Maha Shivratri 2026: हर हर महादेव...! यंदा महाशिवरात्री 15 कि 16 फेब्रुवारी? कधी साजरी होईल, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त

Maha Shivratri 2026: हिंदू धर्मात महाशिवरात्री हा सण खुप महत्वाचा मानला जातो. या दिवशी देशभरातील शिव मंदिरांमध्ये शिवपूजा केली जाते. यंदा महाशिवरात्री कधी साजरी केली जाणार आहे हे जाणून घेऊया.
Maha Shivratri 2026: महाशिवरात्रीला हिंदू धर्मात खुप महत्व आहे. हा सण भगवान शंकर आणि माता पार्वती यांच्या दिव्य मिलनाचे प्रतीक मानला जातो. असं मानलं जातं की या दिवशी शिव कुटुंबाची पूजा केल्याने भक्तांच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतात आणि वैवाहिक जीवनही आनंदी होते. शास्त्रांनुसार, महाशिवरात्री हा शिवाचा आशीर्वाद मिळविण्याचा एक विशेष प्रसंग आहे. या शुभ दिवशी देशभरातील शिव मंदिरांमध्ये विशेष सजावट केली जाते आणि भक्त शिवलिंगावर पाणी, दूध, दही आणि मधाने अभिषेक करतात. शिवाय, अनेक ठिकाणी, प्रेमाच्या उर्जेचे प्रतीक असलेल्या शिवाच्या लग्नाची मिरवणूक देखील मोठ्या थाटामाटात काढली जाते. यंदा महाशिवरात्री कधी आहे आणि शुभ मुहूर्त काय आहे हे जाणून घेऊया.

