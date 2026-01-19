Horoscope : आजपासून गुप्त नवरात्र सुरू! 'या' 4 राशीच्या लोकांचे भाग्य उजळणार; अचानक मिळतील पैसे, मिळेल मोठं सरप्राइज, इच्छापूर्ती योग

Magh Navratri Astrology Prediction : आज म्हणजेच १९ जानेवारीपासून माघ गुप्त नवरात्रीला प्रारंभ होत आहे. ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टीने ही नवरात्र अत्यंत फलदायी मानली जाते, कारण या काळात ग्रहांची स्थिती अत्यंत शुभ आणि लाभदायक बनत आहे. या नऊ दिवसांत शक्तीच्या १० महाविद्यांची उपासना केली जाते, ज्यामुळे साधकावर देवीची विशेष कृपा राहते. यंदाच्या गुप्त नवरात्रीत ग्रहांच्या विशेष युतीमुळे ४ राशींच्या व्यक्तींसाठी 'राजयोग' सदृश स्थिती निर्माण होत असून त्यांच्या जीवनात मोठे सकारात्मक बदल घडणार आहेत..वृषभ रास असलेल्या व्यक्तींसाठी ही गुप्त नवरात्र अत्यंत भाग्यवान ठरणार आहे. तुमच्या राशीवर देवी लक्ष्मीची विशेष कृपा राहणार असल्याने आर्थिक चणचण दूर होईल. रखडलेली कामे पूर्ण होतील आणि गुंतवणुकीतून मोठा नफा मिळण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिकांसाठी हा काळ विस्ताराचा असून नवीन करारांमुळे तुमची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत होईल. या काळात तुम्हाला कुटुंबाकडून एखादे मोठे सरप्राइज किंवा आनंदाची बातमी मिळू शकते..Pune History : औरंगजेबने का बदललं होतं पुण्याचं नाव? बुधवार पेठेला दिलेली नातवाच्या नावाने ओळख, मग त्याच्यासोबत जे झालं.....सिंह राशीच्या लोकांसाठी हा काळ मान-सन्मान वाढवणारा ठरेल. नोकरीमध्ये पदोन्नतीचे योग असून वरिष्ठ तुमच्या कामाचे कौतुक करतील. जर तुम्ही गेल्या अनेक दिवसांपासून एखाद्या मोठ्या कामाची योजना आखत असाल, तर या नवरात्रीत त्याची यशस्वी अंमलबजावणी होईल. तुमची प्रलंबित असलेली देणी किंवा अडकलेले पैसे अचानक परत मिळतील. सामाजिक क्षेत्रात तुमची प्रतिष्ठा वाढेल आणि तुमच्या इच्छापूर्तीचा मार्ग मोकळा होईल..End of the World : जगातलं शेवटचं शहर माहितीये का? जिथे पृथ्वीच संपते..लाखो लोकांना नाही माहिती.तूळ राशीच्या जातकांसाठी गुप्त नवरात्र आर्थिक समृद्धी घेऊन येत आहे. या काळात ग्रहांची अनुकूलता असल्यामुळे तुम्हाला अनपेक्षित धनलाभ होण्याची दाट शक्यता आहे. नवीन वाहन किंवा मालमत्ता खरेदी करण्याचे तुमचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते. वैवाहिक आयुष्यात सुख-शांती नांदेल आणि जोडीदाराच्या मदतीने तुम्ही मोठे यश संपादन कराल. परदेशात जाण्याचे किंवा नवीन नोकरीचे प्रयत्न करत असलेल्या लोकांसाठी हे नऊ दिवस खूप महत्त्वाचे ठरतील..Horoscope : माघ महिना सुरू होताच 5 राशींचे भाग्य बदलणार; होणार धनलाभ, खूप वर्षांपासूनची इच्छा होईल पूर्ण, नोकरी-धंद्यात मिळेल मोठे यश.धनु राशीच्या व्यक्तींना या काळात नशिबाची पूर्ण साथ मिळेल. तुमची अध्यात्माकडे ओढ वाढेल ज्याचा सकारात्मक परिणाम तुमच्या कार्यपद्धतीवर होईल. करिअरमध्ये मोठ्या संधी चालून येतील आणि उत्पन्नाचे नवीन मार्ग निर्माण होतील. मित्र-मैत्रिणींच्या सहकार्याने एखादी मोठी समस्या सुटेल. या काळात तुम्ही जे काही संकल्प कराल, ते पूर्ण होण्यासाठी निसर्ग तुम्हाला साथ देईल. एकूणच या चारही राशींच्या लोकांसाठी ही गुप्त नवरात्र भाग्योदयाची ठरणार आहे.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.