Maha Shivratri 2026: हर हर महादेव...! यंदा महाशिवरात्री 15 कि 16 फेब्रुवारी? कधी साजरी होईल, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त

Maha Shivratri 2026: महाशिवरात्रीला हिंदू धर्मात खुप महत्व आहे. हा सण भगवान शंकर आणि माता पार्वती यांच्या दिव्य मिलनाचे प्रतीक मानला जातो. असं मानलं जातं की या दिवशी शिव कुटुंबाची पूजा केल्याने भक्तांच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतात आणि वैवाहिक जीवनही आनंदी होते. शास्त्रांनुसार, महाशिवरात्री हा शिवाचा आशीर्वाद मिळविण्याचा एक विशेष प्रसंग आहे. या शुभ दिवशी देशभरातील शिव मंदिरांमध्ये विशेष सजावट केली जाते आणि भक्त शिवलिंगावर पाणी, दूध, दही आणि मधाने अभिषेक करतात. शिवाय, अनेक ठिकाणी, प्रेमाच्या उर्जेचे प्रतीक असलेल्या शिवाच्या लग्नाची मिरवणूक देखील मोठ्या थाटामाटात काढली जाते. यंदा महाशिवरात्री कधी आहे आणि शुभ मुहूर्त काय आहे हे जाणून घेऊया. .महाशिवरात्री कधी आहे?यंदा फाल्गुन महिन्यातील कृष्ण पक्षातील चतुर्दशी तिथी 15 फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी ५ वाजून ४ मिनिटांनी सुरू होईल. ही तारीख १६ फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी ५ वाजून ३४ मिनिटांनी संपेल. तारखेनुसार, महाशिवरात्रीचा उत्सव १५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी साजरा केला जाणार आहे..महाशिवरात्री पूजा मुहूर्त रात्रीच्या पहिल्या प्रहार पूजेची वेळ - संध्याकाळी 6:39 ते 9:45 रात्रीचा दुसरा प्रहार पूजेचा वेळ - रात्री 9:45 ते 12:52 रात्रीचा तिसरा प्रहर पूजेचा वेळ - पहाटे 12:52 ते पहाटे 3:59 रात्री चौथी प्रहर पूजा वेळ - सकाळी 3:59 ते 07:06 निशिता काल पूजेच्या वेळा - सकाळी 12:28 ते 01:17 पर्यंत.Maha Shivratri Zodiac Prediction 2026: महाशिवरात्रीला भाग्याचा उदय! 'या' 3 राशींचा सुरू होणार गोल्डन टाइम.महाशिवरात्रीचा शुभ योगमहाशिवरात्रीच्या दिवशी सर्वार्थ सिद्धी योगाचे शुभ संयोजन तयार होत आहे.उत्तराषाढा आणि श्रावण नक्षत्राचे शुभ संयोजन राहील.व्यतिपात योग तयार होईल, जो संपूर्ण दिवस टिकेल.कुंभ राशीत सूर्य, बुध, राहू आणि शुक्र यांच्या युतीमुळे चतुर्ग्रही योग निर्माण होईल. .महाशिवरात्रीचे महत्वमहाशिवरात्रीला भगवान भोलेनाथ आणि माता पार्वती यांचा विवाह झाला. प्रत्येक महिन्यात येणारी त्रयोदशी तिथी ही शिवरात्री म्हणून ओळखली जाते. या तिथीला खास महत्व आहे. असं म्हटलं जाते की जेव्हा चंद्र कमकुवत अवस्थेत होत म्हणून शंकराने त्याला आपल्या डोक्यावर धारण केले. यामुळे भगवान शंकराची मनोभावे पूजा केल्याने कुंडलीतील चंद्र दोष दूर होण्यास मदत मिळते. .महादेवाला आवडणाऱ्या गोष्टीमहादेवाला धोतऱ्याचे फुल, बेलपत्र, बेलाचे पान खुप प्रिय आहे. या दिवशी या गोष्टी अर्पण केल्यास भोलेनाथाची कृरादृष्टी कायम तुमच्यावर राहते. .पूजा कशी करावी?या दिवशी सकाळी लवकर सकाळी उठावे. स्नान करावे. तसेच उपवास करावा. सकाळ आणि संध्याकाळ भगवान भोलेनाथ आणि माता पार्वतीची पूजा करावी. या दिवशी विवाहित महिलांनी माता पार्वतीला श्रृंगाराचे सर्व सामान अर्पण करावे. महादेवाला बेलाचे पान, धतुरा, बेलाचे फळ , पांढरे फुल अर्पण करावे. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.