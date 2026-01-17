संस्कृती

Horoscope : माघ महिना सुरू होताच 5 राशींचे भाग्य बदलणार; होणार धनलाभ, खूप वर्षांपासूनची इच्छा होईल पूर्ण, नोकरी-धंद्यात मिळेल मोठे यश

Magha Month Lucky Zodiac Signs January 2026 : माघ महिना सुरू होताच या पाच राशीच्या लोकांचे भाग्य बदलणार आहे. तुमच्यावर भगवान विष्णुची कृपा राहील..
Magha Month 2026, Lucky Zodiac Signs, Vishnu Blessings

Magha Month 2026, Lucky Zodiac Signs, Vishnu Blessings

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Magh Month Astrology Predictions : माघ महिना हा मराठी दिनदर्शिकेनुसार (हिंदू पंचांग) अकरावा महिना आहे. माघ महिना हा आध्यात्मिक आणि ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टीने अत्यंत शुभ मानला जातो. २०२६ सालातील माघ महिना (१९ जानेवारी ते १७ फेब्रुवारी २०२६) विशेषतः पाच राशींच्या व्यक्तींसाठी भाग्योदयाचा ठरणार असून त्यांच्यावर भगवान विष्णूची विशेष कृपा राहणार आहे. या काळात ग्रह नक्षत्रांची स्थिती अनुकूल असल्याने रखडलेली कामे मार्गी लागतील आणि जुन्या इच्छा पूर्ण होण्याचे योग आहेत. चला तर मग या भाग्यवान पाच राशींविषयी आपण जाणून घेऊया..

Loading content, please wait...
horoscope
weekly horoscope
Career
Daily Horoscope
Astrology
Lord Vishnu
Astrologist
Happy, successful life
Zodiac
Zodiac Signs
Astrology Predictions
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions
Daily Astrology Predictions
Zodiac Signs Forecast
Astrology and Panchang

Related Stories

No stories found.