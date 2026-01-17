Horoscope : माघ महिना सुरू होताच 5 राशींचे भाग्य बदलणार; होणार धनलाभ, खूप वर्षांपासूनची इच्छा होईल पूर्ण, नोकरी-धंद्यात मिळेल मोठे यश

Magh Month Astrology Predictions : माघ महिना हा मराठी दिनदर्शिकेनुसार (हिंदू पंचांग) अकरावा महिना आहे. माघ महिना हा आध्यात्मिक आणि ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टीने अत्यंत शुभ मानला जातो. २०२६ सालातील माघ महिना (१९ जानेवारी ते १७ फेब्रुवारी २०२६) विशेषतः पाच राशींच्या व्यक्तींसाठी भाग्योदयाचा ठरणार असून त्यांच्यावर भगवान विष्णूची विशेष कृपा राहणार आहे. या काळात ग्रह नक्षत्रांची स्थिती अनुकूल असल्याने रखडलेली कामे मार्गी लागतील आणि जुन्या इच्छा पूर्ण होण्याचे योग आहेत. चला तर मग या भाग्यवान पाच राशींविषयी आपण जाणून घेऊया...मेष (Aries Horoscope)माघ महिन्यात मेष राशीच्या व्यक्तींना करिअरमध्ये मोठे यश मिळण्याची शक्यता आहे. नोकरीत पदोन्नतीचे योग असून वरिष्ठ तुमच्या कामावर खुश राहतील. आर्थिक बाजू भक्कम होईल आणि व्यवसायातून मोठा नफा मिळण्याची चिन्हे आहेत. गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळाल्याने तुमची जुनी स्वप्ने पूर्ण होऊ शकतात..End of the World : जगातलं शेवटचं शहर माहितीये का? जिथे पृथ्वीच संपते..लाखो लोकांना नाही माहिती.वृषभ (Taurus Horoscope)वृषभ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ सुख-समृद्धी घेऊन येईल. अडकलेले पैसे परत मिळतील आणि उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत निर्माण होतील. कौटुंबिक जीवनात आनंद राहील आणि भगवान विष्णूच्या कृपेने घरातील नकारात्मकता दूर होईल. मालमत्ता किंवा वाहन खरेदीचे तुमचे प्रयत्न या महिन्यात यशस्वी होऊ शकतात..Shakun Shastra : डोळे फडफडणे, तळहात खाजवणे, अंग थरथरणे शुभ की अशुभ? शकुन शास्त्रातील रहस्य काय सांगते पाहा...तुळ (Libra Horoscope)तुळ राशीच्या व्यक्तींच्या नशिबाची चक्रे या काळात वेगाने फिरणार आहेत. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल आणि तुमच्या कार्यक्षेत्रात तुमची विशेष ओळख निर्माण होईल. नोकरी बदलण्याच्या प्रयत्नात असलेल्यांना मोठ्या कंपनीकडून आकर्षक ऑफर मिळू शकते. स्पर्धा परीक्षेत यश मिळण्याचे संकेत असून परदेश प्रवासाचे योगही जुळून येतील..वृश्चिक (Scorpio Horoscope)या राशीसाठी माघ महिना धनलाभाचा ठरेल. गेल्या अनेक वर्षांपासून अपूर्ण राहिलेली कामे आता वेगाने पूर्ण होतील. भागीदारीतील व्यवसायात मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. धार्मिक कार्यात रुची वाढेल आणि तुमच्या बोलण्यातील प्रभावामुळे लोक तुमच्याकडे आकर्षित होतील, ज्यामुळे व्यवसायात मोठे कंत्राट मिळू शकते..DMart मध्ये संक्रांती स्पेशल सेल! 99 पासून लेडिज ड्रेस अन् 199 मध्ये पुरूषांच्या कपड्यांचे सेट, कोणत्या कपड्यांवर किती डिस्काउंट पाहा.मकर (Capricorn Horoscope)मकर राशीवर शनीची कृपा असतेच, परंतु माघ महिन्यात सूर्याचा मकर प्रवेश तुमच्यासाठी अत्यंत लाभदायी ठरेल. नोकरीत मोठी जबाबदारी मिळू शकते जी तुमच्या भविष्यासाठी महत्त्वाची ठरेल. आरोग्य सुधारेल आणि जुन्या आजारातून सुटका मिळेल. कौटुंबिक कलह दूर होऊन नात्यात गोडवा निर्माण होईल..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता. कोणत्याही मोठ्या गुंतवणुकीपूर्वी किंवा निर्णयापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे हिताचे ठरेल. २०२६ मधील अधिकृत पंचांग आणि तारखांसाठी तुम्ही पंचांगचा संदर्भ घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.