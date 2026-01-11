संस्कृती

Horoscope : 12 तारखेपासून सुरू होतोय गजकेसरी राजयोग! वृषभसह 4 राशीचं भाग्य उजळणार; होणार धनलाभ, प्रेमात यश, मोठं स्वप्न होईल पूर्ण

MAKAR SANKRANTI 2026 MOST LUCKY ZODIAC HOROSCOPE : १२-१८ जानेवारी दरम्यान गजकेसरी राजयोग आहे. चार राशींचा भाग्योदय होईल. जाणून घ्या साप्ताहिक राशीभविष्य
Makar Sankranti 2026 celestial alignment with Gajakesari Rajyoga: Powerful planetary yoga bringing wealth, success, and emotional healing

Saisimran Ghashi
Astrology prediction 12 to 18 january 2026 : १२ ते १८ जानेवारी २०२६ या आठवड्याचे टॅरो राशिफल अनेक राशींसाठी भाग्योदयाचे संकेत देत आहे. या आठवड्यात 'गजकेसरी राजयोग' अत्यंत प्रभावी ठरणार असून त्याचा सकारात्मक परिणाम मुख्यत्वे वृषभ राशीसह अन्य ३ राशींवर दिसून येईल. चला तर मग या टॅरो राशीभविष्याची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया

