन ठेवल्यास अनेक तणावपूर्ण प्रसंग टाळता येतील..घरातील वातावरण आणि सावधगिरीमाघ नक्षत्राच्या व्यक्तींनी अमावस्येच्या आसपास घरातील वातावरण संतुलित ठेवण्याचा प्रयत्न करावा. कुटुंबातील भावनिक वातावरण जपणे आवश्यक राहील. काही वेळा घरातील वस्तू तुटणे किंवा नुकसान होण्याचे प्रसंग घडू शकतात, ज्यामुळे थोडी अस्वस्थता निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे घरातील कामे करताना आणि वस्तू वापरताना काळजी घेणे योग्य ठरेल..सिंह राशीसाठी करिअर आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील यशपूर्वा नक्षत्राच्या व्यक्तींना या आठवड्यात विशेष संधी मिळू शकतात. सार्वजनिक उपक्रम किंवा सामाजिक कार्यातून इतरांचे लक्ष वेधून घेण्याची संधी मिळेल. काहींना राजकीय किंवा सामाजिक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या व्यक्तींवर प्रभाव टाकण्याची संधीही मिळू शकते. तरुण वर्गासाठी हा सप्ताह स्पर्धात्मक क्षेत्रात मोठे यश देणारा ठरू शकतो. नोकरीत काही परिस्थितीजन्य लाभ मिळू शकतात आणि आपल्या पदाचे स्थान अधिक मजबूत होण्याची शक्यता आहे..आरोग्य आणि सप्ताहाचा शेवटउत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींना आठवड्याच्या सुरुवातीला काही आरोग्यविषयक त्रास जाणवू शकतो. वेदनायुक्त आजार किंवा थकवा जाणवू शकतो. मात्र शुक्रवार आणि शनिवार हे दिवस तुलनेने आनंददायी ठरतील. कुटुंब किंवा मित्रांसोबत वेळ घालवण्याची आणि मौजमजा करण्याची संधी मिळेल.