Maha Shivratri 2026 Rashifal: भगवान महादेवाच्या 'या' चार राशी आहेत प्रिय! महाशिवरात्रीला होऊ शकतो प्रचंड आर्थिक लाभ
Maha Shivratri 2026 horoscope financial gain: महाशिवरात्री 15 फेब्रुवारी रोजी साजरी केली जाईल. हा दिवस भगवान शिव भक्तांना खूप प्रिय आहे. ज्योतिषीय मान्यतेनुसार भगवान शिवाच्या आवडत्या राशींसाठी या वर्षीची महाशिवरात्री कशी असेल ते जाणून घेऊया.
Lord Shiva favorite zodiac signs astrology: भगवान शिवाच्या उपासनेसाठी समर्पित सर्वात महत्त्वाचा दिवस महाशिवरात्री जवळ येत आहे. यंदा महाशिवरात्री 15 फेब्रुवारी रोजी साजरी केली जाईल. या दिवशी मंदिरांपासून शिवालयांपर्यंत वातावरण महादेवाच्या नामजपांनी भरून जाईल. ज्योतिषांच्या मते, काही राशींना भगवान शिवाकडून विशेष आशीर्वाद मिळतात. महाशिवरात्री हा या राशींसाठी खूप खास दिवस आहे. भगवान शिवाच्या आवडत्या राशींसाठी या वर्षी महाशिवरात्री कशी घडेल हे जाणून घेऊया.