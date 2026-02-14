Horoscope: यंदा ३०० वर्षांनंतर १२ दुर्मिळ योग आणि ४ राजयोगांचा महासंयोग; महाशिवरात्रीला या राशींचं नशीब उजळणार!

Lucky Zodiac Signs on Mahashivratri 2026: ज्योतिषशास्त्रानुसार रविवार १५ फ्रेब्रुवारी २०२६ रोजी साजरी होणारी महाशिवरात्रीला एक मोठा खगोलीय घटना घडणार आहे. या पवित्र दिवशी ग्रहांची अशी दुर्मिळ स्थिती निर्माण होत आहे, जी मागील ३०० वर्षात पाहायला मिळाली नव्हती. .या दिवशी एकाच वेळी चार मोठे राजयोग आणि १२ शुभ योगांचा अद्भुत संयोग घडत आहे. कुंभ राशीत सूर्य, बुध, शुक्र आणि राहू यांच्या उपस्थितीमुळे "चतुर्ग्रह योग' तयार होईल, जो ब्रह्मांडातील सकारात्मक ऊर्जा अनेक पटींनी वाढवेल. याचा सर्वाधिक शुभ परिणाम मेष, सिंह आणि मकर राशीच्या व्यक्तींवर होणार आहे..Phalgun Sankranti: फाल्गुन संक्रांतीला चतुर्ग्रही योग! 'या' राशींना मिळणार मोठी गुड न्यूज, पैशाची चणचण होईल दूर.एकाच वेळी सक्रिय होणार १२ शुभ आणि ४ राजयोगया महाशिवरात्रीची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे या दिवशी निर्माण होणाऱ्या योगांची मोठी यादी. या दिवशी प्रीती, आयुष्मान, सौभाग्य, साध्य, शिव, शुक्ल, शोभन, सर्वार्थसिद्धी, चंद्रमंगल, त्रिग्रही, राज आणि ध्रुव असे १२ शुभ योग एकाच वेळी सक्रिय राहतील. या योगांसोबतच सूर्य, बुध आणि शुक्र यांच्या युतीमुळे बुधादित्य, लक्ष्मी नारायण आणि शुक्रादित्य असे ४ मोठे राजयोगही तयार होत आहेत. हे सर्व योग एकत्र येऊन अशी शक्ती निर्माण करतील, जी थेट व्यक्तीची बुद्धिमत्ता, सुखसोयी आणि समाजातील प्रतिष्ठा वाढवण्याचे काम करेल..मेषग्रहांच्या या महासंयोगाचा पहिला आणि मोठा परिणाम मेष राशीच्या व्यक्तींच्या जीवनात दिसून येईल. या व्यक्तींसाठी करिअरच्या दृष्टीने एक नवा आणि शानदार काळ सुरू होणार आहे. नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती किंवा मोठी जबाबदारी मिळण्याची शक्यता आहे. स्वतःचा व्यवसाय करणाऱ्यांना आर्थिक लाभाच्या उत्तम संधी मिळतील, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत आणि स्थिर होईल.सिंहसिंह राशीच्या व्यक्तींसाठीही ही महाशिवरात्री आनंदाची बातमी घेऊन येईल. या राशीचा स्वामी सूर्य स्वतः राजयोगाचा भाग असल्याने समाजात आणि कार्यक्षेत्रात तुमचा प्रभाव आणि मान-सन्मान वाढेल. सरकारी कार्यालये किंवा कायदेशीर कागदपत्रांमुळे अडकलेली कामे आता महादेवांच्या कृपेने सुरळीत पूर्ण होतील. त्यामुळे आत्मविश्वासातही मोठी वाढ होईल..Maha Shivratri Fashion: महाशिवरात्रीला पांढऱ्या साडीवर ट्रेंडी ब्लाऊजने करा स्टायलिश लूक, नवरा करेल कौतुक.मकरया शिवकृपेचा थेट लाभ मकर राशीच्या व्यक्तींना होईल. नवीन मालमत्ता खरेदी किंवा गुंतवणुकीसाठी हा काळ अत्यंत अनुकूल ठरेल. घर, जमीन-जुमला किंवा इतर गुंतवणुकीत मोठा फायदा होण्याचे संकेत आहेत. यासोबतच कुटुंबातील जुने वाद मिटण्याची शक्यता आहे. घरातील सदस्यांमध्ये प्रेम आणि समन्वय वाढेल, ज्यामुळे मानसिक समाधान आणि शांतता लाभेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.